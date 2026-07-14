Дунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқда

·56·Техно
Дунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқда

Аргентинада Лотин Америкасидаги илк қуёш энергиясида ҳаракатланувчи поезд сайёҳларга нафақат экологик саёҳат, балки 10 минг йиллик тарихга эга маданий йўлак бўйлаб ноёб сафарни ҳам тақдим этмоқда. Бу ҳақда BBC хабар берди.

2024 йил июнь ойида ишга туширилган Quebrada Solar Train Аргентинанинг Жужуй вилоятидаги XIX аср темир йўлини қайта жонлантирди. Поезд 42 километрлик йўналиш бўйлаб Волкан, Тумбая, Пурмамарка, Маймара ва Тилкара каби қадимий қишлоқларни боғлайди. Маршрут давомида у Инкаларнинг машҳур Qhapaq Ñan йўл тармоғининг бир қисми орқали ҳам ўтади.

Соатига тахминан 33 километр тезликда ҳаракатланувчи поезд Анд тоғлари, ранг-баранг қоялар ва маҳаллий аҳоли яшайдиган қишлоқлар орасидан деярли шовқинсиз ўтади. Йўл давомида сайёҳлар Етти рангли тоғ, қадимий инка йўллар, маҳаллий бозорлар ва археологик ёдгорликлар билан танишиш имконига эга бўлади.

Tog'lar fonidagi bekatda oq va to'q sariq rangli sayyohlik poyezdi turibdi.

Лойиҳа фақат экологик транспорт сифатида эмас, балки маҳаллий аҳоли турмушини қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳам амалга оширилган. Расмийлар фикрича, поезд сайёҳлар оқимини кўпайтириб, қишлоқларда янги иш ўринлари яратади ва ёшларни ўз аждодлари юртини тарк этмасдан яшаш ҳамда меҳнат қилишга ундайди.

Маршрут давомида меҳмонлар Анд халқларининг Пачамама (Она Ер)га ҳурмат, ўзаро ёрдам ва табиат билан мувозанатда яшаш каби анъаналари билан ҳам яқиндан танишади. Шунингдек, маҳаллий ҳунармандчилик, лама жунидан тўқилган буюмлар, миллий таомлар ва минг йиллардан буён сақланиб келаётган урф-одатлар саёҳатнинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Мутахассислар таъкидлашича, қуёш энергиясида ҳаракатланувчи мазкур поезд экологик тоза транспорт имкониятларини кенгайтириш билан бирга, Аргентинадаги энг қадимий маданий ҳудудлардан бирининг тарихи ва меросини дунёга янада кенгроқ танитишга хизмат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиDeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айландиБугун, 17:58Илон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиИлон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиБугун, 17:26Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиРоссияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиБугун, 16:54Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди