Le Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du Borussia

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Le Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du Borussia

La lutte cachée et féroce entre les grands clubs sur le marché européen des transferts entre dans une nouvelle phase. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus puissants du football espagnol et mondial, examine très sérieusement la possibilité de recruter Nico Schlotterbeck, un défenseur habile et rapide du Borussia Dortmund et de l'équipe nationale allemande. Le célèbre et influent journal allemand Bild rapporte dans ses dernières informations exclusives que le club madrilène vise à renforcer sa ligne défensive précisément avec ce footballeur talentueux.

La source souligne particulièrement que le style de jeu unique du défenseur allemand de 26 ans a beaucoup plu à Jose Mourinho, l'expert expérimenté qui devrait prendre les rênes du 'Club Royal' dans un avenir proche. L'entraîneur portugais 'Special One' prévoit de renouveler et de réformer fondamentalement la défense du géant madrilène et a exigé de la direction qu'elle recrute Schlotterbeck. Le club de Madrid a déjà entamé des communications directes et des négociations avec le footballeur talentueux et compte envoyer une offre de transfert officielle aux représentants de Dortmund sous peu. Selon les initiés, Nico n'a pas caché à son entourage qu'il souhaite vivement poursuivre sa carrière sous le maillot du Real Madrid.

Il est rapporté que le contrat de travail actuel du footballeur prometteur avec le Borussia Dortmund contient certaines clauses liées à sa participation à la Coupe du Monde et à ses performances. Si ces conditions sont remplies, la valeur du transfert pourrait augmenter davantage. Actuellement, sans bonus supplémentaires, le prix net du transfert de Schlotterbeck est estimé entre 50 et 60 millions d'euros. Le géant madrilène est entièrement prêt à payer cette somme.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les nouvelles révolutions tactiques de Jose Mourinho au Real Madrid, le transfert potentiel de Nico Schlotterbeck en La Liga et les dernières nouvelles exclusives sur les transferts dans le football mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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