Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда

·20·Фойдали
Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда

Инсон баъзан пул, муваффақият, муносабат ёки эътирофни ҳаётидаги энг катта мақсад деб ўйлайди. Аммо аслида у кўпинча нарсанинг ўзини эмас, ўша нарса келтириб беради деб ишонган ички ҳолатни излайди: хотиржамлик, севги, эркинлик, хавфсизлик ва қувонч.

Биз нимани хоҳлаяпмиз: натижаними ёки ҳисни?

Кўпчилик инсонлар “кўпроқ пул топсам, хотиржам бўламан”, “муносабатим яхши бўлса, ўзимни севилгандек ҳис қиламан”, “муваффақиятга эришсам, қадрим ошади” деб ўйлайди.

Лекин бу ерда муҳим бир савол бор: биз ҳақиқатан ҳам пул, мақом ёки эътирофни хоҳлаяпмизми? Ёки улар орқали пайдо бўлади деб ўйлаган ички ҳолатними?

Аксарият ҳолларда инсоннинг чуқур истаги ташқи натижада эмас, ички туйғуда яширинган бўлади.

Истакка қаттиқ ёпишиш нега чарчатади?

Бирор нарсага ҳаддан ташқари муҳтожлик билан ёпишиб олиш инсонни ички босимга туширади. У натижани кутишни эмас, унга боғланиб қолишни бошлайди.

Бу ҳолатда ҳар бир кечикиш хавотирга, ҳар бир тўсиқ умидсизликка, ҳар бир ноаниқлик эса ички зўриқишга айланади.

Истак қанчалик қаттиқ ушлаб турилса, у шунчалик оғир юкка айланиши мумкин.

Шунинг учун баъзан инсон мақсадига яқинлашиш ўрнига, айнан шу мақсад ҳақидаги хавотирлар ичида қолиб кетади. Ҳа, мия “мен режа қиляпман” дейди, лекин асаб тизими “биз фавқулодда режимдамиз” деб сигнал беради.

Хотиржамликни кейинга қолдирмаслик

Энг қизиқ нуқта шу ерда бошланади: инсон излаётган ички ҳолатни фақат мақсадга етгандан кейин эмас, ҳозирнинг ўзида ҳам ҳис қилишни ўрганиши мумкин.

Бу дегани мақсадлардан воз кечиш эмас. Аксинча, мақсад сари ички зўриқишсиз ҳаракат қилишдир.

Масалан:

Ташқи истак

Аслида изланаётган ҳолат

Пул

хавфсизлик ва эркинлик

Муносабат

севги ва қабул қилиниш

Муваффақият

қадр ва ишонч

Эътироф

кўриниш ва тан олиниш

Янги ҳаёт

ички енгиллик

Инсон мана шу ҳолатларни ҳозир ҳис қилишни ўрганса, ҳаётга муносабати ҳам ўзгара бошлайди.

Қаршилик камайса, йўл очилади

Ички қаршилик кўпинча “бу нарса бўлмаса, мен бахтли бўлолмайман” деган ишончдан туғилади. Шу фикр инсонни натижага қарам қилиб қўяди.

Аммо инсон ўзини ҳозирнинг ўзида тўлиқроқ, хотиржамроқ ва эркинроқ ҳис қила бошласа, натижага бўлган муносабат ҳам ўзгаради. У энди мақсадни қўрқув билан эмас, хотиржам куч билан қувлайди.

Парадокс шундаки, бирор натижага ўта қаттиқ муҳтожлик камайганда, инсон унга етишиш учун анча аниқ, енгил ва барқарор ҳаракат қила бошлайди.

Истакни қўйиб юбориш — таслим бўлиш эмас

Кўпчилик “қўйиб юбориш”ни мақсаддан воз кечиш деб тушунади. Аслида эса бу натижага боғланиб қолмасдан, ҳаракатни давом эттиришдир.

Истак бор. Режа бор. Ҳаракат бор. Лекин ички зўриқиш, ҳаддан ташқари қўрқув ва “фақат шу бўлсагина яхши бўлади” деган қарамлик йўқ.

Бу ҳолат инсонни кучсиз эмас, аксинча, анча эркин ва барқарор қилади.

Энг катта ўзгариш ичкаридан бошланади

Пул, муносабатлар, муваффақият ва эътироф инсон ҳаётида муҳим ўрин тутиши мумкин. Аммо уларнинг ортидан қувишдан аввал, инсон ўзи нимани ҳис қилишни хоҳлаётганини англаб олиши керак.

Чунки баъзан биз бутун ҳаётимиз давомида бирор нарсанинг ўзини эмас, ўша нарса ваъда қилгандек туюлган ички тинчликни излаб юрамиз.

Савол шунда: сиз ҳозир қуваётган мақсадингиз ортида аслида қандай ҳисни излаяпсиз?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Кеча, 23:36Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиБактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиКеча, 18:34Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...10.07, 20:49Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмасОрзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас10.07, 18:01Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди09.07, 17:26Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...07.07, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?
Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?