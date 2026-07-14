13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади
Индонезиянинг Жакарта шаҳрида ўтаётган бокс бўйича U19 ва U23 Осиё чемпионати ҳал қилувчи паллага кирди. 15 июль куни Ўзбекистоннинг 13 нафар боксчи қизи қитъа чемпионлиги учун рингга кўтарилади.
Жакартада катта финал куни
Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, эртага ҳар икки ёш тоифасида қизлар ўртасида финал жанглари бўлиб ўтади.
Финал баҳслари Тошкент вақти билан соат 11:00 дан старт олади. Жанглар вақти тақдирлаш маросимлари ва мусобақа дастуридаги ўзгаришларга қараб силжиши мумкин.
Бу кун ўзбек бокси учун катта синов бўлади. Чунки бир кунда 13 та финал — бу шунчаки рақам эмас, балки 13 та олтин медаль имконияти.
U19: олти нафар боксчимиз финалда
U19 ёш тоифасида Ўзбекистон шарафини 6 нафар боксчи қиз ҳимоя қилади. Улар орасида Ҳиндистон, Хитой Тайпейи ва Қозоғистон вакилларига қарши жанглар бор.
Вазн
Жуфтлик
Вақт
-51 кг
Назокат Мардонова — Чандрика Пужари, Ҳиндистон
11:15
-54 кг
Сабрина Чакоманова — Жойшрее Деви, Ҳиндистон
11:30
-60 кг
Севара Маматова — Чаҳат, Ҳиндистон
12:00
-65 кг
Рушанабону Исоева — Ю-Тонг Вонг, Хитой Тайпейи
12:15
-70 кг
Мафтуна Янгиева — Камила Оспанова, Қозоғистон
12:30
-75 кг
Самира Турғунова — Аншика, Ҳиндистон
12:45
Бу тоифадаги энг қизиқ жиҳат — рақибларнинг аксарияти Ҳиндистон ва Қозоғистондан. Бу эса финалларда ҳақиқий Осиё мактаби тўқнашувини ваъда қилмоқда.
U23: етти финал ва катта имконият
U23 ёш тоифасида эса 7 нафар ўзбекистонлик боксчи қиз олтин медаль учун курашади.
Бу босқичда Қозоғистон ва Ҳиндистон вакиллари асосий рақиблар сифатида кўринмоқда. Айниқса, оғир вазнлардаги баҳслар алоҳида эътибор тортади.
Вазн
Жуфтлик
Вақт
-51 кг
Гулсевар Ганиева — Анита Адишева, Қозоғистон
13:45
-57 кг
Хуморабону Мамажонова — Улжан Сарсенбек, Қозоғистон
14:15
-60 кг
Муштарийбону Иброҳимжонова — Никита Чанд, Ҳиндистон
14:30
-65 кг
Севинч Хуррамова — Кажал, Ҳиндистон
14:45
-70 кг
Райҳона Қурбонбоева — Азиза Иссина, Қозоғистон
15:00
-80 кг
Рухшона Парпиева — Куралай Егинбаикизи, Қозоғистон
15:30
+80 кг
Собирахон Шахобиддинова — Приянка, Ҳиндистон
15:45
Бу ерда ҳар бир жанг нафақат шахсий ғалаба, балки умумжамоа ҳисобидаги мавқега ҳам таъсир қилади.
Ўзбекистон финалчилар сони бўйича етакчи
Жакартадаги чемпионатда Ўзбекистон U19 ва U23 терма жамоаси аъзоларининг 27 нафари финалга чиққан. Бу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон мусобақада етакчи бўлиб турибди.
ЎзА маълумотига кўра, финал йўлланмалари сони бўйича Ўзбекистондан кейин Қозоғистон 22 нафар финалчи билан иккинчи ўринда. Ҳиндистонда 18 нафар финалчи бор.
Бу рақамлар ўзбек боксида ёш авлод захираси қанчалик кучли шаклланаётганини кўрсатади.
Асосий рақобат кимлар билан?
Эртаги қизлар финалларида Ўзбекистон боксчилари асосан Ҳиндистон ва Қозоғистон вакилларига қарши рингга чиқади.
Бу икки мамлакат Осиё боксида доим кучли мактабга эга. Шу боис финалларда осон жанг бўлмайди.
Рақиб мамлакат
Финалдаги жанглар сони
Ҳиндистон
7
Қозоғистон
5
Хитой Тайпейи
1
Демак, эртаги куннинг асосий сценарийси аниқ: Ўзбекистон қизлари Осиёдаги энг кучли бокс мактабларига қарши олтин учун курашади.
Бир кунда тарих ёзилиши мумкин
13 нафар боксчи қиз финалгача етиб келгани аллақачон катта натижа. Аммо спортда финал — бошқа дунё. Бу ерда ярим финалдаги устунлик, рейтинг ёки аввалги ғалабалар эмас, айнан ўша 3 раунддаги тайёргарлик, ирода ва совуққонлик ҳал қилади.
Ўзбекистон бокс мактаби сўнгги йилларда халқаро майдонда юқори натижалар билан танилиб келмоқда. Энди бу анъанани ёш қизларимиз Жакарта рингида давом эттириш имконига эга.
Барча нигоҳлар рингда
15 июль куни Тошкент вақти билан 11:00 дан бошлаб ўзбекистонлик мухлислар диққати Жакартага қаратилади. 13 нафар қизимиз қитъа чемпионлиги учун рингга чиқади.
Бу жангларда ҳар бир зарба, ҳар бир ҳимоя ва ҳар бир раунд медаль рангига таъсир қилади.
Энди асосий савол шу: ўзбекистонлик боксчи қизлар Жакарта финалларини тарихий олтин кунга айлантира оладими?
…