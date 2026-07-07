Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...
Нега баъзи одамлар йиллаб меҳнат қилиб ҳам доимий пул танқислигини ҳис қилади, бошқалар эса имкониятларни тезроқ пайқайди? Флоренс Сковел Шинн таълимотида бу ҳолат инсоннинг ички сўзлари, пулга муносабати ва «танқислик кайфияти» билан изоҳланади.
Бу ғояларни мўъжизавий бойиш формуласи эмас, балки фикрлаш тарзини ўзгартириш, имкониятларни кўриш ва молиявий қарорларни хотиржамроқ қабул қилиш усули сифатида тушуниш муҳим.
«Менга пул керак» деган фикр нима учун хавфли?
Инсон доимий равишда «менга пул етишмаяпти» деб ўйласа, диққати имкониятларга эмас, муаммога қараб қолади.
Бундай ички мулоқот:
хавотирни кучайтириши;
шошма-шошар қарорларга олиб келиши;
янги таклифларни пайқашга халақит бериши;
пулни бошқариш ўрнига фақат уни қувиш ҳолатини яратиши мумкин.
Шунинг учун «менга пул керак» деган жумлани «мен даромадимни ошириш учун янги йўлларни кўряпман» каби аниқ ва ҳаракатга йўналтирилган фикр билан алмаштириш тавсия этилади.
Ов режими ва қабул қилиш режими
«Ов режими»даги инсон доим хавотирда бўлади: тезроқ пул топиш, бирор нарсани йўқотиб қўймаслик ва ҳар қандай таклифга ёпишиб олишга ҳаракат қилади.
«Қабул қилиш режими» эса ҳеч нарса қилмасдан кутиш дегани эмас. Бу — хотиржамликни сақлаган ҳолда ҳаракат қилиш, ўз қадрини тушуниш ва муносиб имконият пайдо бўлганда уни қабул қилишга тайёр туришдир.
Фарқ оддий:
Ов режими: «Ҳар қандай йўл билан пул топишим керак».
Қабул қилиш режими: «Мен қиймат яратаман ва муносиб имкониятларни кўришга тайёрман».
Пулга муносабатни ўзгартирадиган 7 фикр
Флоренс Сковел Шинн ғояларидан келиб чиқиб, қуйидаги фикрлаш ўзгаришлари молиявий ҳаётга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
1. Танқисликдан имкониятга ўтиш
«Пул йўқ» деган фикр ўрнига даромадни кўпайтиришнинг аниқ йўлларини излаш.
2. Пулни мақсад эмас, восита деб кўриш
Пулнинг ўзи эмас, у орқали ҳал қилинадиган эҳтиёж ва яратиладиган қиймат муҳим.
3. Қўрқув билан эмас, режа билан ҳаракат қилиш
Даромад, харажат, қарз ва жамғармаларни ёзиб бориш хавотирни камайтиради.
4. Ўз меҳнатингизни қадрлаш
Хизмат ёки маҳсулот учун муносиб ҳақ сўраш ҳам молиявий фикрлашнинг бир қисми.
5. Кичик имкониятларни рад этмаслик
Катта натижа баъзан оддий танишув, янги кўникма ёки кичик буюртмадан бошланади.
6. Пул ҳақидаги салбий ибораларни ўзгартириш
«Менда ҳеч қачон пул бўлмайди» ўрнига «мен пулни бошқаришни ўрганяпман» дейиш анча фойдали.
7. Бахтни фақат пул билан боғламаслик
Доимий норозилик инсонни янги имкониятлардан кўра камчиликларга кўпроқ қаратишга мажбур қилади.
Эрталаб ва кечқурун бажариладиган оддий одатлар
Онгни мўл-кўлчиликка йўналтириш учун мураккаб маросимлар шарт эмас. Қуйидаги амалий одатлар етарли:
Эрталаб учта мақсадни ёзиш, шу куни даромад ёки касбий ўсиш учун қилинадиган битта аниқ ҳаракатни белгилаш ва мавжуд имкониятлар учун миннатдорлик билдириш мумкин.
Кечқурун эса кун давомидаги харажатларни кўриб чиқиш, эришилган кичик натижаларни қайд этиш ва эртанги муҳим молиявий вазифани белгилаш фойдали.
Бу одатлар «Коинотдан пул чақириш» эмас, балки диққатни тартибга солиш ва қарорларни онгли қабул қилиш усулидир.
Кутилмаган пуллар қаердан пайдо бўлади?
Одам фикрлаш ва ҳаракат қилиш услубини ўзгартирганда, аввал эътибор бермаган имкониятларни пайқай бошлаши мумкин.
Масалан, эски қарзнинг қайтарилиши, қўшимча иш таклифи, янги мижоз, бонус ёки фойдали ҳамкорлик «кутилмаган пул» сифатида кўриниши мумкин. Аслида эса бундай натижалар кўпинча муносабатлар, тайёргарлик ва ўз вақтида қилинган ҳаракатнинг самарасидир.
Фақат ижобий фикрнинг ўзи етарлими?
Йўқ. Ижобий фикрлаш ҳаракатсиз ишламайди.
Молиявий аҳволни яхшилаш учун фикрлаш билан бирга:
бюджет юритиш;
қарзларни режа асосида камайтириш;
янги кўникмаларни ўрганиш;
қўшимча даромад манбаларини излаш;
шубҳали «тез бойиш» ваъдаларидан сақланиш зарур.
Флоренс Сковел Шинн ғоясининг энг фойдали қисми шу: инсон доимий хавотирдан чиқиб, ўзини имкониятларга муносиб деб ҳис қилса, ҳаракатлари ҳам ўзгаради.
Пул магнит каби ҳаводан пайдо бўлмайди. Аммо хотиржам фикр, аниқ режа ва изчил ҳаракат унинг сизга олиб борадиган йўлини анча қисқартириши мумкин.
Мақолани ўқиб бўлгач, изоҳлар бўлимига киринг ва тўлиқ ишонч билан ёзинг:
Қабул режими фаоллаштирилди! Кутилмаган пуллар мени қидириб юрибди!
Бу шунчаки сўзлар эмас - бу маънавий механизмни ишга туширишдир. Сиз гуллаб-яшнаш учун туғилгансиз. Ва бу мақола буни эслашингизга ёрдам беради!
…