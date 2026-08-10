Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашди

·34·Спорт
Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашди
Қисқача

Тревоҳ Чалобаҳ 18 йил тўп сурган Челсидан расман кетиб, фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли ҳимоячи 30 миллион фунт стерлингдан ортиқ қийматдаги трансфер орқали Сескеск Фабрегас бошқараётган Комо сафига қўшилди. Чалобаҳ Челси сафида барча турнирларда 151 та учрашув ўтказган.

Англия терма жамоаси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг қадрдон клуби Челси билан расман хайрлашди ва фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли футболчи Лондон клубида нақ 18 йил давомида тўп сурганидан сўнг, фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу трансфер 30 миллион фунт стерлингдан ортиқ қийматни ташкил этган ва ҳимоячи Сескеск Фабрегас бошқариб келаётган Комо жамоаси сафига бориб қўшилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер якшанба куни расман тасдиқлангач, футболчи ижтимоий тармоқлар орқали жамоа мухлислари ва ходимларига ўзининг чуқур миннатдорчилигини билдириб, таъсирли видолашув мактубини ёзди. Болалигидан бошлаб Челси тизимида вояга етган футболчи учун бу қадам осон кечмагани унинг сўзларида яққол сезилиб турибди.

Болалик орзусидан катта футболгача

Тревоҳ Челси академиясига илк бор тўққиз ёшли мактаб ўқувчиси сифатида келиб қўшилган эди. Oraдан йиллар ўтиб, у клуб сафида барча турнирларда жами 151 та учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлди. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида клубда ўтказган деярли икки ўн йиллик даврни хотирлаб, ўзининг профессионал спортчи сифатида шаклланишида бу жамоанинг ўрни беқиёс эканини таъкидлади.

«Ўн саккиз йилдан сўнг Челси билан хайрлашиш вақти келди», деб ёзди ҳимоячи ўзининг ҳиссиётларга бой постида. У ўзининг ўсиш йўлини акс эттирувчи архив фотосуратларини ҳам жойлаштириб, оддий ва орзуларга тўла болакайдан дунёнинг энг талабчан лигасида рақобатбардош бўла оладиган етук профессионалга айланганини қайд этди.

Синовлар ва келажак авлодга маслаҳат

Футболчи ўз фаолияти давомида асосий таркибга кириш учун Ипсвич Таун, Хаддерсфилд Таун ва Лориент каби жамоаларга ижарага берилиб, турли қийинчилик ва синовларни бошдан кечирган. Шу боис у Челси академиясининг Кобҳам базасида шуғулланаётган ёш ўйинчиларга қараб ўрнак бўла оладиган спортчилардан бири сифатида эътироф этилади.

Челси сафини тарк этар экан, Чалобаҳ келажак авлод вакилларига ўзининг қимматли маслаҳатларини ҳам бериб ўтди. «Ёш ўйинчиларга айтарим: йўлингиз ҳар доим ҳам силлиқ бўлмайди. Аммо доимо тайёр туринг, ижобий кайфиятни сақланг ва ишончингизни йўқотманг. Барчаси учун раҳмат, чин юракдан севги ва миннатдорчилик ила», дея якунлади футболчи ўз мурожаатини.

Тревоҳ ЧалобаҳЧелсиКомоА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 13:39Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларБугун, 13:34Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)