2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади

·24·Техно
2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади

Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида 2ГИС навигация тизими фойдаланувчилари учун мутлақо янги ва фойдали имконият — «Яшил тўлқин» функцияси ишга туширилди. Ушбу технология ҳайдовчиларга йўл ҳаракати қоидаларини бузмаган ҳолда, кетма-кет бир нечта светофорлардан тўхтовсиз ўтиш имконини берувчи тавсиявий тезликни ҳисоблаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур сервис жорий йилнинг баҳорида шаҳарда жорий этилган светофор сигналларини реал вақт режимида кўрсатиш функциясининг мантиқий давоми ҳисобланади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги алгоритм светофорларнинг ишлаш сикли, чорраҳалар ўртасидаги масофа ва автомобилнинг жорий тезлигини таҳлил қилган ҳолда ишлайди.

Тежамкорлик ва хавфсизлик уйғунлиги

Дастурчиларнинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда тизим ҳайдовчиларга соатига 45–60 километр тезликда ҳаракатланишни тавсия қилади. Бироқ йўлнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, айрим участкаларда бу кўрсаткич пастроқ бўлиши ҳам мумкин. Бу каби ёндашув йўлларда ҳаракатланишни бир маромда сақлашга хизмат қилади.

Янги функциянинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у автомобилнинг тез-тез тўхташи, қайта тезланиши ва кескин тормозланиши каби ҳолатларни камайтиради. Бу эса, ўз навбатида, ёқилғи сарфини сезиларли даражада тежашга ва атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришга ёрдам беради.

«Яшил тўлқин» тизими фақат интеллектуал светофорлар ўрнатилган ҳудудларда ишлайди. Маълумотлар Санкт-Петербург шаҳар йўл ҳаракатини ташкил этиш дирекцияси томонидан тақдим этилмоқда. Ҳозирда Москва, Ленин ва Каменноостровский шоҳкўчалари каби энг узун транспорт артерияларида ушбу тизимдан фойдаланиш мумкин.

Платформалар ва келажакдаги режалар

Ҳозирги вақтда янги имконият 2ГИС иловасининг iOS ва Android операцион тизимлари учун мўлжалланган сўнгги версияларида мавжуд. Ишлаб чиқувчилар яқин келажакда ушбу функцияни Apple КарПлай ва Android Auto тизимларига ҳам интеграция қилишни режалаштирмоқдалар.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши долзарб ҳисобланади. Тошкент каби йирик шаҳарларда «ақлли светофорлар» тизими босқичма-босқич татбиқ этилаётган бир пайтда, навигация иловаларининг шаҳар инфратузилмаси билан интеграциялашуви тирбандликларни камайтиришда муҳим омил бўлиши мумкин.

2ГИСТехнологияНавигацияСмарт СитйАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:29Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиAvito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганАҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганБугун, 18:20Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги