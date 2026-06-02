Ibrahima Konate proche de quitter Liverpool pour le Real Madrid

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Ibrahima Konate proche de quitter Liverpool pour le Real Madrid

Le défenseur de l'équipe de France, Ibrahima Konate, est sur le point de rejoindre le Real Madrid après avoir fait ses adieux à Liverpool. Le défenseur central de 27 ans a quitté Anfield en tant qu'agent libre après l'échec des négociations contractuelles. Au cours de ses cinq saisons réussies à Liverpool, il a remporté plusieurs trophées, dont le titre de Premier League 2025. C'est ce que rapporte Goal.com .

Suite à l'annonce officielle de son départ, le défenseur a exprimé sur les réseaux sociaux sa surprise et sa tristesse de voir son aventure dans le Merseyside se terminer ainsi. Son départ a coïncidé avec les adieux de légendes comme Mohamed Salah et Andrew Robertson. Cependant, alors que Salah et Robertson ont eu droit à des adieux dignes de ce nom lors du match contre Brentford, le défenseur français n'a pas eu l'occasion de dire au revoir aux supporters.

Selon Onze Mondial, le Real Madrid a profité de la situation pour trouver un accord avec le défenseur. Le géant espagnol suit Konate depuis longtemps, et obtenir un joueur de ce calibre gratuitement est considéré comme un grand succès pour le club. Les conditions personnelles entre le joueur et le club ont été entièrement convenues.

L'annonce officielle de ce transfert dépend des processus politiques internes au club madrilène. Selon les rapports, le transfert sera finalisé une fois que Florentino Perez aura remporté l'élection présidentielle dimanche. Bien qu'un changement de direction soit peu probable, Konate doit attendre la fin du processus de vote pour signer le contrat.

Actuellement, Ibrahima Konate se concentre sur la préparation de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Une fois le tournoi international terminé, la présentation officielle du joueur à Madrid est attendue, marquant son arrivée en tant que nouveau membre du géant de la Liga.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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