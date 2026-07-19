Redknapp ne ménage pas Tuchel : il nomme deux candidats pour le poste de sélectionneur de l'Angleterre

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Redknapp ne ménage pas Tuchel : il nomme deux candidats pour le poste de sélectionneur de l'Angleterre

Bien que l'équipe nationale d'Angleterre ait terminé la Coupe du Monde 2026 avec une médaille de bronze, Thomas Tuchel n'a pas échappé aux critiques. L'entraîneur expérimenté Harry Redknapp a déclaré que les « Three Lions » n'avaient pas franchi un nouveau cap et a cité deux techniciens anglais capables de diriger l'équipe.

Cependant, le contrat de Tuchel avec l'Angleterre n'est pas encore arrivé à son terme. Par conséquent, cette déclaration fait davantage partie du débat intense qui a suivi le Mondial plutôt que d'un changement d'entraîneur imminent.

Redknapp désigne deux entraîneurs anglais

Harry Redknapp a affirmé qu'Eddie Howe ou Frank Lampard pourraient diriger l'équipe nationale d'Angleterre.

Selon lui, les deux techniciens pourraient Thomas Tuchel atteindre des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par.

« Il y a des entraîneurs comme Eddie Howe ou Frank Lampard. Je suis convaincu qu'ils peuvent obtenir des résultats au moins aussi bons que ceux de Tuchel », a déclaré Redknapp.

Ces propos de l'ancien entraîneur ont également circulé sur les réseaux sociaux.

« En réalité, rien n'a changé »

Redknapp ne considère pas la médaille de bronze de l'Angleterre comme la preuve que Tuchel a propulsé l'équipe vers un niveau supérieur.

Il souligne que les « Three Lions » ont de nouveau lutté pour le titre, mais n'ont pas réussi à atteindre la finale lors de l'étape décisive.

« Ne nous mentons pas. Il ne nous a pas fait passer un cap. En réalité, rien n'a changé : nous n'avons pas atteint la finale », a-t-il affirmé.

Tuchel avait été vivement critiqué pour sa tactique prudente et ses changements défensifs lors de la demi-finale contre l'Argentine. Malgré une avance de 1-0, l'Angleterre s'était finalement inclinée 1-2.

Le bronze reste un résultat historique

L'Angleterre a battu la France 6-4 lors du match pour la troisième place. Ce match prolifique, marqué par un triplé de Bukayo Saka, a offert à l'équipe son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis 1966.

L'Angleterre avait dû se contenter de la quatrième place lors de ses deux précédentes demi-finales, en 1990 et 2018. Cette fois-ci, l'équipe a remporté la médaille de bronze pour la première fois de son histoire.

En ce sens, bien que Tuchel n'ait pas atteint la finale, il a réalisé la meilleure performance de l'Angleterre en Coupe du Monde depuis 60 ans.

Le contrat de Tuchel court jusqu'en 2028

Thomas Tuchel dirige l'équipe nationale d'Angleterre depuis début 2025. La Fédération anglaise de football a prolongé le contrat du technicien en février 2026 jusqu'à la fin de l'Euro 2028.

Tuchel a également déclaré après la défaite contre l'Argentine qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il prévoyait de diriger l'équipe lors du Championnat d'Europe.

Par conséquent, les options Eddie Howe et Frank Lampard suggérées par Redknapp ne font pas l'objet de négociations officielles pour le moment. Mais la pression sur Tuchel ne s'est pas dissipée : si la médaille de bronze est historique, revenir sans le titre reste, en Angleterre, un succès en demi-teinte.

La question principale est désormais de savoir si la Fédération maintiendra sa confiance en Tuchel jusqu'à l'Euro 2028 ou si les critiques post-Mondial mèneront à une décision inattendue.

Thomas TuchelHarry RedknappEddie HoweFrank LampardAngleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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