Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчи
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида кутилмаган юришга тайёргарлик кўрмоқда. "Канонирлар" ўз таркибини кучайтириш мақсадида Манчестер Юнайтед ва Кристал Пелас клубларидаги ўйинлари орқали танилган, ҳозирда Вест Хем шарафини ҳимоя қилаётган Аарон Ван-Биссака номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу қизиқиш жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Бен Whите атрофидаги ноаниқликлар фонида юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТEАМТалк нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти Бен Whите жамоани тарк этиши мумкинлигидан жиддий хавотирда. Англиялик ҳимоячига Европанинг бир қатор гранд клублари ҳамда Саудия Арабистони жамоалари томонидан қизиқиш билдирилмоқда. Шу сабабли, бош мураббий Микел Артета ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун 11 нафар номзоддан иборат рўйхатни шакллантирган ва унда Аарон Ван-Биссака етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.
Мудофаа чизиғидаги ўзгаришлар28 ёшли Аарон Ван-Биссака яқинда якунланган Жаҳон чемпионатида Конго ДР терма жамоаси сафида ишончли ўйин намойиш этди. Унинг жамоаси Португалия ва Колумбия каби кучли рақиблар бўлган гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлди. Вест Хем клубининг Англия Премер-лигасидан тушиб кетиши футболчининг трансфер нархи пасайишига ва унинг юқори дивизионга қайтиш истаги ортишига сабаб бўлиши кутилмоқда.
Микел Артета Ван-Биссаканинг яккама-якка курашлардаги маҳоратини юқори баҳолайди. Арсенал мутасаддилари ушбу футболчи Журриен Тимбер билан рақобатлашиб, жамоа мудофаасига қўшимча мустаҳкамлик бағишлашига ишонишмоқда. Айниқса, Премер-лиганинг энг хавфли вингерларини тўхтатишда Ван-Биссаканинг ҳимоявий қобилиятлари қўл келиши мумкин.
Бен Whите билан боғлиқ муаммоларБен Whите билан боғлиқ вазият эса анча мураккаб. Футболчи нафақат трансфер миш-мишлари, балки жиддий жароҳатлар билан ҳам курашмоқда. Хусусан, у ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида, жумладан Арсенал Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой берган Чемпионлар лигаси финалида майдонга туша олмаганди. Ушбу жароҳат унинг Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига боришига ҳам тўсқинлик қилди.
Клуб спорт директори Андреа Берта айни дамда трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Рўйхатда фақат Аарон Ван-Биссака эмас, балки бошқа таниқли номлар ҳам бор. Лондонликлар бир неча йўналишда музокаралар ўтказишга тайёр туришибди. Арсенал скаутлари томонидан кузатилаётган футболчилар рўйхати қуйидагича:
- Эзри Конса (Астон Вилла)
- Жулес Коунде (Барселона)
- Оскар Мингуеза (Селта Виго)
- Лутшарел Геертруида (РБ Леипзиг)
…