Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибди
Ювентус Болоня ҳимоячиси Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибди, музокаралар эса якуний босқичга кирган. Футболчининг ўзи билан йилига тахминан 2,5 миллион евро маош тўланадиган беш йиллик шартнома бўйича тўлиқ келишувга эришилган. Турин клуби трансфер учун 20 миллион евро кафолатланган сумма ва осон бажариладиган бонусларни таклиф қилишга тайёр, битим фақат нақд пул эвазига амалга оширилиши кутилмоқда.
Италиянинг Ювентус клуби ўз таркибини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. GOAL.com нашрининг хабар беришича, Турин гранди Болоня жамоасининг колумбиялик ҳимоячиси Жон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди ва томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шартнома шартлари ва молиявий тафсилотларФутболчининг ўзи билан шахсий шартнома борасида тўлиқ келишувга эришилган. Унга кўра, Жон Лукуми Ювентус билан йилига тахминан 2,5 миллион евро маош тўланадиган беш йиллик битим имзолайди. Томонлар ўртасидаги шартномани расмийлаштириш учун фақатгина айрим кичик деталлар қолгани айтилмоқда.
Болоня клуби билан олиб борилаётган музокараларда эса фақат нақд пул кўринишидаги тўловлар муҳокама қилинмоқда. Аввалроқ Турин клуби трансфер нархини тушириш мақсадида ўз футболчилари Миретти ва Кабални битимга қўшишга ҳаракат қилиб кўрган эди, бироқ Болоня бу таклифни рад этди. Шунингдек, нидерландиялик футболчи Копмейнерс вариант эса унинг юқори маоши туфайли асосан тахминлигича қолмоқда.
Ҳимоячининг жамоадаги ўрниҲозирда Ювентус Болоня талабларига яқинлашиб, 20 миллион евро кафолатланган сумма ва осон бажариладиган бонусларни таклиф қилишга тайёр турибди. Келишувга кўра, трансфер ҳеч қандай қўшимча футболчиларсиз, фақат нақд пул эвазига амалга оширилиши кутилмоқда ва у яқин соатлар ичида тўлиқ якунланиши мумкин.
Мутахассислар ва мураббийлар штаби Жон Лукумини ҳимоя чизиғи учун энг идеал номзод деб ҳисобламоқда. Чап оёқда ўйнаши, курашларда тезкорлиги, одам қўриқлашдаги агрессивлиги ҳамда ҳужумларни бошлаб бериш қобилияти мураббий эътиборини тортган. Колумбиялик футболчининг майдондаги етакчилик хусусиятлари ва характери ҳам бу трансфернинг амалга ошишида муҳим рол ўйнади.
…