Morgan Rogers sur l'intérêt d'Arsenal et la concurrence avec Jude Bellingham

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Morgan Rogers sur l'intérêt d'Arsenal et la concurrence avec Jude Bellingham

La star d'Aston Villa, Morgan Rogers, a réagi pour la première fois aux rumeurs concernant un transfert vers Arsenal. Le milieu de terrain de 23 ans prépare actuellement la Coupe du monde 2026 avec l'équipe nationale d'Angleterre. Il a déclaré que même s'il est difficile d'ignorer les spéculations sur les transferts, son attention reste concentrée sur la réussite avec l'équipe nationale, selon Goal.com .

Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, cherche à recruter le joueur qui a enregistré 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière. Les Londoniens considèrent Rogers comme une cible prioritaire pour renforcer leur ligne d'attaque. Dans une interview accordée à Netflix, le joueur a souligné que les rumeurs sur une indemnité de transfert de 80 millions de livres sterling l'avaient initialement distrait, mais qu'il le considère désormais comme une énergie positive.

Pour le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, la concurrence entre Rogers et Jude Bellingham est devenue un véritable casse-tête pour composer son onze de départ. Alors que certains experts suggèrent de mettre la star du Real Madrid sur le banc, Rogers est d'un avis différent. Il est convaincu qu'il peut évoluer aux côtés de Jude Bellingham et souhaite jouer dans la même équipe que les meilleurs joueurs.

Si Aston Villa ne souhaite pas laisser partir son leader, Arsenal envisage Morgan Gibbs-White comme alternative. Cependant, Rogers, élu meilleur jeune joueur de la saison 2024-25 par la PFA et auteur d'une performance héroïque en finale de la Ligue Europa, reste la cible numéro un. Le club de Birmingham devrait réclamer au moins 80 millions de livres sterling pour sa star.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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