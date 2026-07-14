Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учради
Россиянинг Новосибирск вилоятида Танго русумли янги енгил моторли самолётларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш борасидаги режалар атрофида тушунмовчилик юзага келди. Бердск шаҳри мери Семён Лапитский ҳудудда ушбу ҳаво кемаларини йиғиш бўйича кенг кўламли ишлар бошланганини эълон қилган бўлса-да, лойиҳа эгаси ҳисобланган S7 авиакомпанияси бу маълумотни расман рад этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки хабарларга кўра, "Бердск-Централний" аэродроми ҳудудидаги ишлаб чиқариш майдончасида композит конструкция элементларини кесиш ва пишириш учун ускуналар ўрнатилаётгани, шунингдек, йиғиш стаппеллари тайёрланаётгани айтилган эди. Бироқ ixbt.com нашрининг аниқлик киритишича, шаҳар ҳокимининг бу борадаги пости кейинчалик ўчириб ташланган, S7 сайтидаги маълумот эса ўзгартирилган.
Лойиҳа имкониятлари ва техник хусусиятлариТанго — бу тўрт ўринли ўқув-машғулот самолёти бўлиб, у асосан фуқаро авиацияси учувчиларини тайёрлаш ва хусусий парвозлар учун мўлжалланган. Самолётнинг асосий техник кўрсаткичлари қуйидагича:
- Максимал учиш вазни: 1150 кг;
- Парвоз масофаси: 1100 км гача;
- Двигател тури: APД-520 русумли маҳаллий агрегат;
- Корпус материали: Россияда ишлаб чиқарилган композит хомашёси.
S7 авиакомпанияси матбуот хизмати ҳозирча бу маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини таъкидламоқда. Шунга қарамай, аввалроқ компания 2025-йил якунига қадар дастлабки учта тажриба нусхасини чиқаришни, 2026-йил охирига келиб эса серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштираётганини маълум қилган эди.
Ҳозирда Танго самолётларининг илк намуналари синов ва сертификатлаштириш жараёнларидан ўтаётгани айтилмоқда. Россия авиация саноати учун ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида ўзининг кичик авиация паркини янгилаш ва импорт ўрнини босиш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилади.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай енгил моторли самолётларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Хусусан, қишлоқ хўжалиги авиацияси ва туризмни ривожлантиришда Танго каби ихчам ҳаво кемалари минтақавий аэропортлар ўртасидаги алоқани яхшилашга хизмат қилиши мумкин. Бироқ лойиҳанинг расмий мақоми ва ишлаб чиқариш муддатлари бўйича ноаниқликлар сақланиб қолмоқда.
…