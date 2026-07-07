Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошлади

·0·Спорт
Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошлади

Челси клубининг собиқ мураббийи Лиам Росениор профессионал футболдаги фаолиятини Францияда давом эттирадиган бўлди. 41 ёшли англиялик мутахассис расман Пари Сен-Жермен билан рақобатлашувчи ва Франция пойтахтининг яна бир вакили ҳисобланган Парис ФК жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. Бу тайинлов мутахассиснинг Стамфорд Бридге стадионидаги қисқа муддатли фаолиятидан сўнг орадан уч ой ўтиб амалга ошди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб матбуот хизмати хабарига кўра, Росениор билан икки йиллик шартнома имзоланган бўлиб, келишувда ҳамкорликни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. У жамоа жиловини Париж клубини ўтган мавсумда кучли ўн бирликда ушлаб қолган Антуан Комбуаредан қабул қилиб олди. Бу Росениор учун Франция чемпионатидаги иккинчи мураббийлик тажрибаси бўлади.

Янги лойиҳа ва Ред Булл кўмаги

Парис ФК раҳбарияти, хусусан, Арнаулт оиласи ва Ред Булл компанияси томонидан қўллаб-қувватланаётган клуб мутасаддилари англиялик мураббийнинг етакчилик қобилиятига юқори баҳо беришган. Sport директори Марко Неппе Росениорнинг замонавий ва талабчан услуби жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирмоқда.

"Лиам Росениор биз қидираётган барча фазилатларни ўзида мужассам этган. У нафақат тактик жиҳатдан билимли, балки ёш ўйинчиларни ривожлантириш ва жамоани умумий мақсад йўлида бирлаштириш борасида ҳам катта тажрибага эга. Унинг қарашлари бизнинг узоқ муддатли стратегиямизга тўла мос келади", — дея таъкидлади Неппе.

Мураббийнинг ўзи ҳам ушбу тайинловдан мамнунлигини яширмади. У жамоа билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини ва футболчилар майдонда эркин, шиддатли ва завқ билан тўп суришларини исташини маълум қилди. Унинг мақсади — Парис ФК мухлисларига жозибадор футбол намойиш этишдир.

Маълумот учун, Росениорнинг Франциядаги обрўси РК Страсбоург клубидаги муваффақиятли фаолияти билан боғлиқ. Ўшанда у Европанинг энг ёш таркиби билан жамоани турнир жадвалининг еттинчи поғонасига олиб чиққан ва Конференциялар лигаси йўлланмасини қўлга киритган эди. Шунингдек, у Англиянинг Халл Сити ва Дерби Каунти клубларида ҳам ўзини кўрсатишга улгурган.

Эслатиб ўтамиз, Росениор кетганидан сўнг унинг собиқ жамоаси Челси раҳбарияти испаниялик мутахассис Хаби Алонсо билан шартнома имзолаган эди. Эндиликда англиялик мураббий Франция пойтахтида ўзининг янги ғояларини амалга оширишга киришади.

ФутболЛиам РосениорПарис ФКТрансферларМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди