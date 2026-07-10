Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас
Инсон кўпинча ўз ҳаётидаги муаммоларни ташқи вазиятлар, одамлар ёки шароитлар билан боғлайди. Аммо баъзан энг катта тўсиқ ташқарида эмас, ўзимизнинг ички реакцияларимизда яширинган бўлади.
Салбий муносабат, тез хафа бўлиш, қўрқув ва норозилик инсоннинг ҳолатини ўзгартиради. Ҳолат ўзгарса, қарорлар, муносабатлар ва ҳаётга қараш ҳам ўзгаради.
Ҳаммаси реакциядан бошланади
Орзудаги ҳаётга етишиш учун фақат ташқи шароитни ўзгартириш етарли эмас.
Чунки инсон бир хил вазиятга турлича муносабат билдириши мумкин. Кимдир муаммодан куч олади, кимдир эса унда бутунлай синиб қолади.
Ана шу фарқни кўп ҳолларда воқеанинг ўзи эмас, инсоннинг ички ҳолати белгилайди.
Воқеликми ёки ҳолат?
Кўпчилик воқелик инсон ҳолатига таъсир қилади, деб ўйлайди. Яъни яхши кун бўлса — кайфият яхши, муаммо бўлса — ҳаёт оғир.
Аммо бошқа томон ҳам бор: инсоннинг ички ҳолати унинг воқеликни қандай қабул қилишини белгилайди.
Хотиржам одам бир вазиятда имконият кўради. Салбий ҳолатдаги одам эса ўша жойда фақат хавф, хафагарчилик ёки умидсизликни кўриши мумкин.
Салбийлик тозаланса, ҳаёт бошқача кўринади
Салбий реакциялар камайган сари инсон ўзини енгилроқ ҳис қила бошлайди.
Аввал асабийлаштирган нарсалар унчалик кучли таъсир қилмайди. Бошқаларнинг гапи, кутилмаган муаммолар ёки кундалик қийинчиликлар инсонни аввалгидек издан чиқара олмайди.
Шу пайтда ҳаётга бўлган қизиқиш, завқ ва ички эркинлик қайтиши мумкин.
Текис ҳолат — куч манбаи
Инсон ўзини барқарор ҳис қилганда, қарорлари ҳам аниқроқ бўлади.
У ҳиссиётга берилиб эмас, вазиятни англаб ҳаракат қилади. Бу эса муносабатларда, ишда, молиявий қарорларда ва шахсий мақсадларда катта фарқ яратади.
Ҳеч ким ва ҳеч нарса уни осонликча ички мувозанатдан чиқара олмаса, инсон ўз йўлини янада хотиржам ва ишонч билан давом эттиради.
Орзудаги ҳаёт ички ҳолатдан бошланади
Орзудаги ҳаёт фақат катта пул, яхши иш ёки идеал шароит эмас. У, аввало, инсон ўзини қандай ҳис қилиши, ҳаётга қандай муносабатда бўлиши ва ҳар бир воқеага қандай жавоб қайтаришидан бошланади.
Салбий реакцияларни камайтириш — бу ўзини босиш эмас. Бу ўзини англаш, вазиятга онгли қараш ва ҳаётни бошқа нуқтадан кўра бошлашдир.
Баъзан инсонни орзусидаги ҳаётдан ажратиб турган энг катта девор ташқи дунё эмас, айнан унинг ўз ичидаги салбий реакциялар бўлади.
…