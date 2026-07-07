Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айланди
Сўнгги вақтларда дунёда аёллар орасида «ажралиш узуги» (divorce ring) деб аталувчи янги тренд кенг оммалашмоқда. Энди кўплаб аёллар никоҳ узугини сотиш ёки қутига солиб қўйиш ўрнига, уни қайта ишлатиб, ҳаётнинг янги босқичини англатувчи янги тақинчоққа айлантирмоқда.
Флоридада яшовчи блогер Деб Марино ҳам шундай қарор қабул қилди. У никоҳ узугидаги олмосни сақлаб қолиб, унга қизини ифодаловчи сапфир тошини қўшдирган. Янги узукни тайёрлаш учун тахминан 3 минг доллар сарфланган.
«Мен уни шунчаки қутига солиб қўйишни истамадим. Олмослар жуда қимматбаҳо», дейди у.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, никоҳ узукларининг қайта сотиш қиймати одатда дастлабки нархининг тахминан 30 фоизини ташкил этади. Шунинг учун кўпчилик эски тақинчоққа янги ҳаёт бағишлашни афзал кўрмоқда.
Буюк Британиядаги Amicable компанияси ҳаммуассиси Кейт Дейлининг фикрича, бундай узуклар нафақат янги ҳаёт, балки молиявий мустақиллик рамзи ҳам ҳисобланади. Унинг айтишича, ажралишдан кейин аёлнинг ўз маблағига ўзи учун қимматбаҳо буюм сотиб олиши мустақил қарор қабул қилишининг ифодасидир.
Уэльслик Сери Эванс эса ажрашганидан кейин ўз маблағига платина ва олмосдан ясалган янги узук харид қилган. У бу узукни ҳазил тариқасида «мустақиллик декларациям» деб атайди.
Пенсилваниялик Алекс Прои ҳам никоҳ узугидаги олтин ва олмослардан янги дизайнда узук ясатган. Унинг айтишича, бу тақинчоқ унга ҳаётни нолдан бошлаб, қийинчиликларни енгиб ўтганини эслатиб туради.
Ижтимоий тармоқларда ҳам бу мавзу фаол муҳокама қилинмоқда. Айримлар никоҳ узугини сақлаб қўйса, бошқалар уни сотади ёки умуман ташлаб юборади. Бироқ кўпчилик ажралишдан кейин янги ҳаёт бошланганини рамзий тарзда нишонлаш учун ўзини янги узук, саёҳат ёки бошқа совға билан хурсанд қилишни танламоқда. Бу эса «ажралиш узуги» дунёда тобора оммалашаётган янги анъанага айланаётганини кўрсатмоқда.
…