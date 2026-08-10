Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкин
Европа космик агентлиги ўз ишлаб чиқаришига эга бўлган ташувчи ракеталар етишмовчилиги хавфи борлиги ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳолат ўн йиллик охирига келиб сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга бўлган талабнинг кескин ортиши билан изоҳланмоқда, деб хабар беради Финансиал Times. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЕКА раҳбари Ёзеф Ашбахернинг таъкидлашича, парвозлар сонининг кўпайиши фонида Европа мамлакатлари 2030-йил атрофларида ўз ракеталари тақчиллиги муаммосига дуч келади. Мутахассислар прогнозига кўра, Европанинг космик инфратузилмасига тушадиган энг юқори юклама 2029–2031-йилларга тўғри келиши кутилмоқда.
Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш чоралариЮзага келиши мумкин бўлган инқирознинг олдини олиш мақсадида Европа космик агентлиги маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан ракета дастурларини кенгайтириш қийматини ҳисоблаб чиқишни сўради. Агентлик хусусан Ариане 6 оғир ракеталари чиқарилишини ҳозирги 9–10 тадан йилига тахминан 15 тагача ошириш ниятида.
Шунингдек, қўшимча молиялаштириш маблағлари енгил русумдаги Вега К ташувчи ракеталарини ишлаб чиқаришни кўпайтиришга ҳам йўналтирилиши мумкин. Тегишли молиявий қарорлар Европа компанияларининг имкониятлари ва харажатлари тўлиқ баҳолаб чиқилгач қабул қилинади.
Глобал рақобат ва келажакдаги вазифаАшбахер аввалроқ Европа Иттифоқини ўзининг кўп марталик фойдаланиладиган ракетасини ишлаб чиқиш жараёнини тезлаштиришга чақирган эди. Акс ҳолда, минтақа тижорий космик парвозлар бозорида асосий ўйинчилардан бири бўлиб қолаётган АҚШ, хусусан SpaceX компаниясидан ортда қолиб кетиш хавфи мавжуд.
Ҳозирги вақтда Европа космик саноати олдида турган асосий вазифа нафақат жорий талабни қондириш, балки келгусидаги стратегик мустақилликни таъминлашдан иборат. Келгуси йилларда қабул қилинадиган бюджет ва ташкилий қарорлар минтақанинг космосдаги мавқейи учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…