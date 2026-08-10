Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммолар
Англия Премер-лигасининг амалдаги ғолиби Ливерпул Андони Ираола қўл остида юқори прессинг, тезкор қарши ҳужумлар ва тўп назоратига асосланган ҳужумкор футболни ўзлаштирмоқда, бироқ ҳимоядаги жиддий бўшлиқлар хавотир уйғотмоқда. Янги мураббий бошқарувида жамоа Сандерленд ва Рексхемни мағлуб этди, Лидс ҳамда Монакога қарши учрашувларда эса дастлабки икки тўп фарқидаги устунликни бой бериб, ютқазди.
Англия Премер-лигасининг амалдаги ғолиби Ливерпул мавсумолди тайёргарлик жараёнида мураббий Андони Ираола қўл остида ўзига хос ўйин услубига ўта бошлади. BBC Sport нашри хабар беришича, испаниялик мутахассис жамоа ўйинига юқори прессинг, тезкор қарши ҳужумлар ва тўп назоратини сингдиришга ҳаракат қилмоқда, бироқ илк ўйинларданоқ ҳимоя чизиғидаги жиддий бўшлиқлар кўзга ташлана бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпул мухлислари йиллар давомида Юрген Клопп даврида шаклланган тезкор, шиддатли ва тинимсиз ҳужумга асосланган футболга ўрганиб қолишган. Клубни чемпионлик сари етаклаган Арне Слот кетганидан сўнг, Андони Ираоланинг тайинланиши жамоада яна ўша афсонавий «оғир металл» футболини қайтариш имконияти сифатида қаралмоқда. Унинг тактик ғоялари Марселььььо Белсанинг қарашларига яқинлиги билан ажралиб туради.
Мавсумолди ўйинлари ва илк хавотирларЯнги мураббий қўл остида Ливерпул ҳозирча тўртта ўртоқлик учрашувини ўтказди. Жамоа Сандерленд ва Рексхем устидан ғалаба қозонди, бироқ Лидс ва Монако билан кечган баҳсларда дастлабки икки тўп фарқидаги устунликни бой бериб, якунда мағлубиятга учради. Ушбу натижалар Испаниядан ташриф буюрган мутахассиснинг фаолияти унчалик силлиқ бошланмаганини кўрсатмоқда.
Шунга қарамай, ўйинлар мазмуни мураббий қандай ўйин намойиш этишни истаётганини яққол кўрсатиб турибди. Ҳужум чизиғидаги шиддат ва тўпни рақиб ярмида олиб қўйишга қаратилган ҳаракатлар мухлисларни хурсанд қилаётган бўлса-да, ҳимоядаги катастрофик бўшлиқлар жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда.
Натижа ва услуб мувозанатиФутболда ғалаба қозониш ҳар доим бош мақсад бўлиб қолади, бироқ Ливерпул каби гранд клублар учун ғалабанинг қандай қўлга киритилгани ҳам бирдек муҳим ҳисобланади. Ираоланинг тактикаси жамоага ёрқин ўйин олиб келса-да, ҳимоядаги хатолар келгусида расмий ўйинларда қимматга тушиши мумкин.
Олдинда жамоани мавсумнинг расмий учрашувлари кутиб турибди ва мураббий ўз ғояларининг самарадорлигини исботлаши керак. Ҳужумкор потенциални сақлаб қолган ҳолда ҳимоядаги тартибсизликларни бартараф этиш Андони Ираоланинг энг асосий вазифасига айланмоқда.
…