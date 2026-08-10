9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди
Малайзиядан Ҳиндистонга учаётган самолётда 36 ёшли Жамшир Атаникал тахминан 9 минг метр баландликда фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринди. У йўловчилар ва экипаж аъзоларига таҳдид қилган, иллюминатор панелига ҳам шикаст етказган. Экипаж ва бир неча йўловчи уни тўхтатиб, қўлларини боғлаган; Жамшир 12A ўриндиғида ўтирган. Самолёт Кочи аеропортига қўнгач, у ҳибсга олиниб, одам ўлдиришга уриниш билан боғлиқ айблов қўйилди.
Малайзиядан Ҳиндистонга учаётган йўловчи самолётида кутилмаган ҳодиса содир бўлди. 36 ёшли йўловчи парвоз вақтида фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринган. Бу ҳақда The Sun хабар берди.
Маълум қилинишича, Жамшир Атаникал исмли эркак самолёт тахминан 9 минг метр баландликда ҳаракатланаётган вақтда фавқулодда чиқиш люкини очишга ҳаракат қилган. Ҳодиса акс этган видеолар эса кейинчалик ижтимоий тармоқларда тарқалган.
Кадрларда Batik Air авиакомпанияси ходимлари саросимага тушган йўловчилар кўз ўнгида эркакни тўхтатишга уринаётгани кўринади. Жамшир люкни очишга ҳаракат қилган пайтда атрофидаги инсонларга ҳам таҳдид қилган.
Охир-оқибат экипаж аъзолари ва бир неча йўловчи биргаликда уни тўхтатишга муваффақ бўлган. Эркак зарарсизлантирилиб, қўллари боғланган ва самолёт қўнишини кутишга мажбур қилинган.
Кочи аэропорти полицияси маълумотига кўра, воқеа соат 21:30 дан 23:00 гача давом этган парвоз вақтида юз берган. Жамшир 12А ўриндиғида ўтирган бўлган.
Полициянинг таъкидлашича, у ҳеч қандай аниқ сабабсиз фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринган ва ҳатто иллюминатор панелига ҳам шикаст етказган. Шунингдек, уни тўхтатишга ҳаракат қилган йўловчилар ва экипаж аъзоларига таҳдидлар билдирган.
Ҳодисадан кейин полиция томонидан сўроқ қилинган Жамшир ўз ҳаракатини “ўша лаҳзада шундай қилгиси келгани” билан изоҳлаган. У, шунингдек, парвоз вақтида ўлишни истаганини айтган.
Бироқ тергов жараёнида эркак янги туғилган фарзандини кўриш мақсадида уйига қайтаётгани ҳам аниқланган.
Самолёт Кочи аэропортига қўнганидан кейин Жамшир ҳибсга олинди. Унинг ҳаракатлари самолёт бортидаги инсонларнинг ҳаётига жиддий хавф туғдиргани сабабли унга одам ўлдиришга уриниш билан боғлиқ айблов қўйилган.
Парвоз экипажи эса Малайзияга қайтиб кетган. Улар ҳодиса юзасидан кўрсатма бериши кутилмоқда.
…