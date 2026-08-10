Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳолади

·31·Спорт
Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳолади
Қисқача

Жон Оби Микел Юрий Тилеманснинг Астон Вилладан 35 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Юнайтедга ўтишини трансфер бозоридаги энг ақлли келишув деб атади. У белгиялик ярим ҳимоячининг олтинчи, саккизинчи ёки ўнинчи рақамда ўйнай олиши, голлар уриши ва стандарт вазиятларда хавф туғдиришини таъкидлади. Микел Тилеманс энг тезкор футболчи бўлмаса-да, ўйинни ўқиш ва тўп билан ҳамда тўпсиз ҳаракатларда юқори заковатга эгалигини айтди.

Лондоннинг Челси клуби собиқ ярим ҳимоячиси Жон Оби Микел Манчестер Юнайтеднинг ёзги трансфер ойнасидаги энг муваффақиятли ҳаракатини эътироф этиб, Астон Вилладан Юрий Тилеманснинг 35 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинишини трансфер бозоридаги энг ақлли келишув деб атади. Майкл Керрик бошқарувидаги жамоа янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан таркибни фаол равишда кучайтириб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Манчестер Юнайтед ёзги трансферлар даврида ўз чизиқларини янгилаш мақсадида бир қатор футболчиларни ўз сафига қўшиб олди. Қизил иблислар Челси сафидан Андрей Сантосни 48 миллион фунт стерлингга, Астон Вилладан эса Юрий Тилемансни 35 миллион фунтга трансфер қилишди. Шунингдек, дарвозабон Карл Дарлоу ва уч нафар ёш истиқболли футболчи клуб академияси учун жалб этилди.

Тактик мослашувчанлик ва майдондаги заковат

Те Оби Оне Подкаст кўрсатувида сўз олган Жон Оби Микел Манчестер Юнайтеднинг ушбу трансфердаги муваффақиятига юқори баҳо бериб, белгиялик ярим ҳимоячининг жамоага қўшадиган фойдасини алоҳида таъкидлади. Собиқ футболчининг фикрича, жорий ёзда амалга оширилган бошқа йирик трансферлар фонида Тилеманснинг нархи ниҳоятда арзон ва қулай келишув бўлган.

Микелнинг айтишича, Юрий Тилеманс майдонда олтинчи, саккизинчи ёки ўнинчи рақам остида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракатлана оладиган универсал футболчи ҳисобланади. Бундай тактик мослашувчанлик мураббийга ўйин услубини ўзгартириш имкониятини беради. У голлар уриши, стандарт вазиятларда хавфли бўлиши ва тўп билан муомалада ишончлилиги билан ажралиб туради.

Мутахассислар ва жамоадошлар фикри

Собиқ ярим ҳимоячи футболчининг баъзи заиф томонларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Тилеманс энг тезкор ўйинчи бўлмаса-да, ўйинни ўқиш қобилияти жуда юқори ва майдонда ҳам, тўпсиз ҳаракатларда ҳам ўта ақлли футболчи саналади. Айнан шу фазилатлар уни ёзги трансфер ойнасининг энг яхши харидига айлантиради.

Шунингдек, Тоттенхем клубининг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд ҳам Ҳажпер нашрига берган интервюсида ҳамюртининг фазилатларини таҳлил қилди. Унинг фикрича, замонавий футболда кўпчилик фақат гол ва ассистлар статистикасига эътибор қаратади, бироқ Тилеманснинг асосий устунлиги хавфни зиммасига олиб, олдинга аниқ ва прогрессив узатмалар амалга ошира олишидадир.

Манчестер ЮнайтедЮрий ТилемансЖон Оби МикелАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 13:39Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларБугун, 13:34Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)