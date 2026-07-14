Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олди

·34·Дунё
Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олди

Аргентинада ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш борасида тарихий қарор қабул қилинди. Мамлакат суди илк бор Феде ва Маги лақабли икки олтин балиқни ҳуқуқларга эга бўлган ҳиссиётли жонивор сифатида тан олди. Бу қарор нафақат Аргентинада, балки халқаро миқёсда ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Маълум бўлишича, олтин балиқлар Буэнос Айрес шаҳридаги суши ресторани витринасида жуда тор ва ноқулай аквариумда сақланган. Қуёш нурлари тўғридан-тўғри тушиб турадиган ушбу жой ҳайвонлар учун мутлақо мос эмаслигига жамоатчилик эътибор қаратган.

Шундан сўнг ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи Jaulas Vacías ташкилоти судга мурожаат қилди. Даъвода балиқларнинг сақланиш шароити мамлакатнинг ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатни тақиқловчи қонуни талабларига зид экани таъкидланган.

Суд ишни кўриб чиқиб, Феде ва Магини зудлик билан хавфсиз муҳитга кўчириш ҳақида қарор чиқарди. Шу билан бирга, уларни шунчаки мулк эмас, балки ҳиссиётга эга тирик мавжудот сифатида эътироф этди.

Қарордан сўнг икки балиқ 40 литрлик кичик идишдан 2500 литр ҳажмга эга кенг аквариумга кўчирилди. Энди улар махсус шароитда парвариш қилиниб, муносиб муҳитда яшамоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, аквариумда балиқ сақлашнинг ўзи қонунга хилоф эмас. Бироқ уларни тор жойда, етарли озуқа ва қулай муҳитсиз ушлаш ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат сифатида баҳоланиши мумкин.

Экологлар фикрича, мазкур қарор келгусида ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш соҳасидаги суд амалиёти учун муҳим прецедентга айланиши мумкин. Шунингдек, у ҳайвонларга нисбатан муносабатни қайта кўриб чиқишга туртки бериши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Бугун, 18:07Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиЭрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 17:33Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаҚўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаБугун, 16:14Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиПрезидент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиБугун, 15:43Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди