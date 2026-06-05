Conflit interne au Bayern : le transfert de Kenneth Eichhorn divise la direction

Un désaccord sérieux est survenu au sein de la direction du club munichois du Bayern concernant le transfert du jeune talent de 16 ans, Kenneth Eichhorn. Selon le podcast « Bayern-Insider » de Bild, le département sportif du club et le conseil de surveillance ne parviennent pas à s'entendre sur les fonds à dépenser pour le jeune talent. Goal.com rapporte .

Selon les informations, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, et Christoph Freund ont déployé de grands efforts pour amener le milieu de terrain à Munich. Une rencontre spéciale avec Eichhorn a même été organisée avant le match de demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur principal de l'équipe, Vincent Kompany, a également passé des heures à discuter avec le joueur pour tenter de le recruter pour son projet.

Cependant, le conseil de surveillance du Bayern considère que le paquet financier global du transfert est excessivement cher. La demande des agents du joueur d'une prime à la signature de 10 à 11 millions d'euros a suscité des objections de la part de la direction. Bien que le département sportif soutienne l'investissement, le conseil supérieur a refusé d'allouer les fonds.

Actuellement, la situation au siège de la Säbener Straße est dans une impasse. Selon les agents, la valeur marchande du joueur est de 20 millions d'euros et les primes payées pour un tel talent sont normales. Cependant, la direction du Bayern n'est pas prête à prendre un risque aussi important avec un joueur de 16 ans.

Alors que le club munichois pourrait se retirer de la course, des clubs comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Liverpool surveillent attentivement la situation. Si le Bayern ne prend pas de décision finale, ces équipes sont prêtes à recruter Kenneth Eichhorn.