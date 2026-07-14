Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учради

·0·Техно
Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учради

Россиянинг Новосибирск вилоятида Танго русумли янги енгил моторли самолётларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш борасидаги режалар атрофида тушунмовчилик юзага келди. Бердск шаҳри мери Семён Лапитский ҳудудда ушбу ҳаво кемаларини йиғиш бўйича кенг кўламли ишлар бошланганини эълон қилган бўлса-да, лойиҳа эгаси ҳисобланган S7 авиакомпанияси бу маълумотни расман рад этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки хабарларга кўра, "Бердск-Централний" аэродроми ҳудудидаги ишлаб чиқариш майдончасида композит конструкция элементларини кесиш ва пишириш учун ускуналар ўрнатилаётгани, шунингдек, йиғиш стаппеллари тайёрланаётгани айтилган эди. Бироқ ixbt.com нашрининг аниқлик киритишича, шаҳар ҳокимининг бу борадаги пости кейинчалик ўчириб ташланган, S7 сайтидаги маълумот эса ўзгартирилган.

Лойиҳа имкониятлари ва техник хусусиятлари

Танго — бу тўрт ўринли ўқув-машғулот самолёти бўлиб, у асосан фуқаро авиацияси учувчиларини тайёрлаш ва хусусий парвозлар учун мўлжалланган. Самолётнинг асосий техник кўрсаткичлари қуйидагича:

  • Максимал учиш вазни: 1150 кг;
  • Парвоз масофаси: 1100 км гача;
  • Двигател тури: APД-520 русумли маҳаллий агрегат;
  • Корпус материали: Россияда ишлаб чиқарилган композит хомашёси.
Лойиҳа доирасида самолётнинг асосий бутловчи қисмлари, жумладан, двигатели ҳам Бердск шаҳрининг ўзида йиғилиши режалаштирилган эди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай турдаги самолётлар авиация ишлари ва қисқа масофали транспорт алоқалари учун жуда қулай ҳисобланади.

S7 авиакомпанияси матбуот хизмати ҳозирча бу маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини таъкидламоқда. Шунга қарамай, аввалроқ компания 2025-йил якунига қадар дастлабки учта тажриба нусхасини чиқаришни, 2026-йил охирига келиб эса серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштираётганини маълум қилган эди.

Ҳозирда Танго самолётларининг илк намуналари синов ва сертификатлаштириш жараёнларидан ўтаётгани айтилмоқда. Россия авиация саноати учун ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида ўзининг кичик авиация паркини янгилаш ва импорт ўрнини босиш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилади.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай енгил моторли самолётларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Хусусан, қишлоқ хўжалиги авиацияси ва туризмни ривожлантиришда Танго каби ихчам ҳаво кемалари минтақавий аэропортлар ўртасидаги алоқани яхшилашга хизмат қилиши мумкин. Бироқ лойиҳанинг расмий мақоми ва ишлаб чиқариш муддатлари бўйича ноаниқликлар сақланиб қолмоқда.

АвиацияРоссияТангоS7Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди