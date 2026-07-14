Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олинди
Англия Премер-лигасининг "Брайтон" клуби ўз тарихидаги энг қимматбаҳо трансферни амалга оширди. Жамоа "Тоттенхем" ҳимоячиси Лука Вусковик билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер нафақат клуб рекорди, балки ёш иқтидорлар учун тўланган энг йирик маблағлардан бири сифатида ҳам эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 19 ёшли Хорватия терма жамоаси аъзоси учун "Брайтон" 46 миллион фунт стерлинг тўлади. Шартномадаги турли бонуслар ҳисобига ушбу сумма келажакда 50 миллион фунтгача кўтарилиши мумкин. Томонлар беш йиллик битим имзолаган бўлиб, унга кўра шартномани яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган.
Трансфер тафсилотлари ва рақобат"Брайтон" раҳбарияти ёш ҳимоячини қўлга киритиш учун анча тер тўкишига тўғри келди. Маълум бўлишича, ўтган ойда "шпорлар"га юборилган дастлабки икки таклиф рад этилган эди. Фақатгина учинчи уринишда томонлар келишувга эриша олишди. Вусковик ўтган мавсумда Германиянинг "Гамбург" клубида ижарада ўйнаб, 30 та ўйинда 6 та гол уришга муваффақ бўлган ва Бундеслигада йилнинг энг яхши дебютанти деб топилган эди.
Жамоа бош мураббийи Фабиан Ҳурзелер янги футболчининг келиши борасида ўз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, клуб скаутлари Лукани узоқ вақт кузатиб боришган. Мураббий футболчининг иқтидорини юқори баҳоласа-да, мухлисларни сабрли бўлишга чақирди. Чунки ёш ҳимоячига Премер-лига шиддатига мослашиш учун маълум вақт талаб этилади.
Ҳимоядаги ўзгаришларЛука Вусковикнинг трансфери бежизга амалга оширилмади. Бу ҳаракат жамоанинг асосий ҳимоячиси Жан Паул ван Ҳекке "Тоттенхем"га 52 миллион фунт эвазига ўтиб кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдиришга қаратилган. Шу тариқа, икки клуб ўзаро ҳимоячилар алмашинувини амалга оширгандек бўлишди, бироқ ҳар бир трансфер алоҳида битим сифатида расмийлаштирилди.
Хорватиялик иқтидор сўнгги жаҳон чемпионатида Англияга қарши баҳсда дебют қилиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. Замонавий марказий ҳимоячи сифатида у нафақат ҳимояда ишончли ўйнайди, балки ҳужумларга қўшилиш ва стандарт вазиятларда гол уриш қобилияти билан ҳам ажралиб туради. "Брайтон" каби ёшлар билан ишлашни хуш кўрадиган жамоа учун бу идеал харид сифатида кўрилмоқда.
Ушбу трансфер "Брайтон"нинг амбициялари ўсиб бораётганидан далолат беради. Клуб эндиликда нафақат иқтидорларни кашф қилиш, балки уларни йирик суммалар эвазига сотиб олишга ҳам қодир эканини кўрсатди. Лука Вусковик янги жамоасида дарҳол асосий таркиб учун курашиши кутилмоқда.
…