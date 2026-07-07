Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилди

·0·Техно
Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилди

Россиянинг энг йирик эълонлар платформаларидан бири бўлган Avito фойдаланувчилар учун узоқ кутилган янгиликни тақдим этди. Эндиликда сервис мижозлари ўз шахсий аккаунтларига кириш маълумотларини (логин ва парол) бермаган ҳолда, профилни бошқариш ҳуқуқини бошқа шахсларга тақдим этишлари мумкин. Ушбу функция айниқса оилавий бизнес юритувчилар ва йирик савдо ҳажмларига эга сотувчилар учун қулайлик яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизимнинг асосий афзаллиги хавфсизликдир. Илгари фойдаланувчилар эълонларни жойлаштириш ёки мижозлар билан мулоқот қилиш учун ўз паролларини яқинларига ёки ёрдамчиларига беришга мажбур бўлишган. Бу эса аккаунтнинг бутунлай ўғирланиши ёки шахсий маълумотларнинг сизиб чиқиши хавфини туғдирарди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, энди бу жараён икки тасдиқланган профил ўртасидаги расмий боғлиқлик орқали амалга оширилади.

Имкониятлар ва чекловлар

Ёрдамчи сифатида бириктирилган фойдаланувчи профил эгаси номидан қуйидаги амалларни бажариши мумкин:

  • Янги эълонларни жойлаштириш ва мавжудларини таҳрирлаш;
  • Чатларда харидорлар билан мулоқот қилиш ва саволларга жавоб бериш;
  • Сотув жараёнларини кузатиб бориш.
Шуни таъкидлаш жоизки, ёрдамчининг ҳуқуқлари қатъий чекланган. У профил созламаларини ўзгартира олмайди, шахсий маълумотларни кўра олмайди, верификациядан ўта олмайди ва энг муҳими, аккаунтни ўчириб юбориш ваколатига эга эмас. Профил эгаси ёрдамчи томонидан амалга оширилган барча ҳаракатларни махсус журнал орқали кузатиб бориш имкониятига эга.

Хизматни ёқиш ва хавфсизлик назорати

Янги функциядан фойдаланиш учун Avito мобил иловасининг сўнгги талқинига эга бўлиш ёки сайтнинг браузер версиясидан фойдаланиш лозим. Профил бўлимида фойдаланувчи исмининг ёнидаги "плюс" тугмасини босиш орқали таклифнома ҳаволасини юбориш мумкин. Таклиф қилинган шахс сўровни тасдиқлаганидан сўнг, профилни биргаликда бошқариш режими фаоллашади.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, фойдаланувчилар орасида битта профилдан бир неча киши фойдаланиши оммавий ҳолатга айланган эди. Платформа маъмурияти ушбу амалиётга қарши курашиш ўрнига, уни тизимли ва хавфсиз кўринишга келтиришга қарор қилди. Бу ўз навбатида платформадаги фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга хизмат қилади.

Профил эгаси исталган вақтда, қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилмасдан, ёрдамчининг рухсатини бекор қилиши мумкин. Барча бошқарув элементлари созламаларнинг "Алоқалар" (Связи) бўлимида жамланган. Бу каби ечимлар Ўзбекистондаги йирик эълонлар сервисларида ҳам жорий этилиши, маҳаллий тадбиркорлар учун ҳамкорликда савдо қилиш маданиятини янги босқичга олиб чиққан бўлар эди.

AvitoТехнологияХавфсизликАккаунтОнлайн-Савдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганАҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганБугун, 18:20Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиБугун, 17:24Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиClaude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиБугун, 17:23Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторNothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторБугун, 16:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги