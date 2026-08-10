Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда

·36·Жамият
Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда
Қисқача

Мажбурий ижро бюроси Самарқанд вилояти бошқармаси томонидан жорий йилнинг ўтган даврида бошқарув сервис компаниялари фойдасига 2 697 та ижро ҳужжати бўйича 2,2 млрд сўм қарздорлик ундирилди. Ушбу йўналишда жами 3,4 млрд сўмлик 3 502 та ижро ҳужжати тамомланган, қарздорларнинг даромадлари ва мол-мулкига нисбатан ундирув чоралари қўлланмоқда.

Мажбурий ижро бюроси Самарқанд вилояти бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан суд қарорларига асосан бошқарув сервис компаниялари (БСК) ҳамда “Иссиқлик манбаи” давлат унитар корхонаси фойдасига қарздорликларни ундириш билан боғлиқ ижро ҳужжатларининг ижросини таъминлаш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг ўтган даври мобайнида бошқарув сервис компаниялари фойдасига жами 3,4 млрд сўмлик 3 502 та ижро ҳужжати тамомланган бўлиб, олиб борилган ижро ҳаракатлари натижасида 2 697 та ижро ҳужжати бўйича 2,2 млрд сўм қарздорлик амалда ундирилди.

Шунингдек, қарздорликларни ундириш самарадорлигини таъминлаш мақсадида қонунчиликда белгиланган тартибда қарздорларнинг даромадлари ва мол-мулкига нисбатан ундирув чоралари қўлланилмоқда.

Бундан ташқари, “Иссиқлик манбаи” ДУК фойдасига жами 230 млн сўмлик 112 та ижро ҳужжати тамомланган бўлиб, уларнинг 78 таси бўйича 142 млн сўм қарздорлик амалда ундирилди.

Мазкур йўналишда ижро ҳужжатларининг ўз вақтида ва сифатли ижро этилишини таъминлаш, қарздорликларни ундириш самарадорлигини ошириш ҳамда коммунал хизматлар соҳасидаги тўлов интизомини мустаҳкамлашга қаратилган ишлар изчил давом эттирилмоқда.

СамарқандИссиқлик манбаи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиБугун, 11:29Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиҚайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиБугун, 05:58Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди