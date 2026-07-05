Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?
Даромад ортса ҳам, ой охирида яна ўша ҳолат: пул қаергадир сингиб кетади. Камайиб қолса, зарур миқдорни қандайдир топасиз, аммо молиявий ўсиш барибир бошланмайди.
Бу ҳолатни «молиявий термостат» деган оддий ўхшатиш орқали тушунтириш мумкин.
Онгдаги «созлама» қандай ишлайди?
Уйдаги кондиционерни 22 даражага қўйганингизни тасаввур қилинг. Ташқарида ҳаво совуқ ёки иссиқ бўлишидан қатъи назар, тизим хона ҳароратини яна 22 даражага қайтаришга ҳаракат қилади.
Инсоннинг пулга муносабатида ҳам шунга ўхшаш одатий чегара шаклланиши мумкин. Болаликдаги муҳит, ота-онанинг пул ҳақидаги гаплари ва йиллар давомидаги турмуш тарзи инсонга қайси даромад миқдорини «одатий» деб қабул қилишни ўргатади.
Катта пул келса, нега тез чиқиб кетади?
Агар инсон фақат ўртача даромад билан яшашга кўникиб қолган бўлса, каттароқ маблағ келганда уни сақлаш ва бошқариш қийин кечиши мумкин.
Натижада:
режалаштирилмаган харидлар кўпаяди;
кутилмаган харажатлар учун захира қолмайди;
пул тезда сарфланади;
даромад ошса ҳам, турмуш даражаси шу заҳоти қимматлашади.
Шундай қилиб, инсон яна ўзига таниш бўлган молиявий ҳолатга қайтиб қолади.
Пул камайганда эса ечим тез топилади
Қизиғи, маблағ кескин камайса, инсон тезда ҳаракатга тушади: қўшимча иш топади, қарзни ундириб олади ёки янги даромад манбасини излайди.
Лекин зарур миқдор йиғилгач, ҳаракат сусаяди. Чунки асосий мақсад ўсиш эмас, аввалги «хавфсиз даража»га қайтиш бўлган.
«Молиявий термостат»ни қандай кўтариш мумкин?
Бу тушунча илмий ташхис эмас, балки молиявий одатларни тушунтирувчи метафорадир. Уни ўзгартириш учун фақат ижобий фикрлашнинг ўзи етарли эмас — аниқ амаллар ҳам керак.
Аввало пул ҳақидаги ички ишончларни кузатиш муҳим:
«Кўп пул топиш жуда қийин», «пул барибир турмайди», «бойлик мен учун эмас» каби фикрлар қарорларга таъсир қилмаяптими?
Шундан кейин даромад ва харажатларни ёзиб бориш, жамғарма учун автоматик ўтказма белгилаш, янги кўникмаларни эгаллаш ва даромадни оширадиган аниқ режа тузиш керак.
Пул кўпайиши кўп ишлашдангина иборат эмас
Молиявий ўсиш — иш соати, даромад, харажатлар, малака ва пулни бошқариш одатларининг биргаликдаги натижаси.
Инсон қанча кўп ишламасин, агар ҳар бир қўшимча даромад назоратсиз сарфланса, натижа сезилмайди. Шунинг учун мақсад фақат кўпроқ пул топиш эмас, уни сақлаш ва кўпайтиришни ҳам ўрганишдир.
Сизда каттароқ пул келганда у сақланадими ёки тезда сарфланиб кетадими?
…