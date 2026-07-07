Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчи

·0·Спорт
Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчи

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида кутилмаган юришга тайёргарлик кўрмоқда. "Канонирлар" ўз таркибини кучайтириш мақсадида Манчестер Юнайтед ва Кристал Пелас клубларидаги ўйинлари орқали танилган, ҳозирда Вест Хем шарафини ҳимоя қилаётган Аарон Ван-Биссака номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу қизиқиш жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Бен Whите атрофидаги ноаниқликлар фонида юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТEАМТалк нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти Бен Whите жамоани тарк этиши мумкинлигидан жиддий хавотирда. Англиялик ҳимоячига Европанинг бир қатор гранд клублари ҳамда Саудия Арабистони жамоалари томонидан қизиқиш билдирилмоқда. Шу сабабли, бош мураббий Микел Артета ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун 11 нафар номзоддан иборат рўйхатни шакллантирган ва унда Аарон Ван-Биссака етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.

Мудофаа чизиғидаги ўзгаришлар

28 ёшли Аарон Ван-Биссака яқинда якунланган Жаҳон чемпионатида Конго ДР терма жамоаси сафида ишончли ўйин намойиш этди. Унинг жамоаси Португалия ва Колумбия каби кучли рақиблар бўлган гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлди. Вест Хем клубининг Англия Премер-лигасидан тушиб кетиши футболчининг трансфер нархи пасайишига ва унинг юқори дивизионга қайтиш истаги ортишига сабаб бўлиши кутилмоқда.

Микел Артета Ван-Биссаканинг яккама-якка курашлардаги маҳоратини юқори баҳолайди. Арсенал мутасаддилари ушбу футболчи Журриен Тимбер билан рақобатлашиб, жамоа мудофаасига қўшимча мустаҳкамлик бағишлашига ишонишмоқда. Айниқса, Премер-лиганинг энг хавфли вингерларини тўхтатишда Ван-Биссаканинг ҳимоявий қобилиятлари қўл келиши мумкин.

Бен Whите билан боғлиқ муаммолар

Бен Whите билан боғлиқ вазият эса анча мураккаб. Футболчи нафақат трансфер миш-мишлари, балки жиддий жароҳатлар билан ҳам курашмоқда. Хусусан, у ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида, жумладан Арсенал Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой берган Чемпионлар лигаси финалида майдонга туша олмаганди. Ушбу жароҳат унинг Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига боришига ҳам тўсқинлик қилди.

Клуб спорт директори Андреа Берта айни дамда трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Рўйхатда фақат Аарон Ван-Биссака эмас, балки бошқа таниқли номлар ҳам бор. Лондонликлар бир неча йўналишда музокаралар ўтказишга тайёр туришибди. Арсенал скаутлари томонидан кузатилаётган футболчилар рўйхати қуйидагича:

  • Эзри Конса (Астон Вилла)
  • Жулес Коунде (Барселона)
  • Оскар Мингуеза (Селта Виго)
  • Лутшарел Геертруида (РБ Леипзиг)
Келажак учун эса клуб янада ёшроқ вариантларни кўриб чиқмоқда. Рома ҳимоячиси Уэсли, Монако аъзоси Вандерсон ва Sporting CP вакили Иван Фреснеда каби иқтидорлар Микел Артетанинг узоқ муддатли режаларидан ўрин олган. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида зафар қучган Арсенал ўз гегемонлигини сақлаб қолиш учун таркибни янада чуқурлаштиришни мақсад қилган.

АрсеналТрансферБен WhитеАарон Ван-БиссакаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди