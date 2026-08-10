Деновда уйи бузилган оилага янги уй қурилади
Денов туманида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган ерда ноқонуний қурилган уйи бузилган оилага янги турар жой қуриб берилади. Мажбурий ижро бюроси бузиш ишлари Денов туманлараро фуқаролик ишлари бўйича судининг 2025 йил 29 декабрдаги ижро ҳужжати асосида амалга оширилганини маълум қилди.
Сурхондарё вилоятининг Денов туманида қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган суғориладиган ер майдонига ўзбошимчалик билан қурилган уй-жой бузилгани ортидан жамоатчиликда турли фикрлар пайдо бўлди. Ижтимоий тармоқларда хонадон огоҳлантиришсиз бузилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Мажбурий ижро бюроси ушбу маълумотларни рад этиб, воқеа суд ҳужжати асосида амалга оширилганини маълум қилди.
Маълум қилинишича, ҳолат 8 август куни ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган. Унда Мажбурий ижро бюроси ходимлари фуқаронинг уй-жойини олдиндан огоҳлантирмасдан бузиб ташлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган. Ҳолат ўрганилганида эса бузиш ишлари Денов туманлараро фуқаролик ишлари бўйича судининг 2025 йил 29 декабрдаги ижро ҳужжатига асосан амалга оширилгани аниқланган.
Суд ҳужжатига кўра, Денов тумани Ғалаба массиви, Чуқурқишлоқ маҳалласи ҳудудида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган ер майдонининг 0,20 гектар қисми ўзбошимчалик билан эгалланган. Мазкур ерда барпо этилган уй-жой ва бошқа ноқонуний қурилмаларни бузиш, шунингдек, ер майдонини аввалги ҳолатига қайтариш белгиланган.
Ушбу ижро ҳужжати 24 январь куни Мажбурий ижро бюросининг Денов туман бўлими иш юритувига келиб тушган. Шундан сўнг ижро иши расман қўзғатилган. Қарздорларга суд ҳужжатида белгиланган талабларни бажариш зарурлиги ҳақида белгиланган тартибда огоҳлантириш берилган.
Шунингдек, суд ажримига мувофиқ ижро ҳаракатлари маълум муддатга тўхтатиб турилган. Кейинчалик суднинг тегишли кўрсатмаси асосида ушбу тўхтатиш бекор қилинган ва ижро жараёни яна давом эттирилган.
Қарздорлар суд ҳужжати талабларини ихтиёрий равишда бажармагани сабабли 2026 йил 7 август куни мажбурий ижро ҳаракатларини амалга ошириш белгиланган. Бу ҳақда тегишли ташкилотлар ҳам олдиндан хабардор қилинган. Натижада ижро ҳужжатида қайд этилган ноқонуний қурилмалар белгиланган тартибда бузилиб, суд қарорининг ижроси тўлиқ таъминланган.
Оилага янги уй қуриб берилади
Воқеадан кейин масала Сурхондарё вилояти ҳокими томонидан шахсан назоратга олинди. Вилоят ҳокими Улуғбек Қосимов уйи бузилган эр-хотин билан учрашиб, уларнинг ҳолидан хабар олди ва мавжуд вазият юзасидан суҳбат ўтказди.
Учрашув давомида фуқаронинг уй-жой масаласи эътиборсиз қолдирилмаслиги, оиланинг манфаатлари инобатга олиниши таъкидланди. Шу мақсадда уйи бузилган оила учун янги турар жой қуриб берилиши маълум қилинди.
Шу тариқа, суд ҳужжати ижроси доирасида ноқонуний қурилмалар бузилган бўлса-да, воқеадан кейин оиланинг уй-жой билан боғлиқ муаммосини ҳал этиш чораси кўрилмоқда.
…