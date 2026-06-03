Alternative à Apple Pay : VTB lance le paiement sans contact via iPhone

Dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2026), la banque VTB a annoncé le lancement d'un nouveau service de paiement sans contact pour les utilisateurs d'iPhone. Cette technologie a été développée comme alternative au système Apple Pay, permettant aux utilisateurs d'effectuer des achats via leur smartphone. Ixbt.com rapporte .

Le nouveau service repose sur la technologie 'Volna' du Système national de cartes de paiement (NSPK). Pour utiliser le service, les clients doivent lier leurs cartes Mir à la plateforme via l'application VTB Online. Le processus de paiement utilise la technologie Bluetooth : il suffit à l'utilisateur d'activer le Bluetooth sur son iPhone, d'ouvrir le service et de confirmer la transaction.

Les experts de la banque expliquent que le système utilise le protocole Bluetooth Low Energy pour l'échange de données entre le terminal et le smartphone. L'avantage principal de cette méthode est que le smartphone n'a pas besoin d'être connecté à Internet lors du paiement. Les fonds sont débités de la carte liée et un cashback en roubles est offert pour les achats.

Actuellement, VTB a déjà implémenté ce scénario de paiement sur un certain nombre de ses terminaux. Il est prévu d'augmenter considérablement le nombre d'appareils prenant en charge cette technologie à l'avenir. Cela devrait devenir l'une des solutions les plus pratiques pour les propriétaires d'iPhone en Russie suite aux restrictions d'Apple Pay.