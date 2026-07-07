UzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқарди

·52·Авто
UzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқарди

UzAuto Motors Ўзбекистон бозорида янги Chevrolet Suburban High Country модели сотуви расман бошланганини маълум қилди. Янги премиум тоифадаги йўлтанламас компаниянинг мамлакатда таклиф этилаётган энг қиммат автомобилига айланди.

Компания тақдим этган маълумотларга кўра, Chevrolet Suburban High Country учун тавсия этилган нарх 1 миллиард 485 миллион 100 минг сўм этиб белгиланган.

Moviy Chevrolet Suburban yoʻl chetida, suv boʻyida turibdi.

Янги модель кенг салони, замонавий технологиялари, юқори даражадаги хавфсизлик тизимлари ҳамда қулайликка йўналтирилган жиҳозлари билан ажралиб туради. Автомобиль, аввало, йирик оилалар ва премиум тоифадаги йўлтанламас излаётган харидорлар учун мўлжалланган.

Avtomobilning qora charm o'rindiqli keng va hashamatli ichki saloni.

Шу тариқа, Chevrolet Suburban High Country UzAuto Motors'нинг маҳаллий бозордаги энг қиммат автомобили сифатида рўйхатдан жой олди. Янги модель сотуви автомобиль ишқибозлари ва бозор иштирокчилари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

УзАвто МоторсШевролеУзбекистонШевроле Субурбан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Бугун, 19:43Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиБугун, 18:55Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди