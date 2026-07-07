Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айланди

·54·Дунё
Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айланди

Сўнгги вақтларда дунёда аёллар орасида «ажралиш узуги» (divorce ring) деб аталувчи янги тренд кенг оммалашмоқда. Энди кўплаб аёллар никоҳ узугини сотиш ёки қутига солиб қўйиш ўрнига, уни қайта ишлатиб, ҳаётнинг янги босқичини англатувчи янги тақинчоққа айлантирмоқда.

Флоридада яшовчи блогер Деб Марино ҳам шундай қарор қабул қилди. У никоҳ узугидаги олмосни сақлаб қолиб, унга қизини ифодаловчи сапфир тошини қўшдирган. Янги узукни тайёрлаш учун тахминан 3 минг доллар сарфланган.

«Мен уни шунчаки қутига солиб қўйишни истамадим. Олмослар жуда қимматбаҳо», дейди у.

Brilliantli va oltin uzuklarning yonma-yon koʻrinishi.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, никоҳ узукларининг қайта сотиш қиймати одатда дастлабки нархининг тахминан 30 фоизини ташкил этади. Шунинг учун кўпчилик эски тақинчоққа янги ҳаёт бағишлашни афзал кўрмоқда.

Буюк Британиядаги Amicable компанияси ҳаммуассиси Кейт Дейлининг фикрича, бундай узуклар нафақат янги ҳаёт, балки молиявий мустақиллик рамзи ҳам ҳисобланади. Унинг айтишича, ажралишдан кейин аёлнинг ўз маблағига ўзи учун қимматбаҳо буюм сотиб олиши мустақил қарор қабул қилишининг ифодасидир.

Jigarrang sochli ayol qoʻlida bo'sh billur qadahni ushlab, jilmayib turibdi.

Уэльслик Сери Эванс эса ажрашганидан кейин ўз маблағига платина ва олмосдан ясалган янги узук харид қилган. У бу узукни ҳазил тариқасида «мустақиллик декларациям» деб атайди.

Пенсилваниялик Алекс Прои ҳам никоҳ узугидаги олтин ва олмослардан янги дизайнда узук ясатган. Унинг айтишича, бу тақинчоқ унга ҳаётни нолдан бошлаб, қийинчиликларни енгиб ўтганини эслатиб туради.

Ижтимоий тармоқларда ҳам бу мавзу фаол муҳокама қилинмоқда. Айримлар никоҳ узугини сақлаб қўйса, бошқалар уни сотади ёки умуман ташлаб юборади. Бироқ кўпчилик ажралишдан кейин янги ҳаёт бошланганини рамзий тарзда нишонлаш учун ўзини янги узук, саёҳат ёки бошқа совға билан хурсанд қилишни танламоқда. Бу эса «ажралиш узуги» дунёда тобора оммалашаётган янги анъанага айланаётганини кўрсатмоқда.

ФлоридаДеб МариноБуюк БританияАмикаблУэльс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:29Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди