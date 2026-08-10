Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳолади
Жон Оби Микел Юрий Тилеманснинг Астон Вилладан 35 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Юнайтедга ўтишини трансфер бозоридаги энг ақлли келишув деб атади. У белгиялик ярим ҳимоячининг олтинчи, саккизинчи ёки ўнинчи рақамда ўйнай олиши, голлар уриши ва стандарт вазиятларда хавф туғдиришини таъкидлади. Микел Тилеманс энг тезкор футболчи бўлмаса-да, ўйинни ўқиш ва тўп билан ҳамда тўпсиз ҳаракатларда юқори заковатга эгалигини айтди.
Лондоннинг Челси клуби собиқ ярим ҳимоячиси Жон Оби Микел Манчестер Юнайтеднинг ёзги трансфер ойнасидаги энг муваффақиятли ҳаракатини эътироф этиб, Астон Вилладан Юрий Тилеманснинг 35 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинишини трансфер бозоридаги энг ақлли келишув деб атади. Майкл Керрик бошқарувидаги жамоа янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан таркибни фаол равишда кучайтириб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Манчестер Юнайтед ёзги трансферлар даврида ўз чизиқларини янгилаш мақсадида бир қатор футболчиларни ўз сафига қўшиб олди. Қизил иблислар Челси сафидан Андрей Сантосни 48 миллион фунт стерлингга, Астон Вилладан эса Юрий Тилемансни 35 миллион фунтга трансфер қилишди. Шунингдек, дарвозабон Карл Дарлоу ва уч нафар ёш истиқболли футболчи клуб академияси учун жалб этилди.
Тактик мослашувчанлик ва майдондаги заковатТе Оби Оне Подкаст кўрсатувида сўз олган Жон Оби Микел Манчестер Юнайтеднинг ушбу трансфердаги муваффақиятига юқори баҳо бериб, белгиялик ярим ҳимоячининг жамоага қўшадиган фойдасини алоҳида таъкидлади. Собиқ футболчининг фикрича, жорий ёзда амалга оширилган бошқа йирик трансферлар фонида Тилеманснинг нархи ниҳоятда арзон ва қулай келишув бўлган.
Микелнинг айтишича, Юрий Тилеманс майдонда олтинчи, саккизинчи ёки ўнинчи рақам остида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракатлана оладиган универсал футболчи ҳисобланади. Бундай тактик мослашувчанлик мураббийга ўйин услубини ўзгартириш имкониятини беради. У голлар уриши, стандарт вазиятларда хавфли бўлиши ва тўп билан муомалада ишончлилиги билан ажралиб туради.
Мутахассислар ва жамоадошлар фикриСобиқ ярим ҳимоячи футболчининг баъзи заиф томонларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Тилеманс энг тезкор ўйинчи бўлмаса-да, ўйинни ўқиш қобилияти жуда юқори ва майдонда ҳам, тўпсиз ҳаракатларда ҳам ўта ақлли футболчи саналади. Айнан шу фазилатлар уни ёзги трансфер ойнасининг энг яхши харидига айлантиради.
Шунингдек, Тоттенхем клубининг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд ҳам Ҳажпер нашрига берган интервюсида ҳамюртининг фазилатларини таҳлил қилди. Унинг фикрича, замонавий футболда кўпчилик фақат гол ва ассистлар статистикасига эътибор қаратади, бироқ Тилеманснинг асосий устунлиги хавфни зиммасига олиб, олдинга аниқ ва прогрессив узатмалар амалга ошира олишидадир.
…