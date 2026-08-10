Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можаролар
Челси Иоҳор Дарул Таъзимга қарши 3:3 ҳисобидаги ўйинда икки марказий ҳимоячисидан айрилиб, мавсумолди тайёргарлигида жиддий муаммога дуч келди. 21 ёшли Мамадоу Сарр учрашув олдидан машғулотда жароҳат олиб майдонга тушмаган бўлса, 21 ёшли Аарон Анселмино 29-дақиқада сон мушакларидан жароҳат олиб, майдонни кўзёшлар билан тарк этди.
Лондоннинг Челси клубининг янги мавсумолди тайёргарликлари жиддий муаммоларга дуч келди. Goal.com хабар беришича, жамоанинг Иоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши кечган ва 3:3 ҳисобидаги ж жозибали дуранг билан якунланган ўйини “аристократлар” учун ҳақиқий кабусга айланди. Учрашув давомида иккита марказий ҳимоячининг сафдан чиқиши бош мураббий Хаби Алонсо бош оғриғини кескин оширди ва жамоанинг келгуси Англия Премер-лигасидаги режаларини хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқаларииёқ Челси учун кулфатлар бошланди. Асл бошланғич таркибга киритилган 21 ёшли сенегаллик марказий ҳимоячи Мамадоу Сарр учрашув олдидан қизғин машғулот чоғида жароҳат олиб, майдонга туша олмади. Ҳимоя чизиғидаги кадрлар тақчиллигидан азият чекаётган мураббийлар штаби учун бу илк йўқотиш бўлди. Шундан сўнг майдонда бошланган ўйин ҳам жамоага хотиржамлик олиб келмади.
Аарон Анселминонинг кўзёшлариСтадион Султан Иброҳим аренасида ўтган баҳснинг атиги 29-минутида Челси ҳимоясининг ёрқин вакилларидан бири Аарон Анселмино жиддий жароҳат туфайли майдонни кўзёшлар билан тарк этди. 2024-йилда жамоага келиб қўшилган 21 ёшли футболчи сон қисмидаги мушакларидан жиддий жароҳат олгани сезилиб турди. Майдонда ётган ҳолда тиббий ёрдам олган футболчининг ўта тушкун аҳволда кўзёш тўкиши мухлислар ва мураббийлар штабини хавотирга солди.
Боруссия Дортмунд ва Страсбур клубларида ижара асосида тўп сурган ҳимоячи Стамфорд Бридгега келганидан буён доимий равишда жароҳатлар билан курашиб келмоқда. Ушбу янги кўнгилсизлик унинг Хаби Алонсо бошчилигидаги асосий таркибда ўз ўрнига эга бўлиш имкониятини кескин равишда пасайтириб юборди. Ёзги трансферлар даврида бошқа позицияларни кучайтиришга катта маблағ сарфлаган клуб раҳбарияти энди марказий ҳимоя чизиғидаги чуқурлик йўқлиги сабабли кадрлар сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.
Майдондаги тартибсизликлар ва мураббийлар жанжалиЎйиндаги драмалар фақатгина жароҳатлар билан чекланиб қолмади. Икки жамоа ўртасидаги баҳс майдон четида юзага келган қизғин тортишув ва жанжаллар билан ҳам ёдда қолди. Лиям Делапга нисбатан ишлатилган хавфли қўполликдан сўнг Челси янги мураббийлар штаби вакили, стандарт вазиятлар бўйича мутахассис Остин МакПҳее рақиб захира ўриндиғи билан жанжаллашиб кетди. Можаронинг олдини олиш учун бош мураббий Хаби Алонсо ўз ёрдамчисини жисмонан тўхтатиб қолишига тўғри келди.
Ўйиннинг ўзи эса тактик камчиликлар кўп эканини кўрсатиб берди. Лиям Делапнинг пеналтидан урган голлари жамоа ҳужумига жон бағишлаган бўлса-да, ҳимоядаги қўпол хатолар ва иккита ҳимоячининг сафдан чиққани натижани сояда қолдирди. Хаби Алонсо олдида Премер-лига стартига қадар ҳал қилиниши лозим бўлган улкан муаммолар кўндаланг бўлиб турибди.
…