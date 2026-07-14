Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқда
Япония автогиганти Nissan компанияси жорий йил охирига қадар Токио кўчаларида ўзининг Nissan Леаф моделига асосланган роботаксилар хизматини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа нафақат транспорт тизимини автоматлаштириш, балки шаҳар инфратузилмасида ҳайдовчисиз ҳаракатланишнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Ҳозирда компания расмий органлардан якуний рухсатномаларни кутмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги авлод роботаксилари оддий Nissan Леаф электромобилларидан тубдан фарқ қилади. Nissan муҳандислари ушбу транспорт воситалари учун махсус редундант (такрорланувчи) тизимларни ишлаб чиқишди. Бу авиасия соҳасида қўлланиладиган хавфсизлик технологиясига ўхшаш бўлиб, агар асосий бошқарув тизимида носозлик юзага келса, захира тизими дарҳол ишга тушади ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлайди.
Тўртинчи даражали автономия ва сунъий интеллектNissan Леаф роботаксилари 4-даражали автоном бошқарув тизими билан жиҳозланган. Бу шуни англатадики, автомобил фавқулодда вазиятларда ҳам инсон аралашувига муҳтож эмас. Ҳатто бундай машиналарда рул ва педалларнинг бўлиши ҳам шарт эмас. Бироқ, ушбу технология ҳозирча фақат маълум бир географик ҳудудлар ва шаҳар ичидаги етказиб бериш хизматлари билан чекланган.
Лойиҳа доирасида Nissan NVIDIA, Вайве ва Uber каби технологик етакчилар билан ҳамкорлик қилмоқда. Автомобилнинг "мияси" вазифасини Вайве AI Дривер тизими бажаради. Бу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у юқори аниқликдаги рақамли хариталарга таянмайди, балки реал вақт режимида йўл ҳолатини таҳлил қилиб, қарор қабул қилади. NVIDIA Дриве Hypeрион платформаси эса камералар, радар ва лидарлар орқали олинган маълумотларни қайта ишлайди.
ixbt.com маълумотига кўра, роботакси 360 даражали кўринишга эга бўлиб, у атрофдаги барча об' обектларни, пиёдаларни ва бошқа транспорт воситаларини аниқ кўра олади. Сунъий интеллект нафақат жорий вазиятни таҳлил қилади, балки ўз ҳаракатларининг бошқа ҳайдовчиларга таъсирини ҳам олдиндан башорат қилади. Бу эса мураккаб шаҳар чорраҳаларида хавфсиз маневрларни амалга ошириш имконини беради.
Глобал кенгайиш ва йўловчилар учун қулайликNissan фақат техник хавфсизлик билан чекланиб қолмасдан, йўловчиларнинг саёҳат давомидаги қулайлигига ҳам эътибор қаратмоқда. Келажакда роботаксилар салонида қуйидаги имкониятлар яратилиши кўзда тутилган:
- Интуитив бошқарувга эга интерактив дисплейлар;
- Автомобил ва йўловчи ўртасидаги алоқа тизимлари;
- Саёҳатни янада қизиқарли қилувчи мультимедиа хизматлари.
…