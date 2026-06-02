Liverpool déclare Alisson joueur intransférable

Malgré l'incertitude suivant le départ de l'entraîneur Arne Slot, Liverpool a décidé de conserver le gardien Alisson lors de ce mercato estival. Le portier brésilien était dans le viseur du géant de Serie A, la Juventus, mais le club de la Mersey ne souhaite pas laisser partir son numéro un. Selon Goal.com rapporte.

Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, les changements dans la direction du club n'affecteront pas le statut d'Alisson. Bien que les rumeurs sur un retour du gardien de 33 ans en Italie se soient multipliées, la direction de Liverpool insiste sur le fait qu'elle n'a aucune intention de le vendre, rappelant que son contrat court jusqu'en 2027.

Malgré les informations de La Gazzetta dello Sport concernant des accords personnels et une offre de contrat longue durée de la Juventus, aucun accord officiel n'a été conclu entre les clubs. La saison dernière, Alisson a disputé 26 matchs en Premier League, gardant sa cage inviolée à 8 reprises.

Actuellement, le gardien brésilien se concentre sur ses engagements internationaux. De son côté, Liverpool continue de considérer Alisson comme l'un des piliers de l'équipe alors qu'ils cherchent à nommer un nouvel entraîneur et à renforcer l'effectif. Les dirigeants estiment que son expérience sera cruciale pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.