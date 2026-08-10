Деновда уйи бузилган оилага янги уй қурилади

·34·Жамият
Деновда уйи бузилган оилага янги уй қурилади
Қисқача

Денов туманида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган ерда ноқонуний қурилган уйи бузилган оилага янги турар жой қуриб берилади. Мажбурий ижро бюроси бузиш ишлари Денов туманлараро фуқаролик ишлари бўйича судининг 2025 йил 29 декабрдаги ижро ҳужжати асосида амалга оширилганини маълум қилди.

Сурхондарё вилоятининг Денов туманида қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган суғориладиган ер майдонига ўзбошимчалик билан қурилган уй-жой бузилгани ортидан жамоатчиликда турли фикрлар пайдо бўлди. Ижтимоий тармоқларда хонадон огоҳлантиришсиз бузилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Мажбурий ижро бюроси ушбу маълумотларни рад этиб, воқеа суд ҳужжати асосида амалга оширилганини маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳолат 8 август куни ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган. Унда Мажбурий ижро бюроси ходимлари фуқаронинг уй-жойини олдиндан огоҳлантирмасдан бузиб ташлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган. Ҳолат ўрганилганида эса бузиш ишлари Денов туманлараро фуқаролик ишлари бўйича судининг 2025 йил 29 декабрдаги ижро ҳужжатига асосан амалга оширилгани аниқланган.

Суд ҳужжатига кўра, Денов тумани Ғалаба массиви, Чуқурқишлоқ маҳалласи ҳудудида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган ер майдонининг 0,20 гектар қисми ўзбошимчалик билан эгалланган. Мазкур ерда барпо этилган уй-жой ва бошқа ноқонуний қурилмаларни бузиш, шунингдек, ер майдонини аввалги ҳолатига қайтариш белгиланган.

Ушбу ижро ҳужжати 24 январь куни Мажбурий ижро бюросининг Денов туман бўлими иш юритувига келиб тушган. Шундан сўнг ижро иши расман қўзғатилган. Қарздорларга суд ҳужжатида белгиланган талабларни бажариш зарурлиги ҳақида белгиланган тартибда огоҳлантириш берилган.

Шунингдек, суд ажримига мувофиқ ижро ҳаракатлари маълум муддатга тўхтатиб турилган. Кейинчалик суднинг тегишли кўрсатмаси асосида ушбу тўхтатиш бекор қилинган ва ижро жараёни яна давом эттирилган.

Қарздорлар суд ҳужжати талабларини ихтиёрий равишда бажармагани сабабли 2026 йил 7 август куни мажбурий ижро ҳаракатларини амалга ошириш белгиланган. Бу ҳақда тегишли ташкилотлар ҳам олдиндан хабардор қилинган. Натижада ижро ҳужжатида қайд этилган ноқонуний қурилмалар белгиланган тартибда бузилиб, суд қарорининг ижроси тўлиқ таъминланган.

Оилага янги уй қуриб берилади

Воқеадан кейин масала Сурхондарё вилояти ҳокими томонидан шахсан назоратга олинди. Вилоят ҳокими Улуғбек Қосимов уйи бузилган эр-хотин билан учрашиб, уларнинг ҳолидан хабар олди ва мавжуд вазият юзасидан суҳбат ўтказди.

Учрашув давомида фуқаронинг уй-жой масаласи эътиборсиз қолдирилмаслиги, оиланинг манфаатлари инобатга олиниши таъкидланди. Шу мақсадда уйи бузилган оила учун янги турар жой қуриб берилиши маълум қилинди.

Шу тариқа, суд ҳужжати ижроси доирасида ноқонуний қурилмалар бузилган бўлса-да, воқеадан кейин оиланинг уй-жой билан боғлиқ муаммосини ҳал этиш чораси кўрилмоқда.

ДеновСурхондарёМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиБугун, 11:29Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиҚайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиБугун, 05:58Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди