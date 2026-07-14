Мбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир бор
Франция терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфинали олдидан асосий юлдузи Килиан Мбаппе ҳолати бўйича хавотирли вазиятга тушди. RMC Sport маълумотига кўра, ҳужумчи Испанияга қарши ҳал қилувчи ўйингача тўлиқ соғайишга улгурмаган.
Товондаги оғриқ ҳали ҳам бор
Мбаппе Марокашга қарши чорак финал учрашувида ўнг товонидаги оғриқ сабаб ўйинни охиригача давом эттира олмаганди. У 77-дақиқада алмаштирилган.
Ўша баҳсда Франция 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва яримфиналга йўл олди. Аммо ғалаба ортидан Дидье Дешам учун янги бош оғриқ пайдо бўлди: Мбаппенинг жисмоний ҳолати.
Хабарларга кўра, ҳужумчи жамоадан алоҳида машғулот ўтказган ва тўп билан ишламаган.
Дешам унга ишонмоқда
Жароҳат билан боғлиқ хавотирларга қарамай, Франция бош мураббийи Дидье Дешам Мбаппенинг яримфиналда майдонга тушишига ишонмоқда.
Бу қарор тушунарли. Чунки Мбаппе ҳозирги Франция учун фақат ҳужумчи эмас — бутун ҳужум тизимининг марказий фигураси.
У майдонда бўлса, Испания ҳимояси ҳар доим орқага қараб ўйнашга мажбур бўлади. У майдонда бўлмаса, Франциянинг қарши ҳужумлардаги асосий қўрқитувчи қуроли сезиларли даражада камаяди.
8 гол ва 1 ассист: уни алмаштириш қийин
Мбаппе ЖЧ-2026да Франциянинг барча олти ўйинида майдонга тушди. Унинг ҳисобида 8 та гол ва 1 та голли узатма бор.
Бу рақамлар унинг жамоа учун қанчалик муҳим эканини кўрсатиб турибди.
Кўрсаткич
Мбаппе натижаси
Ўйинлар
6
Голлар
8
Голли узатмалар
1
Ҳолати
тўлиқ тикланмаган
Яримфиналда иштироки
кутилмоқда
Францияда бошқа кучли ҳужумчилар бор, аммо Мбаппенинг тезлиги, жарима майдонига кириб бориши ва бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартириш қобилиятини тўлиқ алмаштириш жуда қийин.
Испания учун бу қандай сигнал?
Испания терма жамоаси учун Мбаппенинг тўлиқ соғлом эмаслиги тактик жиҳатдан қизиқ сигнал бўлиши мумкин.
Агар у стартда тушса, Испания ҳимоячилари унинг тезкор юришларига тайёр туриши керак. Аммо агар Мбаппе оғриқ билан ўйнаса, уни доимий прессинг ва контакт орқали қийин ҳолатга тушириш режаси ҳам бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, бундай юлдузлар ҳатто 100 фоиз тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам бир эпизодда ўйинни ҳал қилиб қўя олади. Шунинг учун Испания учун “Мбаппе жароҳатланган, демак хавф камайди” деган фикр энг катта хато бўлиши мумкин.
Франция таваккал қиладими?
Яримфинал — таваккал қилиш мумкин бўлган, аммо хато кечирилмайдиган босқич.
Дешам олдида икки йўл бор: Мбаппени стартга қўйиб, ўйинни бошиданоқ рақибга босим ўтказиш ёки унинг ҳолатини эҳтиёт қилиб, зарур пайтда фойдаланиш.
Бироқ Франция учун Мбаппесиз старт таркиб жуда катта психологик йўқотиш бўлиши мумкин. Рақиб ҳимояси ўзини эркинроқ ҳис қилади, Франциянинг ҳужумдаги чуқурликка чиқишлари эса камаяди.
Ушбу ўйинда ҳар бир детал муҳим
Франция ва Испания ЖЧ-2026 яримфиналида мундиалнинг биринчи финалчиси бўлиш учун майдонга тушади.
Бу ўйинда бир футболчининг ҳолати бутун сценарийни ўзгартириши мумкин. Айниқса, бу футболчи Килиан Мбаппе бўлса.
Франция учун асосий савол — Мбаппе нечоғлик тайёр? Испания учун эса савол бошқача: у 100 фоиз тайёр бўлмаса ҳам, уни қандай тўхтатиш мумкин?
Яримфинал олдидан энг катта интрига
Мбаппе тўлиқ соғайишга улгурмади. Аммо унинг старт таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
Бу яримфинал олдидан Франция учун ҳам хавф, ҳам умид. Агар у оғриққа қарамай ўз даражасини кўрсатса, Испания учун кеча жуда оғир ўтиши мумкин. Агар жароҳат таъсир қилса, Франциянинг энг катта қуроли ўз кучини тўлиқ намойиш эта олмаслиги эҳтимоли бор.
Энди барча нигоҳлар битта саволга қаратилган: Мбаппе жароҳат билан ҳам Испанияга қарши ҳал қилувчи сўзини айта оладими?
…