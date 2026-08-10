Хитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирди

·23·Техно
Хитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирди
Қисқача

Шангҳаи Хиншанг Микроассемблй компанияси AST6200 литографик ускунасини тижорат бозорига чиқарди ва илк серияли етказиб бериш бўйича буюртмаларни олди. Қурилма етакчи Хитой яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси корхонасида технологик текширув ва синовлардан ўтиб, тўлақонли серияли ишлаб чиқариш босқичига ўтди, илк намуналари эса 2025-йил ноябр ойида завод синовларини якунлаган эди.

Хитой яримўтказгичлар бозори технологик мустақиллик сари яна бир муҳим қадамни ташлади. ixbt.com хабар беришича, Шангҳаи Хиншанг Микроассемблй компанияси ўзининг янги AST6200 литографик ускунасини тижорат бозорига муваффақиятли чиқариб, биринчи серияли етказиб бериш бўртича буюртмаларни қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилма етакчи Хитой яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси корхонасида тўлиқ технологик текширув ва синов жараёнларидан муваффақиятли ўтди. Қайд этилишича, AST6200 ускунасининг илк намуналари завод синовларини 2025-йил ноябрь ойидаёқ якунлаган эди. Мутахассисларнинг амалий валидациясидан сўнг, тизим тўлақонли серияли ишлаб чиқариш босқичига ўтди.

Технологик хусусиятлар ва қўлланиш доираси

Янги литографик машина анъанавий кремний процессорларини ишлаб чиқаришга мўлжалланмаган. Унинг асосий вазифаси – кремний карбиди, галлий нитриди, галлий арсениди, индий фосфиди ва бошқа бирикмали яримўтказгичлар асосида компонентлар чиқаришдан иборат.

Бундай илғор технологиялар бугунги кунда технология бозорида ўта талабгир бўлиб, улардан қуйидаги соҳаларда кенг фойдаланилади:

  • Замонавий электромобиллар ишлаб чиқариш
  • 5G алоқа тармоқлари инфратузилмаси
  • Оптоэлектроника тизимлари
Ускунанинг техник имкониятлари ҳам саноат талабларига тўла жавоб беради. AST6200 диаметри 2 дан 8 дюймгача бўлган пластиналар билан ишлай олади. Шунингдек, у кремний, кремний карбиди, сафир ва галлий арсениди каби турли хил турдаги субстратларни қўллаб-қувватлайди.

Дастурий таъминот ва оптик тизимлар

Қурилма ўзининг хусусий проекцион оптикаси, юқори аниқликдаги қатламларни бирлаштириш тизими, созланадиган ёритиш ва автоматик фокуслаш функциялари билан жиҳозланган. Қўшимча модуллар мураккаб субстратлар билан ишлаш, шунингдек, фронтал ва тескари бирлаштириш амалиётларини бажариш имконини беради.

Ишлаб чиқарувчи мазкур ускунанинг дастурий таъминот бошқарув тизимини ҳам тўлиқ мустақил равишда ишлаб чиққан. Тизим ускуналар драйверларидан тортиб, мураккаб технологик жараёнларни бошқаришгача бўлган барча функцияларни ўз ичига олади ва бу Хитой саноатининг ўзига таяниб иш кўраётганини кўрсатади.

ЛитографияЯримўтказгичларХитойТехнологияAST6200
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинЕвропа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинБугун, 13:24Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаКамчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаБугун, 12:22Хитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиХитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиБугун, 11:29КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиКАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиБугун, 06:20Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиБугун, 05:59Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди