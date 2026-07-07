Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошлади
Челси клубининг собиқ мураббийи Лиам Росениор профессионал футболдаги фаолиятини Францияда давом эттирадиган бўлди. 41 ёшли англиялик мутахассис расман Пари Сен-Жермен билан рақобатлашувчи ва Франция пойтахтининг яна бир вакили ҳисобланган Парис ФК жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. Бу тайинлов мутахассиснинг Стамфорд Бридге стадионидаги қисқа муддатли фаолиятидан сўнг орадан уч ой ўтиб амалга ошди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб матбуот хизмати хабарига кўра, Росениор билан икки йиллик шартнома имзоланган бўлиб, келишувда ҳамкорликни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. У жамоа жиловини Париж клубини ўтган мавсумда кучли ўн бирликда ушлаб қолган Антуан Комбуаредан қабул қилиб олди. Бу Росениор учун Франция чемпионатидаги иккинчи мураббийлик тажрибаси бўлади.
Янги лойиҳа ва Ред Булл кўмагиПарис ФК раҳбарияти, хусусан, Арнаулт оиласи ва Ред Булл компанияси томонидан қўллаб-қувватланаётган клуб мутасаддилари англиялик мураббийнинг етакчилик қобилиятига юқори баҳо беришган. Sport директори Марко Неппе Росениорнинг замонавий ва талабчан услуби жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирмоқда.
"Лиам Росениор биз қидираётган барча фазилатларни ўзида мужассам этган. У нафақат тактик жиҳатдан билимли, балки ёш ўйинчиларни ривожлантириш ва жамоани умумий мақсад йўлида бирлаштириш борасида ҳам катта тажрибага эга. Унинг қарашлари бизнинг узоқ муддатли стратегиямизга тўла мос келади", — дея таъкидлади Неппе.
Мураббийнинг ўзи ҳам ушбу тайинловдан мамнунлигини яширмади. У жамоа билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини ва футболчилар майдонда эркин, шиддатли ва завқ билан тўп суришларини исташини маълум қилди. Унинг мақсади — Парис ФК мухлисларига жозибадор футбол намойиш этишдир.
Маълумот учун, Росениорнинг Франциядаги обрўси РК Страсбоург клубидаги муваффақиятли фаолияти билан боғлиқ. Ўшанда у Европанинг энг ёш таркиби билан жамоани турнир жадвалининг еттинчи поғонасига олиб чиққан ва Конференциялар лигаси йўлланмасини қўлга киритган эди. Шунингдек, у Англиянинг Халл Сити ва Дерби Каунти клубларида ҳам ўзини кўрсатишга улгурган.
Эслатиб ўтамиз, Росениор кетганидан сўнг унинг собиқ жамоаси Челси раҳбарияти испаниялик мутахассис Хаби Алонсо билан шартнома имзолаган эди. Эндиликда англиялик мураббий Франция пойтахтида ўзининг янги ғояларини амалга оширишга киришади.
…