Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилди

·40·Ўзбекистон
Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилди

Тошкентдаги реновация дастури доирасида эски уйларда яшовчи фуқароларга одатий яшаш муҳитига яқин ҳудудлардан янги квартиралар таклиф этилади.

“Toshkent Invest” компанияси раиси ўринбосари Рустам Қодировнинг таъкидлашича, кўчириш жараёнида маҳалладаги ижтимоий муҳит, қўшничилик муносабатлари ва оилаларнинг кундалик турмуш тарзини сақлаб қолиш устувор вазифа бўлади.

Янги уйлар ҳозирги манзилга яқин бўлади

Реновацияга тушган уйларда яшовчи фуқароларга янги хонадонларни имкон қадар ҳозирги яшаш жойига яқин ҳудуддан бериш режалаштирилмоқда.

Бу ёндашув орқали болаларнинг аввалги мактаб ва боғчаларида ўқишни давом эттириши, оилалар эса ўрганиб қолган маҳалласи ва ижтимоий муҳитидан узилиб қолмаслиги кўзда тутилган.

Квартиралар таъмирланган ҳолда топширилади

Маълум қилинишича, қурувчилар билан фуқароларга таъмирланган ва яшаш учун тўлиқ тайёр хонадонларни ажратиш бўйича келишувларга эришилган.

Демак, кўчирилаётган оилаларга қўшимча таъмир харажатларисиз, фойдаланишга тайёр квартиралар таклиф этилиши кутилмоқда.

Фуқаролар бошқа ҳудудни ҳам танлаши мумкин

Мулк эгалари фақат ўзлари яшаб турган туман ёки маҳалла билан чекланиб қолмайди.

Фуқаро хоҳишига кўра, таклиф этилаётган яқин ҳудуддаги уй-жойдан воз кечиб, Тошкент шаҳрининг бошқа қисмидаги квартира вариантини танлаш ҳуқуқига эга бўлади.

Асосий мақсад — ноқулайликларни камайтириш

Реновация стратегиясининг асосий мақсади фуқароларни янги уйларга кўчириш жараёнида юзага келадиган ижтимоий ва маиший қийинчиликларни имкон қадар камайтиришдан иборат.

Яъни дастурда фақат эски биноларни янгилаш эмас, балки маҳалланинг шаклланган турмуш тарзи ва инсонлар ўртасидаги муносабатларни сақлаб қолиш ҳам муҳим вазифа сифатида белгиланмоқда.

ТошкентРустам КадыровТошкент Инвест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиТошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиБугун, 19:39Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Бугун, 16:49Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиБугун, 15:54Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаБугун, 15:29Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиБугун, 15:17Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиЮнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиБугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди