Илон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлди

·61·Техно
Илон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлди

Сунъий интеллект технологиялари пойгасида навбатдаги муҳим бурилиш юз берди. Илон Маск томонидан асос солинган xAI компаниясининг янги Grok 4.5 модели мураккаб мантиқий вазифаларни бажариш бўйича ўтказилган Лонг-Ҳоризон Терминал-Бенч (ЛҲTB) рейтингида биринчи ўринни эгаллади. Бу натижа сунъий интеллект агентларининг нафақат матн билан ишлаш, балки кўп босқичли муаммоларни ҳал қилиш қобилияти янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лонг-Ҳоризон Терминал-Бенч — бу сунъий интеллект моделларини терминал (буйруқлар сатри) муҳитида синовдан ўтказувчи махсус платформадир. Унда тизимдан узоқ муддатли режалаштириш, таҳлил қилиш ва кетма-кет қарорлар қабул қилиш талаб этилади. Grok 4.5 ушбу синовларда 0,505 ўртача кўрсаткични қайд этиб, 46 та ўта мураккаб топшириқдан 13 тасини муваффақиятли якунлашга муваффақ бўлди.

Рақобатчилардан ўзиб кетиш ва техник ўсиш

Мазкур ютуқнинг аҳамияти шундаки, Grok 4.5 бозордаги энг кучли ҳисобланган моделларни ортда қолдирди. Хусусан, у Claude Соннет 5, Опус 4.8, Fable 5 ва ҳатто OpenAI компаниясининг GPT-5.5 каби гигантларини ортда қолдириб, энг ақлли AI агенти мақомига даъвогарлик қилмоқда. Бу xAI жамоасининг қисқа вақт ичида алгоритмларни оптималлаштириш борасида улкан сакрашга эришганидан далолат беради.

Таққослаш учун, Grok моделининг аввалги 4.20 версияси ушбу бенчмарк доирасида бирорта ҳам топшириқни бажара олмаган эди. Бир неча ой ичида нол натижадан жаҳон етакчилигигача бўлган йўлни босиб ўтилиши, Илон Маскнинг ҳисоблаш қувватларига (NVIDIA чиплари ва суперкомпьютерлар) киритган улкан инвестициялари ўз мевасини бераётганини кўрсатмоқда.

Келажакдаги имкониятлар ва аҳамияти

Grok 4.5 моделининг муваффақияти шунчаки рақамлар эмас, балки амалий дастурлаш ва тизимли бошқарувда инсон ўрнини боса оладиган ёрдамчилар яратиш сари қўйилган қадамдир. Терминал муҳитида ишлаш қобилияти AI агентларига мураккаб сервер операцияларини бажариш, дастурий кодлардаги хатоларни мустақил тузатиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар базасини бошқариш имконини беради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Ҳозирда Grok моделлари асосан Х (собиқ Twitter) платформаси орқали тақдим этилаётган бўлса-да, унинг API имкониятлари келажакда маҳаллий стартаплар ва технологик ечимлар учун кучли пойдевор бўлиши мумкин. Илон Маскнинг таъкидлашича, ушбу модел нафақат тезкор, балки мантиқий хулосалар чиқаришда инсон тафаккурига ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ келган.

ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг июль ойи якунлари бўйича тузилган ушбу рейтинг сунъий интеллект оламидаги кучлар мувозанатини ўзгартириб юборди. Эндиликда бошқа технологик корпорациялар, жумладан Google ва Microsoft ҳам ўз моделларининг "уқувчанлик" даражасини ошириш бўйича жиддийроқ чоралар кўришига тўғри келади.

GrokИлон МаскСунъий ИнтеллектxAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқдаNASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқдаБугун, 18:24DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиDeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиБугун, 17:58Дунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаДунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:11Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиРоссияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиБугун, 16:54Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди