Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайди
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиб, оддий чат-ботлардан мустақил ҳаракатланувчи AI-агентлар даражасига кўтарилмоқда. Бироқ, Корея илғор фан ва технологиялар институти (КАИСТ) олимлари томонидан ўтказилган тадқиқот ушбу янги авлод тизимлари экология ва энергетика инфратузилмаси учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигини кўрсатди. Маълум бўлишича, AI-агентлар битта сўровни бажариш учун оддий генератив моделларга қараганда 136,5 баравар кўпроқ электр энергияси истеъмол қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Олимларнинг тушунтиришича, ChatGPT каби анъанавий чат-ботлар фойдаланувчи сўровига битта жавоб шакллантириш билан чекланади. AI-агентлар эса мураккаб вазифаларни бажариш учун мустақил равишда режа тузади, интернетда қидирув ўтказади, дастурий кодларни ишга туширади ва ташқи иловалар билан ўзаро алоқага киришади. Бу жараён катта тил моделларига (LLM) кўп маротаба мурожаат қилишни талаб этади, бу эса ҳисоблаш ресурсларига бўлган эҳтиёжни кескин ошириб юборади.
Энергия инқирози ва ҳисоблаш қувватиПрофессор Минсоо Рҳу бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи AI-агентларни маълумотлар марказлари учун алоҳида турдаги юклама сифатида таҳлил қилди. Тажрибалар шуни кўрсатдики, 70 миллиард параметрли тил моделига асосланган битта AI-агент сўрови ўртача 348,41 ватт-соат энергия сарфлайди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич оддий чат-ботнинг қисқа жавоби учун сарфланадиган қувватдан юзлаб марта кўпдир.
ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар яна бир қизиқарли сценарийни моделлаштиришди: агар AI-агентлар кунига Google қидирув тизими каби 13,7 миллиард сўровни қайта ишласа, уларга 198,9 ГВ қувват керак бўлади. Бу деярли бутун АҚШ бўйлаб истеъмол қилинадиган ўртача электр энергиясининг ярмини ташкил этади. Ҳозирги мавжуд маълумотлар марказлари ва энергетика тизимлари бундай улкан юкламани кўтаришга тайёр эмас.
Тадқиқотда қайд этилишича, AI-агентлар ишлаётган вақтда график процессорлар (GPU) 54,5 фоиз вақт давомида ташқи воситаларнинг жавобини кутиб, бекор туради. Бироқ, ушбу кутиш вақтида ҳам ускуналар энергия истеъмол қилишда давом этади. Бу эса технологиянинг самарадорлиги ҳали ҳам жуда паст эканлигидан далолат беради.
Келажакдаги муаммолар ва ечимларҲозирда OpenAI, Google, Microsoft ва Anthropic каби технологик гигантлар AI-агентларни сунъий интеллект ривожланишининг навбатдаги босқичи сифатида фаол тарғиб қилмоқда. Аммо КАИСТ олимларининг хулосаси шуки, ушбу технологиянинг кенг кўламда жорий этилиши фақатгина алгоритмларнинг ақлли бўлишига боғлиқ эмас. Соҳани кенгайтириш учун қуйидаги йўналишларда ўзгаришлар зарур:
- Яримўтказгичларнинг энергия самарадорлигини тубдан ошириш;
- GPU (график процессорлар) юкламасини оптималлаштириш;
- Маълумотлар марказларининг архитектурасини қайта кўриб чиқиш;
- Глобал энергетика инфратузилмасини кенгайтириш.
…