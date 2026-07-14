Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқда

·0·Авто
Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқда

Япония автогиганти Nissan компанияси жорий йил охирига қадар Токио кўчаларида ўзининг Nissan Леаф моделига асосланган роботаксилар хизматини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа нафақат транспорт тизимини автоматлаштириш, балки шаҳар инфратузилмасида ҳайдовчисиз ҳаракатланишнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Ҳозирда компания расмий органлардан якуний рухсатномаларни кутмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги авлод роботаксилари оддий Nissan Леаф электромобилларидан тубдан фарқ қилади. Nissan муҳандислари ушбу транспорт воситалари учун махсус редундант (такрорланувчи) тизимларни ишлаб чиқишди. Бу авиасия соҳасида қўлланиладиган хавфсизлик технологиясига ўхшаш бўлиб, агар асосий бошқарув тизимида носозлик юзага келса, захира тизими дарҳол ишга тушади ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлайди.

Тўртинчи даражали автономия ва сунъий интеллект

Nissan Леаф роботаксилари 4-даражали автоном бошқарув тизими билан жиҳозланган. Бу шуни англатадики, автомобил фавқулодда вазиятларда ҳам инсон аралашувига муҳтож эмас. Ҳатто бундай машиналарда рул ва педалларнинг бўлиши ҳам шарт эмас. Бироқ, ушбу технология ҳозирча фақат маълум бир географик ҳудудлар ва шаҳар ичидаги етказиб бериш хизматлари билан чекланган.

Лойиҳа доирасида Nissan NVIDIA, Вайве ва Uber каби технологик етакчилар билан ҳамкорлик қилмоқда. Автомобилнинг "мияси" вазифасини Вайве AI Дривер тизими бажаради. Бу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у юқори аниқликдаги рақамли хариталарга таянмайди, балки реал вақт режимида йўл ҳолатини таҳлил қилиб, қарор қабул қилади. NVIDIA Дриве Hypeрион платформаси эса камералар, радар ва лидарлар орқали олинган маълумотларни қайта ишлайди.

ixbt.com маълумотига кўра, роботакси 360 даражали кўринишга эга бўлиб, у атрофдаги барча об' обектларни, пиёдаларни ва бошқа транспорт воситаларини аниқ кўра олади. Сунъий интеллект нафақат жорий вазиятни таҳлил қилади, балки ўз ҳаракатларининг бошқа ҳайдовчиларга таъсирини ҳам олдиндан башорат қилади. Бу эса мураккаб шаҳар чорраҳаларида хавфсиз маневрларни амалга ошириш имконини беради.

Глобал кенгайиш ва йўловчилар учун қулайлик

Nissan фақат техник хавфсизлик билан чекланиб қолмасдан, йўловчиларнинг саёҳат давомидаги қулайлигига ҳам эътибор қаратмоқда. Келажакда роботаксилар салонида қуйидаги имкониятлар яратилиши кўзда тутилган:

  • Интуитив бошқарувга эга интерактив дисплейлар;
  • Автомобил ва йўловчи ўртасидаги алоқа тизимлари;
  • Саёҳатни янада қизиқарли қилувчи мультимедиа хизматлари.
Вайве ва Uber компаниялари ушбу лойиҳани дунё бўйлаб 10 дан ортиқ йирик шаҳарларда кенгайтиришни мақсад қилган. Тизим шундай ишлаб чиқилганки, уни исталган автомобил платформасига мослаштириш мумкин. Бу эса келажакда Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам ҳайдовчисиз транспорт воситаларининг пайдо бўлишига замин яратиши мумкин, зеро технология мураккаб хариталарни талаб қилмайди ва ҳар қандай шаҳар шароитига мослаша олади.

NissanРоботаксиСунъий ИнтеллектNVIDIAЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиJaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиБугун, 15:56Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаGeely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаБугун, 15:25Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси