Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайди

·0·Техно
Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайди

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиб, оддий чат-ботлардан мустақил ҳаракатланувчи AI-агентлар даражасига кўтарилмоқда. Бироқ, Корея илғор фан ва технологиялар институти (КАИСТ) олимлари томонидан ўтказилган тадқиқот ушбу янги авлод тизимлари экология ва энергетика инфратузилмаси учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигини кўрсатди. Маълум бўлишича, AI-агентлар битта сўровни бажариш учун оддий генератив моделларга қараганда 136,5 баравар кўпроқ электр энергияси истеъмол қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимларнинг тушунтиришича, ChatGPT каби анъанавий чат-ботлар фойдаланувчи сўровига битта жавоб шакллантириш билан чекланади. AI-агентлар эса мураккаб вазифаларни бажариш учун мустақил равишда режа тузади, интернетда қидирув ўтказади, дастурий кодларни ишга туширади ва ташқи иловалар билан ўзаро алоқага киришади. Бу жараён катта тил моделларига (LLM) кўп маротаба мурожаат қилишни талаб этади, бу эса ҳисоблаш ресурсларига бўлган эҳтиёжни кескин ошириб юборади.

Энергия инқирози ва ҳисоблаш қуввати

Профессор Минсоо Рҳу бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи AI-агентларни маълумотлар марказлари учун алоҳида турдаги юклама сифатида таҳлил қилди. Тажрибалар шуни кўрсатдики, 70 миллиард параметрли тил моделига асосланган битта AI-агент сўрови ўртача 348,41 ватт-соат энергия сарфлайди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич оддий чат-ботнинг қисқа жавоби учун сарфланадиган қувватдан юзлаб марта кўпдир.

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар яна бир қизиқарли сценарийни моделлаштиришди: агар AI-агентлар кунига Google қидирув тизими каби 13,7 миллиард сўровни қайта ишласа, уларга 198,9 ГВ қувват керак бўлади. Бу деярли бутун АҚШ бўйлаб истеъмол қилинадиган ўртача электр энергиясининг ярмини ташкил этади. Ҳозирги мавжуд маълумотлар марказлари ва энергетика тизимлари бундай улкан юкламани кўтаришга тайёр эмас.

Тадқиқотда қайд этилишича, AI-агентлар ишлаётган вақтда график процессорлар (GPU) 54,5 фоиз вақт давомида ташқи воситаларнинг жавобини кутиб, бекор туради. Бироқ, ушбу кутиш вақтида ҳам ускуналар энергия истеъмол қилишда давом этади. Бу эса технологиянинг самарадорлиги ҳали ҳам жуда паст эканлигидан далолат беради.

Келажакдаги муаммолар ва ечимлар

Ҳозирда OpenAI, Google, Microsoft ва Anthropic каби технологик гигантлар AI-агентларни сунъий интеллект ривожланишининг навбатдаги босқичи сифатида фаол тарғиб қилмоқда. Аммо КАИСТ олимларининг хулосаси шуки, ушбу технологиянинг кенг кўламда жорий этилиши фақатгина алгоритмларнинг ақлли бўлишига боғлиқ эмас. Соҳани кенгайтириш учун қуйидаги йўналишларда ўзгаришлар зарур:

  • Яримўтказгичларнинг энергия самарадорлигини тубдан ошириш;
  • GPU (график процессорлар) юкламасини оптималлаштириш;
  • Маълумотлар марказларининг архитектурасини қайта кўриб чиқиш;
  • Глобал энергетика инфратузилмасини кенгайтириш.
Профессор Минсоо Рҳунинг сўзларига кўра, сунъий интеллект соҳасидаги рақобат эндиликда энг "ақлли" моделни яратишдан, энг самарали ва тежамкор тизимни барпо этишга кўчмоқда. Ушбу тадқиқот натижалари HPКА халқаро симпозиумида тақдим этилди ва муаллифлар энергия сарфини камайтириш йўлларини топиш учун ўз тест тўпламларини очиқ фойдаланишга чиқаришди.

Сунъий ИнтеллектAI-агентТехнологияЭнергетикаКАИСТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиБугун, 17:24Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиClaude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиБугун, 17:23Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторNothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторБугун, 16:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги