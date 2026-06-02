Liverpool déclare Alisson joueur intransférable

·44·Sport
Liverpool déclare Alisson joueur intransférable

Malgré l'incertitude suivant le départ de l'entraîneur Arne Slot, Liverpool a décidé de conserver le gardien Alisson lors de ce mercato estival. Le portier brésilien était dans le viseur du géant de Serie A, la Juventus, mais le club de la Mersey ne souhaite pas laisser partir son numéro un. Selon Goal.com rapporte.

Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, les changements dans la direction du club n'affecteront pas le statut d'Alisson. Bien que les rumeurs sur un retour du gardien de 33 ans en Italie se soient multipliées, la direction de Liverpool insiste sur le fait qu'elle n'a aucune intention de le vendre, rappelant que son contrat court jusqu'en 2027.

Malgré les informations de La Gazzetta dello Sport concernant des accords personnels et une offre de contrat longue durée de la Juventus, aucun accord officiel n'a été conclu entre les clubs. La saison dernière, Alisson a disputé 26 matchs en Premier League, gardant sa cage inviolée à 8 reprises.

Actuellement, le gardien brésilien se concentre sur ses engagements internationaux. De son côté, Liverpool continue de considérer Alisson comme l'un des piliers de l'équipe alors qu'ils cherchent à nommer un nouvel entraîneur et à renforcer l'effectif. Les dirigeants estiment que son expérience sera cruciale pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

LiverpoolAlissonTransfertsJuventusPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé