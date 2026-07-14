Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайди

·42·Жамият
Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайди

Аввалроқ Тошкент шаҳридаги хусусий боғчалардан бирида тарбиячи боланинг оғзига латта тиқиб, унга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлгани акс этган ҳолат жамоатчиликда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Кейинчалик мазкур воқеа юзасидан жиноят иши қўзғатилгани ҳақида ҳам хабар берилган. Энди эса ушбу ҳодисадан сўнг “Rayyan Kids Land” номли боғчанинг фаолияти расман тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар судлари ахборот берди.

Маълум қилинишича, бугун — 14 июль куни Тошкент туманлараро иқтисодий судида Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг жавобгар сифатида жалб этилган “Rayyan Kids Land” оилавий корхонасига нисбатан нодавлат таълим хизматларини кўрсатиш учун берилган лицензияни бекор қилиш ҳақидаги аризаси кўриб чиқилди.

Суд мажлиси давомида иш материаллари ўрганилиб, томонларнинг фикрлари эшитилди. Муҳокама якунида суднинг ҳал қилув қарори билан мазкур оилавий корхонага нодавлат таълим хизматларини амалга ошириш учун 2025 йил 13 август куни берилган лицензия бекор қилинди.

Шу билан мазкур боғчанинг таълим фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи тугатилди.

Шунингдек, суд мажлиси якунида раислик қилувчи судья томонидан қабул қилинган суд ҳужжатининг мазмуни, шунингдек, ушбу қарор устидан шикоят қилиш тартиби ва қонунчиликда белгиланган муддатлар иштирокчиларга батафсил тушунтирилгани маълум қилинди.

ТошкентРайян Кидс ЛэндЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Бугун, 18:10Сув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиСув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиБугун, 15:50Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиТошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиБугун, 13:55Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилиндиБугун, 13:23Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Бугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди