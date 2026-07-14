Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайди
Аввалроқ Тошкент шаҳридаги хусусий боғчалардан бирида тарбиячи боланинг оғзига латта тиқиб, унга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлгани акс этган ҳолат жамоатчиликда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Кейинчалик мазкур воқеа юзасидан жиноят иши қўзғатилгани ҳақида ҳам хабар берилган. Энди эса ушбу ҳодисадан сўнг “Rayyan Kids Land” номли боғчанинг фаолияти расман тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар судлари ахборот берди.
Маълум қилинишича, бугун — 14 июль куни Тошкент туманлараро иқтисодий судида Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг жавобгар сифатида жалб этилган “Rayyan Kids Land” оилавий корхонасига нисбатан нодавлат таълим хизматларини кўрсатиш учун берилган лицензияни бекор қилиш ҳақидаги аризаси кўриб чиқилди.
Суд мажлиси давомида иш материаллари ўрганилиб, томонларнинг фикрлари эшитилди. Муҳокама якунида суднинг ҳал қилув қарори билан мазкур оилавий корхонага нодавлат таълим хизматларини амалга ошириш учун 2025 йил 13 август куни берилган лицензия бекор қилинди.
Шу билан мазкур боғчанинг таълим фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи тугатилди.
Шунингдек, суд мажлиси якунида раислик қилувчи судья томонидан қабул қилинган суд ҳужжатининг мазмуни, шунингдек, ушбу қарор устидан шикоят қилиш тартиби ва қонунчиликда белгиланган муддатлар иштирокчиларга батафсил тушунтирилгани маълум қилинди.
…