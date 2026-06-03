Suno lève 400 M$ malgré les litiges sur le droit d'auteur

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Suno lève 400 M$ malgré les litiges sur le droit d'auteur

La startup de génération musicale par IA Suno a annoncé mercredi avoir clôturé un tour de table de série D de 400 millions de dollars. Suite à ce financement, la valorisation de l'entreprise a atteint 5,4 milliards de dollars. Fait notable, il y a seulement sept mois, Suno était valorisée à 2,45 milliards de dollars, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs dans l'avenir de l'entreprise malgré les poursuites judiciaires. Techcrunch.com rapporte .

Les problèmes juridiques de l'entreprise sont importants. Suno a admis avoir entraîné ses modèles d'IA sur des chansons protégées par le droit d'auteur. Bien que les représentants de la startup considèrent cela conforme à la doctrine du « fair use », Universal Music Group (UMG), Sony et l'organisation allemande GEMA poursuivent leurs actions en justice contre l'entreprise. Warner Music Group (WMG) a toutefois trouvé un accord en signant un contrat de licence avec Suno en novembre.

Initialement, Sony et UMG accusaient l'entreprise d'utilisation non autorisée de 560 œuvres. Cependant, le mois dernier, les maisons de disques ont élargi leurs plaintes, affirmant que plus de 61 000 chansons supplémentaires avaient été utilisées sans permission pour l'entraînement. Malgré cela, le nombre d'utilisateurs de Suno continue de croître et l'application occupe les premières places dans la catégorie Musique de l'App Store.

Selon Billboard, les utilisateurs créent plus de 7 millions de chansons par jour sur la plateforme Suno. Ce nouveau tour de table a été mené par Bond Capital, avec la participation d'IVP, Forerunner, Union Square Ventures et d'autres grands fonds. Dans son communiqué, l'entreprise s'est dite satisfaite de ses collaborations avec des professionnels de l'industrie et des producteurs, sans toutefois divulguer de noms spécifiques.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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