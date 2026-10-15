Sirochbek Ismoilov défend sa ceinture WBA Asia en Corée du Sud — qui est son adversaire ?

Le talentueux boxeur ouzbek invaincu, évoluant dans la catégorie des poids légers, WBA Asia détenteur de la ceinture Sirochbek Ismoilov s'apprête à défendre son titre. Tous les détails officiels concernant le prochain combat de notre compatriote de 25 ans et son adversaire ont été dévoilés.

Connu sur le ring sous le surnom de « Siro Choy », notre maître des gants de cuir disputera son prochain défi en Corée du Sud. Où et quand aura lieu le combat ?

Les détails de l'affrontement pour la ceinture de champion sont les suivants :

Date et lieu :

Soirée de boxe professionnelle le 24 octobre en République de Corée, dans la ville de Namyangju ; Statut du titre :

Le duel se déroulera pour la prestigieuse ceinture de champion WBA Asia dans la catégorie des poids légers ; Objectif :

Notre compatriote vise à défendre avec succès sa ceinture asiatique et à renforcer sa position dans le classement international. À propos de l'adversaire :

L'expérimenté indien Keysham Singh Le boxeur ouzbek sera opposé à un représentant de l'Inde du même âge lors de ce tournoi :

Identité de l'adversaire :

Combattant — âgé de 25 ans, Keysham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh) ; Expérience et nombre de combats :

Le boxeur indien a disputé 17 combats professionnels à ce jour, remportant 14 victoires et subissant 3 défaites ; Point dangereux :

Singh a disputé plus de rounds que Sirochbek en boxe professionnelle et est considéré comme un boxeur ayant une grande expérience. Le palmarès de « Siro Choy » : Une série absolument parfaite

Sirochbek Ismoilov a rapidement su attirer l'attention des passionnés de boxe professionnelle :

Carrière invaincue :

Le boxeur ouzbek a disputé 11 combats au cours de sa carrière professionnelle, remportant des victoires convaincantes dans tous ses duels (11-0) ; Activité sur le ring coréen :

Ses combats sous le surnom de « Siro Choy » suscitent également un grand intérêt parmi les promoteurs et le public coréens locaux. Le prochain combat à Namyangju est considéré comme l'un des duels décisifs pour Sirochbek Ismoilov afin d'intégrer le top 15 mondial et de viser les ceintures mondiales majeures à l'avenir.

Namyangju shahridagi bo‘lajak jang Sirochbek Ismoilovning jahon boks reytingida top-15 talik sari ko‘tarilishi va kelgusida asosiy jahon chempionlik belbog‘lari uchun kurashga kirishishi yo‘lidagi hal qiluvchi bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.