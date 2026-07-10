Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас

·0·Фойдали
Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас

Инсон кўпинча ўз ҳаётидаги муаммоларни ташқи вазиятлар, одамлар ёки шароитлар билан боғлайди. Аммо баъзан энг катта тўсиқ ташқарида эмас, ўзимизнинг ички реакцияларимизда яширинган бўлади.

Салбий муносабат, тез хафа бўлиш, қўрқув ва норозилик инсоннинг ҳолатини ўзгартиради. Ҳолат ўзгарса, қарорлар, муносабатлар ва ҳаётга қараш ҳам ўзгаради.

Ҳаммаси реакциядан бошланади

Орзудаги ҳаётга етишиш учун фақат ташқи шароитни ўзгартириш етарли эмас.

Чунки инсон бир хил вазиятга турлича муносабат билдириши мумкин. Кимдир муаммодан куч олади, кимдир эса унда бутунлай синиб қолади.

Ана шу фарқни кўп ҳолларда воқеанинг ўзи эмас, инсоннинг ички ҳолати белгилайди.

Воқеликми ёки ҳолат?

Кўпчилик воқелик инсон ҳолатига таъсир қилади, деб ўйлайди. Яъни яхши кун бўлса — кайфият яхши, муаммо бўлса — ҳаёт оғир.

Аммо бошқа томон ҳам бор: инсоннинг ички ҳолати унинг воқеликни қандай қабул қилишини белгилайди.

Хотиржам одам бир вазиятда имконият кўради. Салбий ҳолатдаги одам эса ўша жойда фақат хавф, хафагарчилик ёки умидсизликни кўриши мумкин.

Салбийлик тозаланса, ҳаёт бошқача кўринади

Салбий реакциялар камайган сари инсон ўзини енгилроқ ҳис қила бошлайди.

Аввал асабийлаштирган нарсалар унчалик кучли таъсир қилмайди. Бошқаларнинг гапи, кутилмаган муаммолар ёки кундалик қийинчиликлар инсонни аввалгидек издан чиқара олмайди.

Шу пайтда ҳаётга бўлган қизиқиш, завқ ва ички эркинлик қайтиши мумкин.

Текис ҳолат — куч манбаи

Инсон ўзини барқарор ҳис қилганда, қарорлари ҳам аниқроқ бўлади.

У ҳиссиётга берилиб эмас, вазиятни англаб ҳаракат қилади. Бу эса муносабатларда, ишда, молиявий қарорларда ва шахсий мақсадларда катта фарқ яратади.

Ҳеч ким ва ҳеч нарса уни осонликча ички мувозанатдан чиқара олмаса, инсон ўз йўлини янада хотиржам ва ишонч билан давом эттиради.

Орзудаги ҳаёт ички ҳолатдан бошланади

Орзудаги ҳаёт фақат катта пул, яхши иш ёки идеал шароит эмас. У, аввало, инсон ўзини қандай ҳис қилиши, ҳаётга қандай муносабатда бўлиши ва ҳар бир воқеага қандай жавоб қайтаришидан бошланади.

Салбий реакцияларни камайтириш — бу ўзини босиш эмас. Бу ўзини англаш, вазиятга онгли қараш ва ҳаётни бошқа нуқтадан кўра бошлашдир.

Баъзан инсонни орзусидаги ҳаётдан ажратиб турган энг катта девор ташқи дунё эмас, айнан унинг ўз ичидаги салбий реакциялар бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиКеча, 17:26Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...07.07, 18:26Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?05.07, 19:06Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?05.07, 18:23Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?05.07, 11:52Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...05.07, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!