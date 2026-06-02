Steffen Freund : L'Angleterre a plus de chances que l'Allemagne à la Coupe du Monde 2026

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Steffen Freund : L'Angleterre a plus de chances que l'Allemagne à la Coupe du Monde 2026

L'ancien milieu de terrain de Tottenham et du Borussia Dortmund, Steffen Freund, a évalué les chances de l'équipe d'Angleterre avant la Coupe du Monde 2026. Il estime que les « Three Lions » sont actuellement supérieurs à l'Allemagne en termes de profondeur et de qualité d'effectif. Freund a souligné la grande variété d'options de sélection de l'Angleterre comme un avantage clé. C'est ce que rapporte Goal.com .

En évoquant la nomination de Thomas Tuchel, l'ancien joueur allemand a souligné une faiblesse de l'entraîneur. Selon Freund, les difficultés de Tuchel à établir des relations personnelles avec les joueurs pourraient nuire à l'équipe lors des moments décisifs. Il a cité l'exemple du Bayern Munich, notant que Vincent Kompany obtient de meilleurs résultats dans la communication avec les joueurs que Tuchel.

« Les chances de l'Angleterre de remporter la Coupe du Monde sont clairement supérieures à celles de l'Allemagne. En Allemagne, il y a encore des débats sur l'effectif, tandis qu'en Angleterre, ce sera une tâche très difficile pour Tuchel de sélectionner 26 joueurs car il y a tellement d'options », a expliqué Freund.

Il a également porté un regard critique sur l'état actuel de l'équipe nationale allemande. Malgré des talents comme Jamal Musiala et Florian Wirtz, il a déclaré que l'équipe de Julian Nagelsmann pourrait avoir du mal à maintenir l'équilibre face à des géants comme le Brésil ou la France. Selon Freund, l'unité d'équipe sera le facteur le plus important lors d'un tournoi long.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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