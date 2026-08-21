Ramazon Temirov révèle ses choix parmi les meilleurs de l’histoire de l’UFC et ses objectifs personnels

Le talentueux combattant ouzbek Ramazon Temirov, qui attire l’attention à l’UFC grâce à ses combats spectaculaires, a révélé ses choix concernant l’histoire et l’actualité de la promotion. Le combattant ouzbek s’est exprimé sur le meilleur combattant de la ligue, le meilleur KO, l’affrontement le plus marquant de son histoire ainsi que ses ambitions dans sa catégorie de poids.

Le classement UFC de Ramazon Temirov et ses choix personnels

Catégorie / Nomination Le choix de Ramazon Temirov Meilleur combattant de l’UFC Islam Makhachev Meilleur KO Jorge Masvidal KO signé contre Ben Askren Meilleur combat de l’histoire de la ligue Khabib Nurmagomedov — Conor McGregor affrontement Grandes légendes de l’UFC Jon Jones et Khabib Nurmagomedov Meilleur combattant de sa division « Si Dieu le veut, moi-même »

« Le meilleur de ma division, c’est moi »

Si Temirov a désigné le champion des poids légers Islam Makhachevcomme le combattant le plus fort de la ligue, il a cité les légendes invaincues Khabib Nurmagomedov et Jon Jones comme les plus grands de l’histoire.

À la question de savoir qui est le meilleur combattant de sa division, Ramazon Temirov a répondu avec une grande confiance : « Si Dieu le veut, moi-même », a-t-il répondu, affichant une nouvelle fois ses grandes ambitions pour la ceinture de sa division.

Selon vous, Ramazon Temirov peut-il réellement devenir le combattant incontesté de sa division dans un avenir proche et ramener la ceinture de champion en Ouzbékistan ?

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