Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олинди

·0·Спорт
Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олинди

Англия Премер-лигасининг "Брайтон" клуби ўз тарихидаги энг қимматбаҳо трансферни амалга оширди. Жамоа "Тоттенхем" ҳимоячиси Лука Вусковик билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер нафақат клуб рекорди, балки ёш иқтидорлар учун тўланган энг йирик маблағлардан бири сифатида ҳам эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 19 ёшли Хорватия терма жамоаси аъзоси учун "Брайтон" 46 миллион фунт стерлинг тўлади. Шартномадаги турли бонуслар ҳисобига ушбу сумма келажакда 50 миллион фунтгача кўтарилиши мумкин. Томонлар беш йиллик битим имзолаган бўлиб, унга кўра шартномани яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган.

Трансфер тафсилотлари ва рақобат

"Брайтон" раҳбарияти ёш ҳимоячини қўлга киритиш учун анча тер тўкишига тўғри келди. Маълум бўлишича, ўтган ойда "шпорлар"га юборилган дастлабки икки таклиф рад этилган эди. Фақатгина учинчи уринишда томонлар келишувга эриша олишди. Вусковик ўтган мавсумда Германиянинг "Гамбург" клубида ижарада ўйнаб, 30 та ўйинда 6 та гол уришга муваффақ бўлган ва Бундеслигада йилнинг энг яхши дебютанти деб топилган эди.

Жамоа бош мураббийи Фабиан Ҳурзелер янги футболчининг келиши борасида ўз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, клуб скаутлари Лукани узоқ вақт кузатиб боришган. Мураббий футболчининг иқтидорини юқори баҳоласа-да, мухлисларни сабрли бўлишга чақирди. Чунки ёш ҳимоячига Премер-лига шиддатига мослашиш учун маълум вақт талаб этилади.

Ҳимоядаги ўзгаришлар

Лука Вусковикнинг трансфери бежизга амалга оширилмади. Бу ҳаракат жамоанинг асосий ҳимоячиси Жан Паул ван Ҳекке "Тоттенхем"га 52 миллион фунт эвазига ўтиб кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдиришга қаратилган. Шу тариқа, икки клуб ўзаро ҳимоячилар алмашинувини амалга оширгандек бўлишди, бироқ ҳар бир трансфер алоҳида битим сифатида расмийлаштирилди.

Хорватиялик иқтидор сўнгги жаҳон чемпионатида Англияга қарши баҳсда дебют қилиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. Замонавий марказий ҳимоячи сифатида у нафақат ҳимояда ишончли ўйнайди, балки ҳужумларга қўшилиш ва стандарт вазиятларда гол уриш қобилияти билан ҳам ажралиб туради. "Брайтон" каби ёшлар билан ишлашни хуш кўрадиган жамоа учун бу идеал харид сифатида кўрилмоқда.

Ушбу трансфер "Брайтон"нинг амбициялари ўсиб бораётганидан далолат беради. Клуб эндиликда нафақат иқтидорларни кашф қилиш, балки уларни йирик суммалар эвазига сотиб олишга ҳам қодир эканини кўрсатди. Лука Вусковик янги жамоасида дарҳол асосий таркиб учун курашиши кутилмоқда.

БрайтонТоттенхемЛука ВусковикТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиАрсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиБугун, 16:14Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиБугун, 15:40Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Бугун, 15:33Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди