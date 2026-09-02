Тошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилди
Тошкент шаҳрида хорижий фуқароларнинг ишончига кириб, уларга Ўзбекистонга кириш визаларини ноқонуний тарзда ҳал қилиб беришни ваъда қилган жиноий гуруҳ фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ўтказилган кўп босқичли тезкор тадбирда 31 200 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни қўлга киритмоқчи бўлган икки нафар шахс ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Қуйида хорижликлар ҳисобидан мўмай даромад орттирмоқчи бўлган «занжир»нинг фош этилиши ва мазкур тезкор амалиёт тафсилотларини батафсил кўриб чиқамиз.
1. «Танишлар орқали виза»: 3 нафар чет эллик учун 31 200 долларлик савдо
Маълум бўлишича, Тошкент шаҳрида яшовчи, 1985 йилда туғилган фуқаро уч нафар чет эл фуқаросига юқори мартабали танишлари борлигини айтиб, уларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига кириши учун зарур бўлган визаларни расмийлаштириб беришни ваъда қилган.
Бироқ, ушбу «хизмат» беминнат эмас эди: у хорижликлардан ҳар бир ҳужжат учун катта миқдорда пул талаб қилиб, жами суммани 31 200 АҚШ доллари этиб белгилаган.
Аммо унинг режалари узоққа бормади. Махсус хизматлар томонидан назорат остига олинган гумонланувчи келишилган пул маблағларини қабул қилиб олаётган вақтида ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинди.
2. Занжирли тузоқ: 27 минг долларлик улуш ва иккинчи шерикнинг фош бўлиши
Тезкор ходимлар томонидан ўтказилган дастлабки суриштирув жараёнида мазкур жиноят фақат бир кишининг ташаббуси эмаслиги, балки ўзаро келишилган тизимли схема экани ойдинлашди.
Қўлга олинган 1985 йилда туғилган шахснинг кўрсатмасига кўра:
У умумий 31 200 доллардан 4 200 долларини ўзига воситачилик ҳақи сифатида олиб қолиши керак бўлган;
Қолган асосий қисмни — 27 000 АҚШ долларини эса Тошкент шаҳрида яшовчи, 1960 йилда туғилган иккинчи шахсга етказиши лозим эди.
Ҳуқуқ-тартибот органлари тезкор тадбирни зудлик билан давом эттириб, назорат остидаги махсус етказиб бериш амалиётини ўтказди. Натижада 1960 йилда туғилган фуқаро ҳам ўз «улуши» бўлган 27 минг долларни қабул қилиб олаётган вақтида айнан ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан қўлга олинди.
3. Жиноят иши қўзғатилди: Қонун олдидаги жавобгарлик
Ҳозирги вақтда ушбу икки шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари (фирибгарлик ва пора беришга далолат қилиш аломатлари) билан жиноят иши қўзғатилган.
Масъул идоралар томонидан қуйидаги йўналишларда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда:
Жиноятчиларга алоқадор бўлган бошқа шахслар ва сохта «танишлар» доирасини аниқлаш;
Ушбу схема орқали илгари бошқа хорижий фуқаролардан ҳам пул ундирилган ёки йўқлигини текшириш;
Чет элликларнинг мамлакатга ноқонуний киришига замин яратмоқчи бўлган эҳтимолий бошқа каналларни бартараф этиш.
Мамлакат хавфсизлиги ва сарҳадлари дахлсизлигига таҳдид солувчи бу каби хатти-ҳаракатларга қарши кураш қатъий давом эттирилади.
4. Расмий виза ва электрон тизимлар: Нега «воситачилар»га ишониш хавфли?
Сўнгги йилларда Ўзбекистонда виза бериш ва хорижий фуқароларни рўйхатга олиш жараёнлари максимал даражада соддалаштирилган ва рақамлаштирилган. Кўплаб давлатлар фуқаролари учун визасиз режим ёки бир неча кун ичида расмийлаштириладиган «E-visa» (электрон виза) портали фаолият юритмоқда.
Шунга қарамай, турли шубҳали шахслар ва норасмий «ёрдамчилар»нинг хизматидан фойдаланишга уриниш нафақат йирик молиявий йўқотишларга, балки Ўзбекистон қонунчилигини бузганлик учун депортация қилиниш ва мамлакатга киришга узоқ йиллик тақиқ қўйилишига олиб келиши мумкин.
Хулоса ва жамоатчилик муносабати
31,2 минг долларлик виза фирибгарлигининг тезкорлик билан фош этилиши мамлакатда ноқонуний миграция ва коррупцион схемаларга қарши қатъий назорат ўрнатилганининг яққол намунаси бўлди.
Сизнингча, хорижликларни бундай катта маблағга алдашга уринган шахсларга қандай жазо чоралари қўлланилиши керак? Мамлакатимизга кириш визаларини расмийлаштириш тизимида фирибгарликларнинг олдини олиш учун яна қандай чораларни кучайтириш лозим? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…