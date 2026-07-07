Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этади
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley компанияси ўз тарихидаги илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модел – Торкал тақдимотига расман тайёргарлик кўрмоқда. Компания матбуот хизмати хабарига кўра, янги электромобилнинг жаҳон премераси жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади. Бу бренд учун янги давр бошланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bentley бош директори Франк-Стеффен Валлисернинг таъкидлашича, Торкал модели бренд учун барча асосий йўналишларда янги стандартларни ўрнатади. Унинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа компания тарихидаги энг пухта ўйланган ва муҳандислик жиҳатидан мукаммал автомобил бўлиши кутилмоқда. Бу қадам бренднинг глобал электрификация стратегиясининг бир қисмидир.
Номланиш тарихи ва рамзий маъносиЯнги моделнинг номи Bentley анъаналарига содиқ қолган ҳолда танланган. Торкал номи Испаниядаги Эл Торкал де Антеқуера табиий боғидан олинган бўлиб, у ўзининг ноёб оҳактош қоялари билан машҳур. Шу билан бирга, бу ном лотинча "торқуе" (айлантирувчи момент) сўзи билан ҳамоҳанг бўлиб, электромобилнинг юқори динамик имкониятларига ишора қилади.
Торкал замонавий Bentley моделлар қаторида Бентайга, Бакалар ва Батур каби машҳур автомобиллар билан бир сафдан жой олади. Таъкидлаш жоизки, компания тўлиқ электр СУВ (йўлтанламас) яратиш режалари ҳақида илк бор 2021-йилда эълон қилган эди. Эндиликда ўша режалар реал кўриниш касб этмоқда.
Синовлар ва техник жиҳатларАввалроқ ушбу моделнинг прототиплари бир неча бор "жосуслик" камералари обга тушиб қолган эди. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил Шимолий қутб доирасидаги экстремал совуқ шароитларда ва Германиянинг машҳур Нюрбургринг пойга трассасида синовдан ўтказилган. Камуфляж қилинган суратларда автомобилнинг фастбек услубидаги қия томи ва ўтган йили тақдим этилган ЭХП 15 концепт-карига хос чизиқлар кўзга ташланади.
Интерер борасида ҳам баъзи тафсилотлар маълум: Bentley анъанавий ҳашаматни сақлаб қолган ҳолда замонавий технологияларни уйғунлаштирган. Қуйидаги жиҳатлар кутилмоқда:
- Қизил чарм ва қора алкантара билан безатилган салон;
- Катта ўлчамли эгилган рақамли дисплей;
- Брендга хос бўлган механик бошқарув тугмалари ва рақамли панел уйғунлиги.
…