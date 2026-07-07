Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришди

·0·Спорт
Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришди

Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга оширишга тайёрланмоқда. Мадридликлар Ливерпул билан шартномаси якунланиб, эркин агентга айланган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб белгилади. Бу трансфер клубнинг нафақат ҳужум чизиғини кучайтириши, балки Европа аренасидаги обрўсини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, Атлетико раҳбарияти ва бош мураббий Диего Симеоне Муҳаммад Салахни жамоани тарк этган Антуан Гризманнинг муносиб вориси сифатида кўрмоқда. Гарчи футболчи ҳозирда эркин агент мақомида бўлса-да, унинг маоши ва шахсий шартномаси учун Мадрид клуби катта маблағ сарфлашига тўғри келади. Шунга қарамай, клуб спорт директори ва скаутлар гуруҳи мисрлик юлдузнинг тажрибаси ҳамда ғолиблик менталитети жамоага жуда зарур деган хулосага келишган.

Симеоне учун ёзнинг асосий мақсади

Диего Симеоне Муҳаммад Салахнинг трансферини ушбу ёзнинг энг муҳим хариди деб ҳисобламоқда. Мураббийнинг фикрича, Англия Премер-лигасида тўққиз мавсум давомида юқори савияда ўйин кўрсатган ҳужумчи Атлетико Мадрид ҳужумидаги ижодкорлик ва кескинликни сезиларли даражада ошира олади. Айниқса, Чемпионлар лигасининг масъулиятли ўйинларида Салахнинг етакчилик қобилияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Goal.com нашри хабар беришича, 33 ёшли Муҳаммад Салахнинг ўзи ҳам фаолиятини Испания чемпионатида давом эттиришга қизиқиш билдирмоқда. У Европанинг энг кучли лигаларидан бирида ўйнаш орқали ўзининг юқори формасини сақлаб қолишни истайди. Бу эса Саудия Арабистони клубларидан тушаётган астрономик таклифларга қарамай, Атлетико Мадрид учун яхши имконият яратади.

Ҳозирда Мадрид клубининг раҳбарияти футболчи учун жозибадор шартнома лойиҳасини тайёрламоқда. Диего Симеоненинг шахсан ўзи музокаралар жараёнида иштирок этиши ва футболчини ўз лойиҳасига кўндиришга ҳаракат қилиши айтилмоқда. Клуб Салахни янги мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошлангунга қадар жамоага қўшиб олишни режалаштирган.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Атлетико Мадрид учун сўнгги йиллардаги энг йирик битимлардан бирига айланади. Муҳаммад Салахнинг келиши жамоага нафақат майдонда, балки маркетинг ва бренд даражасида ҳам катта фойда келтириши шубҳасиз. Мадридликлар Муҳаммад Салах ёрдамида нафақат Ла Лига, балки халқаро майдонларда ҳам бош совринлар учун курашишни мақсад қилган.

Атлетико МадридМуҳаммад СалахТрансферЛа ЛигаФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиЛиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиБугун, 17:54Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди