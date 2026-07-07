Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этади

·0·Авто
Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этади

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley компанияси ўз тарихидаги илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модел – Торкал тақдимотига расман тайёргарлик кўрмоқда. Компания матбуот хизмати хабарига кўра, янги электромобилнинг жаҳон премераси жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади. Бу бренд учун янги давр бошланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bentley бош директори Франк-Стеффен Валлисернинг таъкидлашича, Торкал модели бренд учун барча асосий йўналишларда янги стандартларни ўрнатади. Унинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа компания тарихидаги энг пухта ўйланган ва муҳандислик жиҳатидан мукаммал автомобил бўлиши кутилмоқда. Бу қадам бренднинг глобал электрификация стратегиясининг бир қисмидир.

Номланиш тарихи ва рамзий маъноси

Янги моделнинг номи Bentley анъаналарига содиқ қолган ҳолда танланган. Торкал номи Испаниядаги Эл Торкал де Антеқуера табиий боғидан олинган бўлиб, у ўзининг ноёб оҳактош қоялари билан машҳур. Шу билан бирга, бу ном лотинча "торқуе" (айлантирувчи момент) сўзи билан ҳамоҳанг бўлиб, электромобилнинг юқори динамик имкониятларига ишора қилади.

Торкал замонавий Bentley моделлар қаторида Бентайга, Бакалар ва Батур каби машҳур автомобиллар билан бир сафдан жой олади. Таъкидлаш жоизки, компания тўлиқ электр СУВ (йўлтанламас) яратиш режалари ҳақида илк бор 2021-йилда эълон қилган эди. Эндиликда ўша режалар реал кўриниш касб этмоқда.

Синовлар ва техник жиҳатлар

Аввалроқ ушбу моделнинг прототиплари бир неча бор "жосуслик" камералари обга тушиб қолган эди. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил Шимолий қутб доирасидаги экстремал совуқ шароитларда ва Германиянинг машҳур Нюрбургринг пойга трассасида синовдан ўтказилган. Камуфляж қилинган суратларда автомобилнинг фастбек услубидаги қия томи ва ўтган йили тақдим этилган ЭХП 15 концепт-карига хос чизиқлар кўзга ташланади.

Интерер борасида ҳам баъзи тафсилотлар маълум: Bentley анъанавий ҳашаматни сақлаб қолган ҳолда замонавий технологияларни уйғунлаштирган. Қуйидаги жиҳатлар кутилмоқда:

  • Қизил чарм ва қора алкантара билан безатилган салон;
  • Катта ўлчамли эгилган рақамли дисплей;
  • Брендга хос бўлган механик бошқарув тугмалари ва рақамли панел уйғунлиги.
Bentley вакилларининг билдиришича, гарчи бу мутлақо янги концепция бўлса-да, автомобил бренднинг 1919-йилдан буён шаклланган қадриятларини сақлаб қолади. Яни, қўл меҳнати билан ишлов берилган ҳашаматли деталлар, юқори даражадаги қулайлик ва мислсиз қувват Торкал моделининг ҳам асоси бўлиб хизмат қилади. Тақдимот яқинлашгани сайин компания янги тафсилотларни очиқлашда давом этишини маълум қилган.

BentleyТоркалЭлектромобилАвтоТақдимот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиPolestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиБугун, 13:28Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди