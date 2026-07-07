АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирган

·0·Техно
АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирган

АҚШ армиясининг сунъий интеллект ва инновациялар билан шуғулланувчи иккита расмий веб-ресурси хакерлар ҳужумига нишон бўлди. Номаълум хактивистлар тизимга кириб, сайтларнинг хатолик саҳифаларини (404 эррор) ўзгартириб юборган ва у ерда АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп ҳамда курдлар мустақиллигига оид сиёсий баёнотларни жойлаштирган. Ушбу ҳодиса федерал ҳукумат тизимларида хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хавфсизлик бўйича тадқиқотчи Роналд Ловеласе Кйберскооп нашрига маълум қилишича, ҳужум Опен Инноватион Лаб ва AI Интегратион Сентер сайтларига қаратилган. Ушбу марказлар АҚШ армияси учун илғор технологиялар ва сунъий интеллект ечимларини синовдан ўтказиш ҳамда интеграция қилиш билан шуғулланади. Хакерлар сайтнинг асосий саҳифаларига тегмаган бўлса-да, мавжуд бўлмаган ҳаволаларга кирилганда пайдо бўладиган хатолик саҳифаларини таҳрирлашга муваффақ бўлишган.

Ўзгартирилган саҳифаларда Доналд Трумп шахсига нисбатан оғир айбловлар, жумладан, унинг Жеффрей Эпстеин иши билан боғлиқлигига ишоралар акс этган. Шунингдек, хабарларда АҚШнинг Туркиядаги элчиси Том Барракк номи тилга олинган ва "Озод Курдистон" шиори остида курдларни қўллаб-қувватлашга чақириқлар қолдирилган. Ҳужум ортида турган гуруҳ ўз ҳаракатларини сиёсий норозилик сифатида талқин қилган.

Хавфсизликдаги заифликлар ва ВордПресс тизими

Дастлабки таҳлилларга кўра, АҚШ армиясининг ушбу сайтлари машҳур ВордПресс платформасида ишлайди. Экспертларнинг таъкидлашича, хакерлар кўпинча ушбу платформадаги эскирган плагинлар ёки заиф ҳимояланган кириш нуқталаридан фойдаланиб, тизимга кириб олишади. Гарчи хатолик саҳифасининг ўзгартирилиши (дефацемент) жиддий техник зарар етказмагандек кўринса-да, бу давлат ресурсларининг киберҳимояси заиф эканидан далолат беради.

Ҳозирча ушбу киберҳужум давомида бирон бир махфий маълумот ёки ҳарбий технологияларга оид ёпиқ ҳужжатлар ўғирлангани ҳақида маълумотлар йўқ. АҚШ Мудофаа вазирлиги вакиллари ҳодиса юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда, бироқ армия мутасаддилари сайтлардаги муаммолар бартараф этилгани ва суриштирув ишлари бошланганини тасдиқлаган.

Таъкидлаш жоизки, жорий йилда АҚШ федерал идораларига қилинган киберҳужумлар сони ортиб бормоқда. Аввалроқ хактивистлар АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги тизимларига кириб, депортация жараёнларига оид минглаб шартномаларни очиқ тармоққа чиқариб юборган эди. Бу каби ҳолатлар нафақат сиёсий обрўга путур етказади, балки миллий хавфсизликка ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.

Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар давлат ташкилотларига ўз веб-ресурсларини доимий равишда янгилаб боришни ва учинчи томон плагинларидан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишни тавсия қилмоқда. АҚШ армияси сайтларидаги ушбу ҳодиса хактивистларнинг сиёсий мақсадлар йўлида рақамли макондан қанчалик самарали фойдаланиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.

АҚШХакерларКиберхавфсизликДоналд ТрумпВордПресс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиAvito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиБугун, 18:21Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиБугун, 17:24Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиClaude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиБугун, 17:23Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторNothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторБугун, 16:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги