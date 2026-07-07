UzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқарди
UzAuto Motors Ўзбекистон бозорида янги Chevrolet Suburban High Country модели сотуви расман бошланганини маълум қилди. Янги премиум тоифадаги йўлтанламас компаниянинг мамлакатда таклиф этилаётган энг қиммат автомобилига айланди.
Компания тақдим этган маълумотларга кўра, Chevrolet Suburban High Country учун тавсия этилган нарх 1 миллиард 485 миллион 100 минг сўм этиб белгиланган.
Янги модель кенг салони, замонавий технологиялари, юқори даражадаги хавфсизлик тизимлари ҳамда қулайликка йўналтирилган жиҳозлари билан ажралиб туради. Автомобиль, аввало, йирик оилалар ва премиум тоифадаги йўлтанламас излаётган харидорлар учун мўлжалланган.
Шу тариқа, Chevrolet Suburban High Country UzAuto Motors'нинг маҳаллий бозордаги энг қиммат автомобили сифатида рўйхатдан жой олди. Янги модель сотуви автомобиль ишқибозлари ва бозор иштирокчилари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…