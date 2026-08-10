9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди

·47·Дунё
9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди
Қисқача

Малайзиядан Ҳиндистонга учаётган самолётда 36 ёшли Жамшир Атаникал тахминан 9 минг метр баландликда фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринди. У йўловчилар ва экипаж аъзоларига таҳдид қилган, иллюминатор панелига ҳам шикаст етказган. Экипаж ва бир неча йўловчи уни тўхтатиб, қўлларини боғлаган; Жамшир 12A ўриндиғида ўтирган. Самолёт Кочи аеропортига қўнгач, у ҳибсга олиниб, одам ўлдиришга уриниш билан боғлиқ айблов қўйилди.

Малайзиядан Ҳиндистонга учаётган йўловчи самолётида кутилмаган ҳодиса содир бўлди. 36 ёшли йўловчи парвоз вақтида фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринган. Бу ҳақда The Sun хабар берди.

Маълум қилинишича, Жамшир Атаникал исмли эркак самолёт тахминан 9 минг метр баландликда ҳаракатланаётган вақтда фавқулодда чиқиш люкини очишга ҳаракат қилган. Ҳодиса акс этган видеолар эса кейинчалик ижтимоий тармоқларда тарқалган.

Кадрларда Batik Air авиакомпанияси ходимлари саросимага тушган йўловчилар кўз ўнгида эркакни тўхтатишга уринаётгани кўринади. Жамшир люкни очишга ҳаракат қилган пайтда атрофидаги инсонларга ҳам таҳдид қилган.

Охир-оқибат экипаж аъзолари ва бир неча йўловчи биргаликда уни тўхтатишга муваффақ бўлган. Эркак зарарсизлантирилиб, қўллари боғланган ва самолёт қўнишини кутишга мажбур қилинган.

Кочи аэропорти полицияси маълумотига кўра, воқеа соат 21:30 дан 23:00 гача давом этган парвоз вақтида юз берган. Жамшир 12А ўриндиғида ўтирган бўлган.

Полициянинг таъкидлашича, у ҳеч қандай аниқ сабабсиз фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринган ва ҳатто иллюминатор панелига ҳам шикаст етказган. Шунингдек, уни тўхтатишга ҳаракат қилган йўловчилар ва экипаж аъзоларига таҳдидлар билдирган.

Ҳодисадан кейин полиция томонидан сўроқ қилинган Жамшир ўз ҳаракатини “ўша лаҳзада шундай қилгиси келгани” билан изоҳлаган. У, шунингдек, парвоз вақтида ўлишни истаганини айтган.

Бироқ тергов жараёнида эркак янги туғилган фарзандини кўриш мақсадида уйига қайтаётгани ҳам аниқланган.

Самолёт Кочи аэропортига қўнганидан кейин Жамшир ҳибсга олинди. Унинг ҳаракатлари самолёт бортидаги инсонларнинг ҳаётига жиддий хавф туғдиргани сабабли унга одам ўлдиришга уриниш билан боғлиқ айблов қўйилган.

Парвоз экипажи эса Малайзияга қайтиб кетган. Улар ҳодиса юзасидан кўрсатма бериши кутилмоқда.

МалайзияҲиндистонBatik AirКочиThe Sun
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:16Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирдиБугун, 10:52«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқладиБугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди