Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкин

·0·Техно
Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкин

Европа космик агентлиги ўз ишлаб чиқаришига эга бўлган ташувчи ракеталар етишмовчилиги хавфи борлиги ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳолат ўн йиллик охирига келиб сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга бўлган талабнинг кескин ортиши билан изоҳланмоқда, деб хабар беради Финансиал Times. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЕКА раҳбари Ёзеф Ашбахернинг таъкидлашича, парвозлар сонининг кўпайиши фонида Европа мамлакатлари 2030-йил атрофларида ўз ракеталари тақчиллиги муаммосига дуч келади. Мутахассислар прогнозига кўра, Европанинг космик инфратузилмасига тушадиган энг юқори юклама 2029–2031-йилларга тўғри келиши кутилмоқда.

Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш чоралари

Юзага келиши мумкин бўлган инқирознинг олдини олиш мақсадида Европа космик агентлиги маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан ракета дастурларини кенгайтириш қийматини ҳисоблаб чиқишни сўради. Агентлик хусусан Ариане 6 оғир ракеталари чиқарилишини ҳозирги 9–10 тадан йилига тахминан 15 тагача ошириш ниятида.

Шунингдек, қўшимча молиялаштириш маблағлари енгил русумдаги Вега К ташувчи ракеталарини ишлаб чиқаришни кўпайтиришга ҳам йўналтирилиши мумкин. Тегишли молиявий қарорлар Европа компанияларининг имкониятлари ва харажатлари тўлиқ баҳолаб чиқилгач қабул қилинади.

Глобал рақобат ва келажакдаги вазифа

Ашбахер аввалроқ Европа Иттифоқини ўзининг кўп марталик фойдаланиладиган ракетасини ишлаб чиқиш жараёнини тезлаштиришга чақирган эди. Акс ҳолда, минтақа тижорий космик парвозлар бозорида асосий ўйинчилардан бири бўлиб қолаётган АҚШ, хусусан SpaceX компаниясидан ортда қолиб кетиш хавфи мавжуд.

Ҳозирги вақтда Европа космик саноати олдида турган асосий вазифа нафақат жорий талабни қондириш, балки келгусидаги стратегик мустақилликни таъминлашдан иборат. Келгуси йилларда қабул қилинадиган бюджет ва ташкилий қарорлар минтақанинг космосдаги мавқейи учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Европа космик агентлигиАриане 6Вега КSpaceXКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиХитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиБугун, 12:51Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаКамчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаБугун, 12:22Хитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиХитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиБугун, 11:29КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиКАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиБугун, 06:20Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиБугун, 05:59Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди