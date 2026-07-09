Capello désigne Messi comme le plus grand de l'histoire, sans occulter une différence majeure

Le célèbre technicien italien Fabio Capello a donné son avis sur le jeu actuel de Lionel Messi. Il a qualifié la star argentine de plus grand joueur de l'histoire, tout en admettant que l'âge commence à peser.

Selon Capello, Messi n'est plus le joueur capable de dribbler tout le monde sur le terrain comme avant, mais il reste une figure centrale pour son équipe dans les moments décisifs.

« Messi est le plus grand joueur de l'histoire »

En évoquant la place de Messi dans le football, Fabio Capello a souligné sa technique et son talent exceptionnels.

« Messi est le plus grand joueur de l'histoire. Bien sûr, l'âge a un impact. Il possède une maîtrise technique inégalée et un véritable talent pour le football », a déclaré Capello.

À ses yeux, le niveau de Messi a procuré un immense plaisir aux fans de football pendant des années.

Capello a également noté l'évolution de Messi

L'expert italien a comparé l'état actuel de Messi à sa période de gloire.

« Ce n'est plus le Messi qui prenait le ballon, dribblait trois joueurs et marquait un but comme autrefois », a-t-il souligné.

Cependant, Capello ne voit pas cela comme une critique, mais comme un processus naturel. Selon lui, même si l'âge joue son rôle, Messi peut toujours influencer le sort d'un match.

La confiance demeure malgré deux penaltys manqués

Capello a également rappelé que Messi n'avait pas réussi à convertir deux penaltys lors de cette Coupe du Monde.

Néanmoins, il a insisté sur le fait que l'héritage du joueur argentin ne se mesure pas à de tels épisodes.

« Nous devons toujours être reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté au football », a ajouté Capello.

Comparaison entre Haaland, Mbappé et Messi

Fabio Capello a également comparé Messi à Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Selon lui, Haaland est une force physique immense, tandis que Mbappé combine vitesse et technique.

Messi, même s'il n'est plus à son apogée, continue de réaliser des actions brillantes sur le terrain.

Le match contre l'Égypte en est un autre exemple

Capello a cité le match contre l'Égypte pour illustrer la capacité de Messi à faire la différence dans les situations critiques.

L'Argentine s'était sortie d'une situation difficile pour gagner ce match. Selon Capello, c'est dans ces moments-là que Messi fait encore la différence pour son équipe.

Messi n'est plus aussi jeune qu'avant, mais une seule de ses décisions sur le terrain peut encore changer le cours d'un match — c'est là l'idée principale de Capello.