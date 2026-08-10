Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашди
Тревоҳ Чалобаҳ 18 йил тўп сурган Челсидан расман кетиб, фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли ҳимоячи 30 миллион фунт стерлингдан ортиқ қийматдаги трансфер орқали Сескеск Фабрегас бошқараётган Комо сафига қўшилди. Чалобаҳ Челси сафида барча турнирларда 151 та учрашув ўтказган.
Англия терма жамоаси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг қадрдон клуби Челси билан расман хайрлашди ва фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли футболчи Лондон клубида нақ 18 йил давомида тўп сурганидан сўнг, фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу трансфер 30 миллион фунт стерлингдан ортиқ қийматни ташкил этган ва ҳимоячи Сескеск Фабрегас бошқариб келаётган Комо жамоаси сафига бориб қўшилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер якшанба куни расман тасдиқлангач, футболчи ижтимоий тармоқлар орқали жамоа мухлислари ва ходимларига ўзининг чуқур миннатдорчилигини билдириб, таъсирли видолашув мактубини ёзди. Болалигидан бошлаб Челси тизимида вояга етган футболчи учун бу қадам осон кечмагани унинг сўзларида яққол сезилиб турибди.
Болалик орзусидан катта футболгачаТревоҳ Челси академиясига илк бор тўққиз ёшли мактаб ўқувчиси сифатида келиб қўшилган эди. Oraдан йиллар ўтиб, у клуб сафида барча турнирларда жами 151 та учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлди. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида клубда ўтказган деярли икки ўн йиллик даврни хотирлаб, ўзининг профессионал спортчи сифатида шаклланишида бу жамоанинг ўрни беқиёс эканини таъкидлади.
«Ўн саккиз йилдан сўнг Челси билан хайрлашиш вақти келди», деб ёзди ҳимоячи ўзининг ҳиссиётларга бой постида. У ўзининг ўсиш йўлини акс эттирувчи архив фотосуратларини ҳам жойлаштириб, оддий ва орзуларга тўла болакайдан дунёнинг энг талабчан лигасида рақобатбардош бўла оладиган етук профессионалга айланганини қайд этди.
Синовлар ва келажак авлодга маслаҳатФутболчи ўз фаолияти давомида асосий таркибга кириш учун Ипсвич Таун, Хаддерсфилд Таун ва Лориент каби жамоаларга ижарага берилиб, турли қийинчилик ва синовларни бошдан кечирган. Шу боис у Челси академиясининг Кобҳам базасида шуғулланаётган ёш ўйинчиларга қараб ўрнак бўла оладиган спортчилардан бири сифатида эътироф этилади.
Челси сафини тарк этар экан, Чалобаҳ келажак авлод вакилларига ўзининг қимматли маслаҳатларини ҳам бериб ўтди. «Ёш ўйинчиларга айтарим: йўлингиз ҳар доим ҳам силлиқ бўлмайди. Аммо доимо тайёр туринг, ижобий кайфиятни сақланг ва ишончингизни йўқотманг. Барчаси учун раҳмат, чин юракдан севги ва миннатдорчилик ила», дея якунлади футболчи ўз мурожаатини.
…