Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришди
Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга оширишга тайёрланмоқда. Мадридликлар Ливерпул билан шартномаси якунланиб, эркин агентга айланган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб белгилади. Бу трансфер клубнинг нафақат ҳужум чизиғини кучайтириши, балки Европа аренасидаги обрўсини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, Атлетико раҳбарияти ва бош мураббий Диего Симеоне Муҳаммад Салахни жамоани тарк этган Антуан Гризманнинг муносиб вориси сифатида кўрмоқда. Гарчи футболчи ҳозирда эркин агент мақомида бўлса-да, унинг маоши ва шахсий шартномаси учун Мадрид клуби катта маблағ сарфлашига тўғри келади. Шунга қарамай, клуб спорт директори ва скаутлар гуруҳи мисрлик юлдузнинг тажрибаси ҳамда ғолиблик менталитети жамоага жуда зарур деган хулосага келишган.
Симеоне учун ёзнинг асосий мақсадиДиего Симеоне Муҳаммад Салахнинг трансферини ушбу ёзнинг энг муҳим хариди деб ҳисобламоқда. Мураббийнинг фикрича, Англия Премер-лигасида тўққиз мавсум давомида юқори савияда ўйин кўрсатган ҳужумчи Атлетико Мадрид ҳужумидаги ижодкорлик ва кескинликни сезиларли даражада ошира олади. Айниқса, Чемпионлар лигасининг масъулиятли ўйинларида Салахнинг етакчилик қобилияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
Goal.com нашри хабар беришича, 33 ёшли Муҳаммад Салахнинг ўзи ҳам фаолиятини Испания чемпионатида давом эттиришга қизиқиш билдирмоқда. У Европанинг энг кучли лигаларидан бирида ўйнаш орқали ўзининг юқори формасини сақлаб қолишни истайди. Бу эса Саудия Арабистони клубларидан тушаётган астрономик таклифларга қарамай, Атлетико Мадрид учун яхши имконият яратади.
Ҳозирда Мадрид клубининг раҳбарияти футболчи учун жозибадор шартнома лойиҳасини тайёрламоқда. Диего Симеоненинг шахсан ўзи музокаралар жараёнида иштирок этиши ва футболчини ўз лойиҳасига кўндиришга ҳаракат қилиши айтилмоқда. Клуб Салахни янги мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошлангунга қадар жамоага қўшиб олишни режалаштирган.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Атлетико Мадрид учун сўнгги йиллардаги энг йирик битимлардан бирига айланади. Муҳаммад Салахнинг келиши жамоага нафақат майдонда, балки маркетинг ва бренд даражасида ҳам катта фойда келтириши шубҳасиз. Мадридликлар Муҳаммад Салах ёрдамида нафақат Ла Лига, балки халқаро майдонларда ҳам бош совринлар учун курашишни мақсад қилган.
…