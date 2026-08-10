Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммолар

·48·Спорт
Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммолар
Қисқача

Англия Премер-лигасининг амалдаги ғолиби Ливерпул Андони Ираола қўл остида юқори прессинг, тезкор қарши ҳужумлар ва тўп назоратига асосланган ҳужумкор футболни ўзлаштирмоқда, бироқ ҳимоядаги жиддий бўшлиқлар хавотир уйғотмоқда. Янги мураббий бошқарувида жамоа Сандерленд ва Рексхемни мағлуб этди, Лидс ҳамда Монакога қарши учрашувларда эса дастлабки икки тўп фарқидаги устунликни бой бериб, ютқазди.

Англия Премер-лигасининг амалдаги ғолиби Ливерпул мавсумолди тайёргарлик жараёнида мураббий Андони Ираола қўл остида ўзига хос ўйин услубига ўта бошлади. BBC Sport нашри хабар беришича, испаниялик мутахассис жамоа ўйинига юқори прессинг, тезкор қарши ҳужумлар ва тўп назоратини сингдиришга ҳаракат қилмоқда, бироқ илк ўйинларданоқ ҳимоя чизиғидаги жиддий бўшлиқлар кўзга ташлана бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул мухлислари йиллар давомида Юрген Клопп даврида шаклланган тезкор, шиддатли ва тинимсиз ҳужумга асосланган футболга ўрганиб қолишган. Клубни чемпионлик сари етаклаган Арне Слот кетганидан сўнг, Андони Ираоланинг тайинланиши жамоада яна ўша афсонавий «оғир металл» футболини қайтариш имконияти сифатида қаралмоқда. Унинг тактик ғоялари Марселььььо Белсанинг қарашларига яқинлиги билан ажралиб туради.

Мавсумолди ўйинлари ва илк хавотирлар

Янги мураббий қўл остида Ливерпул ҳозирча тўртта ўртоқлик учрашувини ўтказди. Жамоа Сандерленд ва Рексхем устидан ғалаба қозонди, бироқ Лидс ва Монако билан кечган баҳсларда дастлабки икки тўп фарқидаги устунликни бой бериб, якунда мағлубиятга учради. Ушбу натижалар Испаниядан ташриф буюрган мутахассиснинг фаолияти унчалик силлиқ бошланмаганини кўрсатмоқда.

Шунга қарамай, ўйинлар мазмуни мураббий қандай ўйин намойиш этишни истаётганини яққол кўрсатиб турибди. Ҳужум чизиғидаги шиддат ва тўпни рақиб ярмида олиб қўйишга қаратилган ҳаракатлар мухлисларни хурсанд қилаётган бўлса-да, ҳимоядаги катастрофик бўшлиқлар жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда.

Натижа ва услуб мувозанати

Футболда ғалаба қозониш ҳар доим бош мақсад бўлиб қолади, бироқ Ливерпул каби гранд клублар учун ғалабанинг қандай қўлга киритилгани ҳам бирдек муҳим ҳисобланади. Ираоланинг тактикаси жамоага ёрқин ўйин олиб келса-да, ҳимоядаги хатолар келгусида расмий ўйинларда қимматга тушиши мумкин.

Олдинда жамоани мавсумнинг расмий учрашувлари кутиб турибди ва мураббий ўз ғояларининг самарадорлигини исботлаши керак. Ҳужумкор потенциални сақлаб қолган ҳолда ҳимоядаги тартибсизликларни бартараф этиш Андони Ираоланинг энг асосий вазифасига айланмоқда.

ЛиверпулАндони ИраолаПремер-лигаФутболТактика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)