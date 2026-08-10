Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибди

·65·Спорт
Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибди
Қисқача

Ювентус Болоня ҳимоячиси Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибди, музокаралар эса якуний босқичга кирган. Футболчининг ўзи билан йилига тахминан 2,5 миллион евро маош тўланадиган беш йиллик шартнома бўйича тўлиқ келишувга эришилган. Турин клуби трансфер учун 20 миллион евро кафолатланган сумма ва осон бажариладиган бонусларни таклиф қилишга тайёр, битим фақат нақд пул эвазига амалга оширилиши кутилмоқда.

Италиянинг Ювентус клуби ўз таркибини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. GOAL.com нашрининг хабар беришича, Турин гранди Болоня жамоасининг колумбиялик ҳимоячиси Жон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди ва томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шартнома шартлари ва молиявий тафсилотлар

Футболчининг ўзи билан шахсий шартнома борасида тўлиқ келишувга эришилган. Унга кўра, Жон Лукуми Ювентус билан йилига тахминан 2,5 миллион евро маош тўланадиган беш йиллик битим имзолайди. Томонлар ўртасидаги шартномани расмийлаштириш учун фақатгина айрим кичик деталлар қолгани айтилмоқда.

Болоня клуби билан олиб борилаётган музокараларда эса фақат нақд пул кўринишидаги тўловлар муҳокама қилинмоқда. Аввалроқ Турин клуби трансфер нархини тушириш мақсадида ўз футболчилари Миретти ва Кабални битимга қўшишга ҳаракат қилиб кўрган эди, бироқ Болоня бу таклифни рад этди. Шунингдек, нидерландиялик футболчи Копмейнерс вариант эса унинг юқори маоши туфайли асосан тахминлигича қолмоқда.

Ҳимоячининг жамоадаги ўрни

Ҳозирда Ювентус Болоня талабларига яқинлашиб, 20 миллион евро кафолатланган сумма ва осон бажариладиган бонусларни таклиф қилишга тайёр турибди. Келишувга кўра, трансфер ҳеч қандай қўшимча футболчиларсиз, фақат нақд пул эвазига амалга оширилиши кутилмоқда ва у яқин соатлар ичида тўлиқ якунланиши мумкин.

Мутахассислар ва мураббийлар штаби Жон Лукумини ҳимоя чизиғи учун энг идеал номзод деб ҳисобламоқда. Чап оёқда ўйнаши, курашларда тезкорлиги, одам қўриқлашдаги агрессивлиги ҳамда ҳужумларни бошлаб бериш қобилияти мураббий эътиборини тортган. Колумбиялик футболчининг майдондаги етакчилик хусусиятлари ва характери ҳам бу трансфернинг амалга ошишида муҳим рол ўйнади.

ЮвентусЖон ЛукумиБолоняА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)