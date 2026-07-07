АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирган
АҚШ армиясининг сунъий интеллект ва инновациялар билан шуғулланувчи иккита расмий веб-ресурси хакерлар ҳужумига нишон бўлди. Номаълум хактивистлар тизимга кириб, сайтларнинг хатолик саҳифаларини (404 эррор) ўзгартириб юборган ва у ерда АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп ҳамда курдлар мустақиллигига оид сиёсий баёнотларни жойлаштирган. Ушбу ҳодиса федерал ҳукумат тизимларида хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хавфсизлик бўйича тадқиқотчи Роналд Ловеласе Кйберскооп нашрига маълум қилишича, ҳужум Опен Инноватион Лаб ва AI Интегратион Сентер сайтларига қаратилган. Ушбу марказлар АҚШ армияси учун илғор технологиялар ва сунъий интеллект ечимларини синовдан ўтказиш ҳамда интеграция қилиш билан шуғулланади. Хакерлар сайтнинг асосий саҳифаларига тегмаган бўлса-да, мавжуд бўлмаган ҳаволаларга кирилганда пайдо бўладиган хатолик саҳифаларини таҳрирлашга муваффақ бўлишган.
Ўзгартирилган саҳифаларда Доналд Трумп шахсига нисбатан оғир айбловлар, жумладан, унинг Жеффрей Эпстеин иши билан боғлиқлигига ишоралар акс этган. Шунингдек, хабарларда АҚШнинг Туркиядаги элчиси Том Барракк номи тилга олинган ва "Озод Курдистон" шиори остида курдларни қўллаб-қувватлашга чақириқлар қолдирилган. Ҳужум ортида турган гуруҳ ўз ҳаракатларини сиёсий норозилик сифатида талқин қилган.
Хавфсизликдаги заифликлар ва ВордПресс тизимиДастлабки таҳлилларга кўра, АҚШ армиясининг ушбу сайтлари машҳур ВордПресс платформасида ишлайди. Экспертларнинг таъкидлашича, хакерлар кўпинча ушбу платформадаги эскирган плагинлар ёки заиф ҳимояланган кириш нуқталаридан фойдаланиб, тизимга кириб олишади. Гарчи хатолик саҳифасининг ўзгартирилиши (дефацемент) жиддий техник зарар етказмагандек кўринса-да, бу давлат ресурсларининг киберҳимояси заиф эканидан далолат беради.
Ҳозирча ушбу киберҳужум давомида бирон бир махфий маълумот ёки ҳарбий технологияларга оид ёпиқ ҳужжатлар ўғирлангани ҳақида маълумотлар йўқ. АҚШ Мудофаа вазирлиги вакиллари ҳодиса юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда, бироқ армия мутасаддилари сайтлардаги муаммолар бартараф этилгани ва суриштирув ишлари бошланганини тасдиқлаган.
Таъкидлаш жоизки, жорий йилда АҚШ федерал идораларига қилинган киберҳужумлар сони ортиб бормоқда. Аввалроқ хактивистлар АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги тизимларига кириб, депортация жараёнларига оид минглаб шартномаларни очиқ тармоққа чиқариб юборган эди. Бу каби ҳолатлар нафақат сиёсий обрўга путур етказади, балки миллий хавфсизликка ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.
Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар давлат ташкилотларига ўз веб-ресурсларини доимий равишда янгилаб боришни ва учинчи томон плагинларидан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишни тавсия қилмоқда. АҚШ армияси сайтларидаги ушбу ҳодиса хактивистларнинг сиёсий мақсадлар йўлида рақамли макондан қанчалик самарали фойдаланиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.
…