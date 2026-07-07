Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказади

·28·Техно
Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказади

Эски автомобилни фойдали нархда сотиш ҳар доим мураккаб жараён бўлиб келган. Кўпинча эгалари ё Карвана каби сервислар орқали тез, аммо арзонроқ нархга рози бўлишади, ёки дилерлик марказларига бориб, узоқ вақт ва асаб сарфлашларига тўғри келади. Лос-Анжелесда асос солинган Бидбус стартапи ушбу муаммога замонавий ечим таклиф қилмоқда: компания дилерлар ўртасида реал вақт режимида кимошди савдосини ташкил этиб, сотувчиларга уйдан чиқмасдан энг юқори нархни кафолатламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Бидбус ўз фаолиятини кенгайтириш учун Ибех Инвесторс бошчилигидаги А серияли инвестиция босқичида 15 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ушбу молиялаштириш жараёнида Муккер Капитал, ФЖ Лабс ва бошқа йирик венчур жамғармалари ҳам иштирок этган. Стартапнинг асосий мақсади — Калифорния ва Техас штатларидан ташқарига чиқиб, бутун мамлакат бўйлаб автомобил бозорини шаффофлаштиришдир.

Бидбус платформасининг ишлаш принципи оддий ва самарали: автомобил эгаси ўз машинаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштиради, шундан сўнг дилерлар бир неча соат давомида ўзаро рақобатлашиб, нарх таклиф қилишади. Стартап асосчиларининг таъкидлашича, бундай рақобат муҳити сотувчига ўртача 2000 доллардан 3000 долларгача кўпроқ фойда кўриш имконини беради. Бу эса анъанавий онлайн харидорларнинг таклифидан сезиларли даражада юқоридир.

Бозор самарадорлиги ва шаффофлик

Компания бош директори Дуке Ян ушбу ғоя шахсий тажрибадан келиб чиққанини айтади. У ўз онасининг автомобилини сотишга уриниб, дилерлардан жуда паст нархлар олганида, барча харидорларни битта гуруҳ чатига тўплаган. Кутилмаганда, дилерлар бир-бири билан талашиб, нархни кўтара бошлашган. "Эски автомобиллар бозоридаги муаммо молиялаштиришда эмас, балки бозор самарадорлигидадир. Истеъмолчилар ўз мулкининг ҳақиқий қийматини билишмайди, дилерлар эса сифатли товар топишга қийналишади", — дейди Ян.

Бидбус нафақат сотувчиларга, балки дилерларга ҳам қулайлик яратади. Дилерлик марказлари одатда кимошди савдоларида қатнашишга ўрганишган, бироқ Бидбус уларга энг сифатли ва "янги" машиналарни — бевосита хусусий эгаларидан етказиб беради. Бу жараён дилерлар учун ҳам инвентарни тўлдиришнинг энг қисқа ва ишончли йўлига айланмоқда.

Стартап фойдаланувчи тажрибасини янада қизиқарли қилиш учун Robinhood каби акциялар савдоси иловалари ва TikTok ижтимоий тармоғидан илҳомланган. Платформада нархлар кўтарилиши катта шрифтларда, жонли эфир режимида кўрсатилади. Бу фойдаланувчиларни жараён скриншотларини ижтимоий тармоқларда бўлишишга ва платформага янги мижозларни жалб қилишга ундайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам автомобилларни сотиш ва сотиб олиш жараёнлари рақамли платформаларга кўчаётган бир пайтда, Бидбус каби моделнинг муваффақияти соҳага янги стандартлар олиб кириши мумкин. Бозор рақобати орқали нархни шакллантириш — бу ҳам сотувчи, ҳам харидор учун энг адолатли ечимдир. Ҳозирда стартап ўз алгоритмларини такомиллаштириш ва дилерлар базасини кенгайтириш устида ишламоқда.

БидбусСтартапАвтомобил БозориТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:502ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиAvito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганАҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганБугун, 18:20Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги