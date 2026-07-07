2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади
Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида 2ГИС навигация тизими фойдаланувчилари учун мутлақо янги ва фойдали имконият — «Яшил тўлқин» функцияси ишга туширилди. Ушбу технология ҳайдовчиларга йўл ҳаракати қоидаларини бузмаган ҳолда, кетма-кет бир нечта светофорлардан тўхтовсиз ўтиш имконини берувчи тавсиявий тезликни ҳисоблаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур сервис жорий йилнинг баҳорида шаҳарда жорий этилган светофор сигналларини реал вақт режимида кўрсатиш функциясининг мантиқий давоми ҳисобланади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги алгоритм светофорларнинг ишлаш сикли, чорраҳалар ўртасидаги масофа ва автомобилнинг жорий тезлигини таҳлил қилган ҳолда ишлайди.
Тежамкорлик ва хавфсизлик уйғунлигиДастурчиларнинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда тизим ҳайдовчиларга соатига 45–60 километр тезликда ҳаракатланишни тавсия қилади. Бироқ йўлнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, айрим участкаларда бу кўрсаткич пастроқ бўлиши ҳам мумкин. Бу каби ёндашув йўлларда ҳаракатланишни бир маромда сақлашга хизмат қилади.
Янги функциянинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у автомобилнинг тез-тез тўхташи, қайта тезланиши ва кескин тормозланиши каби ҳолатларни камайтиради. Бу эса, ўз навбатида, ёқилғи сарфини сезиларли даражада тежашга ва атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришга ёрдам беради.
«Яшил тўлқин» тизими фақат интеллектуал светофорлар ўрнатилган ҳудудларда ишлайди. Маълумотлар Санкт-Петербург шаҳар йўл ҳаракатини ташкил этиш дирекцияси томонидан тақдим этилмоқда. Ҳозирда Москва, Ленин ва Каменноостровский шоҳкўчалари каби энг узун транспорт артерияларида ушбу тизимдан фойдаланиш мумкин.
Платформалар ва келажакдаги режаларҲозирги вақтда янги имконият 2ГИС иловасининг iOS ва Android операцион тизимлари учун мўлжалланган сўнгги версияларида мавжуд. Ишлаб чиқувчилар яқин келажакда ушбу функцияни Apple КарПлай ва Android Auto тизимларига ҳам интеграция қилишни режалаштирмоқдалар.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши долзарб ҳисобланади. Тошкент каби йирик шаҳарларда «ақлли светофорлар» тизими босқичма-босқич татбиқ этилаётган бир пайтда, навигация иловаларининг шаҳар инфратузилмаси билан интеграциялашуви тирбандликларни камайтиришда муҳим омил бўлиши мумкин.
…