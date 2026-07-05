Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?

·0·Фойдали
Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?

Даромад ортса ҳам, ой охирида яна ўша ҳолат: пул қаергадир сингиб кетади. Камайиб қолса, зарур миқдорни қандайдир топасиз, аммо молиявий ўсиш барибир бошланмайди.

Бу ҳолатни «молиявий термостат» деган оддий ўхшатиш орқали тушунтириш мумкин.

Онгдаги «созлама» қандай ишлайди?

Уйдаги кондиционерни 22 даражага қўйганингизни тасаввур қилинг. Ташқарида ҳаво совуқ ёки иссиқ бўлишидан қатъи назар, тизим хона ҳароратини яна 22 даражага қайтаришга ҳаракат қилади.

Инсоннинг пулга муносабатида ҳам шунга ўхшаш одатий чегара шаклланиши мумкин. Болаликдаги муҳит, ота-онанинг пул ҳақидаги гаплари ва йиллар давомидаги турмуш тарзи инсонга қайси даромад миқдорини «одатий» деб қабул қилишни ўргатади.

Катта пул келса, нега тез чиқиб кетади?

Агар инсон фақат ўртача даромад билан яшашга кўникиб қолган бўлса, каттароқ маблағ келганда уни сақлаш ва бошқариш қийин кечиши мумкин.

Натижада:

  • режалаштирилмаган харидлар кўпаяди;

  • кутилмаган харажатлар учун захира қолмайди;

  • пул тезда сарфланади;

  • даромад ошса ҳам, турмуш даражаси шу заҳоти қимматлашади.

Шундай қилиб, инсон яна ўзига таниш бўлган молиявий ҳолатга қайтиб қолади.

Пул камайганда эса ечим тез топилади

Қизиғи, маблағ кескин камайса, инсон тезда ҳаракатга тушади: қўшимча иш топади, қарзни ундириб олади ёки янги даромад манбасини излайди.

Лекин зарур миқдор йиғилгач, ҳаракат сусаяди. Чунки асосий мақсад ўсиш эмас, аввалги «хавфсиз даража»га қайтиш бўлган.

«Молиявий термостат»ни қандай кўтариш мумкин?

Бу тушунча илмий ташхис эмас, балки молиявий одатларни тушунтирувчи метафорадир. Уни ўзгартириш учун фақат ижобий фикрлашнинг ўзи етарли эмас — аниқ амаллар ҳам керак.

Аввало пул ҳақидаги ички ишончларни кузатиш муҳим:

«Кўп пул топиш жуда қийин», «пул барибир турмайди», «бойлик мен учун эмас» каби фикрлар қарорларга таъсир қилмаяптими?

Шундан кейин даромад ва харажатларни ёзиб бориш, жамғарма учун автоматик ўтказма белгилаш, янги кўникмаларни эгаллаш ва даромадни оширадиган аниқ режа тузиш керак.

Пул кўпайиши кўп ишлашдангина иборат эмас

Молиявий ўсиш — иш соати, даромад, харажатлар, малака ва пулни бошқариш одатларининг биргаликдаги натижаси.

Инсон қанча кўп ишламасин, агар ҳар бир қўшимча даромад назоратсиз сарфланса, натижа сезилмайди. Шунинг учун мақсад фақат кўпроқ пул топиш эмас, уни сақлаш ва кўпайтиришни ҳам ўрганишдир.

Сизда каттароқ пул келганда у сақланадими ёки тезда сарфланиб кетадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?Бугун, 11:52Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Бугун, 10:59Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?Бугун, 10:522 июлда туғилганлар: Ўзингиз ҳақингиздаги энг яширин сирлар!2 июлда туғилганлар: Ўзингиз ҳақингиздаги энг яширин сирлар!02.07, 18:39Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?02.07, 13:5430 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30.06, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради