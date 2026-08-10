Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можаролар

·38·Спорт
Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можаролар
Қисқача

Челси Иоҳор Дарул Таъзимга қарши 3:3 ҳисобидаги ўйинда икки марказий ҳимоячисидан айрилиб, мавсумолди тайёргарлигида жиддий муаммога дуч келди. 21 ёшли Мамадоу Сарр учрашув олдидан машғулотда жароҳат олиб майдонга тушмаган бўлса, 21 ёшли Аарон Анселмино 29-дақиқада сон мушакларидан жароҳат олиб, майдонни кўзёшлар билан тарк этди.

Лондоннинг Челси клубининг янги мавсумолди тайёргарликлари жиддий муаммоларга дуч келди. Goal.com хабар беришича, жамоанинг Иоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши кечган ва 3:3 ҳисобидаги ж жозибали дуранг билан якунланган ўйини “аристократлар” учун ҳақиқий кабусга айланди. Учрашув давомида иккита марказий ҳимоячининг сафдан чиқиши бош мураббий Хаби Алонсо бош оғриғини кескин оширди ва жамоанинг келгуси Англия Премер-лигасидаги режаларини хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқаларииёқ Челси учун кулфатлар бошланди. Асл бошланғич таркибга киритилган 21 ёшли сенегаллик марказий ҳимоячи Мамадоу Сарр учрашув олдидан қизғин машғулот чоғида жароҳат олиб, майдонга туша олмади. Ҳимоя чизиғидаги кадрлар тақчиллигидан азият чекаётган мураббийлар штаби учун бу илк йўқотиш бўлди. Шундан сўнг майдонда бошланган ўйин ҳам жамоага хотиржамлик олиб келмади.

Аарон Анселминонинг кўзёшлари

Стадион Султан Иброҳим аренасида ўтган баҳснинг атиги 29-минутида Челси ҳимоясининг ёрқин вакилларидан бири Аарон Анселмино жиддий жароҳат туфайли майдонни кўзёшлар билан тарк этди. 2024-йилда жамоага келиб қўшилган 21 ёшли футболчи сон қисмидаги мушакларидан жиддий жароҳат олгани сезилиб турди. Майдонда ётган ҳолда тиббий ёрдам олган футболчининг ўта тушкун аҳволда кўзёш тўкиши мухлислар ва мураббийлар штабини хавотирга солди.

Боруссия Дортмунд ва Страсбур клубларида ижара асосида тўп сурган ҳимоячи Стамфорд Бридгега келганидан буён доимий равишда жароҳатлар билан курашиб келмоқда. Ушбу янги кўнгилсизлик унинг Хаби Алонсо бошчилигидаги асосий таркибда ўз ўрнига эга бўлиш имкониятини кескин равишда пасайтириб юборди. Ёзги трансферлар даврида бошқа позицияларни кучайтиришга катта маблағ сарфлаган клуб раҳбарияти энди марказий ҳимоя чизиғидаги чуқурлик йўқлиги сабабли кадрлар сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

Майдондаги тартибсизликлар ва мураббийлар жанжали

Ўйиндаги драмалар фақатгина жароҳатлар билан чекланиб қолмади. Икки жамоа ўртасидаги баҳс майдон четида юзага келган қизғин тортишув ва жанжаллар билан ҳам ёдда қолди. Лиям Делапга нисбатан ишлатилган хавфли қўполликдан сўнг Челси янги мураббийлар штаби вакили, стандарт вазиятлар бўйича мутахассис Остин МакПҳее рақиб захира ўриндиғи билан жанжаллашиб кетди. Можаронинг олдини олиш учун бош мураббий Хаби Алонсо ўз ёрдамчисини жисмонан тўхтатиб қолишига тўғри келди.

Ўйиннинг ўзи эса тактик камчиликлар кўп эканини кўрсатиб берди. Лиям Делапнинг пеналтидан урган голлари жамоа ҳужумига жон бағишлаган бўлса-да, ҳимоядаги қўпол хатолар ва иккита ҳимоячининг сафдан чиққани натижани сояда қолдирди. Хаби Алонсо олдида Премер-лига стартига қадар ҳал қилиниши лозим бўлган улкан муаммолар кўндаланг бўлиб турибди.

ЧелсиХаби АлонсоАарон АнселминоПремер-лигаФутбол жароҳатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиФранк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)