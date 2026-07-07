Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказади
Эски автомобилни фойдали нархда сотиш ҳар доим мураккаб жараён бўлиб келган. Кўпинча эгалари ё Карвана каби сервислар орқали тез, аммо арзонроқ нархга рози бўлишади, ёки дилерлик марказларига бориб, узоқ вақт ва асаб сарфлашларига тўғри келади. Лос-Анжелесда асос солинган Бидбус стартапи ушбу муаммога замонавий ечим таклиф қилмоқда: компания дилерлар ўртасида реал вақт режимида кимошди савдосини ташкил этиб, сотувчиларга уйдан чиқмасдан энг юқори нархни кафолатламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Бидбус ўз фаолиятини кенгайтириш учун Ибех Инвесторс бошчилигидаги А серияли инвестиция босқичида 15 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ушбу молиялаштириш жараёнида Муккер Капитал, ФЖ Лабс ва бошқа йирик венчур жамғармалари ҳам иштирок этган. Стартапнинг асосий мақсади — Калифорния ва Техас штатларидан ташқарига чиқиб, бутун мамлакат бўйлаб автомобил бозорини шаффофлаштиришдир.
Бидбус платформасининг ишлаш принципи оддий ва самарали: автомобил эгаси ўз машинаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштиради, шундан сўнг дилерлар бир неча соат давомида ўзаро рақобатлашиб, нарх таклиф қилишади. Стартап асосчиларининг таъкидлашича, бундай рақобат муҳити сотувчига ўртача 2000 доллардан 3000 долларгача кўпроқ фойда кўриш имконини беради. Бу эса анъанавий онлайн харидорларнинг таклифидан сезиларли даражада юқоридир.
Бозор самарадорлиги ва шаффофликКомпания бош директори Дуке Ян ушбу ғоя шахсий тажрибадан келиб чиққанини айтади. У ўз онасининг автомобилини сотишга уриниб, дилерлардан жуда паст нархлар олганида, барча харидорларни битта гуруҳ чатига тўплаган. Кутилмаганда, дилерлар бир-бири билан талашиб, нархни кўтара бошлашган. "Эски автомобиллар бозоридаги муаммо молиялаштиришда эмас, балки бозор самарадорлигидадир. Истеъмолчилар ўз мулкининг ҳақиқий қийматини билишмайди, дилерлар эса сифатли товар топишга қийналишади", — дейди Ян.
Бидбус нафақат сотувчиларга, балки дилерларга ҳам қулайлик яратади. Дилерлик марказлари одатда кимошди савдоларида қатнашишга ўрганишган, бироқ Бидбус уларга энг сифатли ва "янги" машиналарни — бевосита хусусий эгаларидан етказиб беради. Бу жараён дилерлар учун ҳам инвентарни тўлдиришнинг энг қисқа ва ишончли йўлига айланмоқда.
Стартап фойдаланувчи тажрибасини янада қизиқарли қилиш учун Robinhood каби акциялар савдоси иловалари ва TikTok ижтимоий тармоғидан илҳомланган. Платформада нархлар кўтарилиши катта шрифтларда, жонли эфир режимида кўрсатилади. Бу фойдаланувчиларни жараён скриншотларини ижтимоий тармоқларда бўлишишга ва платформага янги мижозларни жалб қилишга ундайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам автомобилларни сотиш ва сотиб олиш жараёнлари рақамли платформаларга кўчаётган бир пайтда, Бидбус каби моделнинг муваффақияти соҳага янги стандартлар олиб кириши мумкин. Бозор рақобати орқали нархни шакллантириш — бу ҳам сотувчи, ҳам харидор учун энг адолатли ечимдир. Ҳозирда стартап ўз алгоритмларини такомиллаштириш ва дилерлар базасини кенгайтириш устида ишламоқда.
…