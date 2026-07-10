Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...

·0·Фойдали
Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...

Кўпчилик ҳаётидаги оғирлик, муаммо ва чарчоқни ташқи шароитлар билан боғлайди. Аммо баъзан инсонни орзусидаги ҳаётдан ажратиб турган асосий тўсиқ атрофдаги воқеалар эмас, уларга қандай муносабат билдиришида яширинган бўлади.

Салбий реакциялар инсоннинг кайфияти, қарорлари ва ҳаётни қабул қилиш тарзини ўзгартириши мумкин. Шунинг учун ички ҳолатни тозалаш ва барқарорликка қайтиш ҳаётдаги энг муҳим бурилиш нуқтасига айланади.

Ҳаммаси ташқи дунёдан бошланадими?

Инсон кўпинча «вазият яхши бўлса, мен ҳам яхши бўламан», деб ўйлайди.

Аммо ҳаётда аксинча ҳолат ҳам кўп учрайди: инсоннинг ички ҳолати воқеликни қандай кўриши ва қандай қабул қилишини белгилайди.

Кўнгилда қўрқув, алам, норозилик ёки доимий салбийлик бўлса, ҳатто оддий вазият ҳам оғир туюлиши мумкин. Хотиржам инсон эса қийинчилик ичида ҳам ечим излайди.

Салбий реакциялар нимани ўзгартиради?

Салбий реакция фақат бир лаҳзалик асабийлашиш эмас. У инсоннинг бутун ҳолатига таъсир қилади.

Бундай ҳолатда одам тез хафа бўлади, тез тушкунликка тушади, имкониятларни кўриш ўрнига муаммоларга ёпишиб қолади.

Шу сабаб орзудаги ҳаётга йўл баъзан катта режалардан эмас, оддий саволдан бошланади: мен ҳар бир воқеага қандай жавоб қайтаряпман?

Ички барқарорлик — кучли ҳимоя

Таъкидланганидек, инсон салбийликдан халос бўлса, гўё қайта туғилгандек енгиллик ҳис қилиши мумкин.

Бу ҳолатда ҳаёт завқи қайтиши, фикрлар тиниқлашиши ва инсон ўзини бошқалар таъсиридан камроқ боғлиқ ҳис қилиши мумкин.

Ҳеч ким ва ҳеч нарса уни осонликча мувозанатдан чиқара олмаса, у қарорларини қўрқув ёки ғазаб билан эмас, хотиржамлик билан қабул қила бошлайди.

Касаллик ва муаммолар ҳақида муҳим эслатма

Ички ҳолат инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга. Хотиржамлик, умид, ижобий фикр ва руҳий мувозанат саломатликни асраш, стрессни камайтириш ва муаммоларни енгилроқ қабул қилишга ёрдам бериши мумкин.

Бироқ ҳар қандай касалликни фақат фикр ёки реакцияни ўзгартириш билан даволаш мумкин, деб қараш тўғри эмас. Соғлиқ билан боғлиқ муаммоларда шифокор маслаҳати, тиббий текширув ва зарур даволаниш муҳим бўлиб қолади.

Ички ҳолат эса бу жараёнда инсонга куч, сабр ва тўғри қарор қабул қилиш қобилиятини беради.

Орзудаги ҳаётни нима ўзига тортади?

Асосий ғоя шундан иборат: инсон ўз ҳолатини ўзгартирса, ҳаётга муносабати ҳам ўзгаради.

Салбийлик камайса, одам имкониятларни кўра бошлайди. Ички тинчлик пайдо бўлса, муносабатлар юмшайди. Қўрқув ўрнини ишонч эгалласа, ҳаракат ҳам бошқача бўлади.

Айнан шу ҳолат инсонни орзу қилган ҳаётига яқинлаштиради.

Янги ҳаёт ички қарордан бошланади

Ҳаётни мўъжизага айлантириш ташқи дунёни бир кунда ўзгартириш дегани эмас.

Бу, аввало, ўз реакцияларини кузатиш, салбийликни камайтириш, ҳар бир вазиятда ички мувозанатни сақлаш ва Яратган берган имкониятларни кўра олишдан бошланади.

Баъзан инсон орзу қилган ҳаёт жуда узоқда эмас — у фақат ўз ички ҳолати ўзгаришини кутиб турган бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмасОрзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмасБугун, 18:01Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиКеча, 17:26Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...07.07, 18:26Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?05.07, 19:06Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?05.07, 18:23Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?05.07, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!