Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тонгда ўз ўрнини йиғиштириш одати бўлган эркакларнинг миллионер бўлиш ва молиявий эркинликка эришиш эҳтимоли 206 фоизга юқори.
- Эрталабки бу кичик ҳаракат мияга куннинг биринчи вазифаси муваффақиятли бажарилгани ҳақида сигнал бериб, дофамин ажралишига ва кейинги ишларни дадил бошлашга ундайди.
- Бу одат куннинг қолган қисмидаги интизомни осонлаштириб, молиявий қарорлар қабул қилишда ёрдам беради.
Кўпчилик катта бойлик ва муваффақият сирини мураккаб инвестициялар ёки туну-кун тинимсиз ишлашда деб билади. Бироқ социологлар ва руҳиятшунослар олиб борган кутилмаган тадқиқот натижалари инсоннинг кунлик молиявий муваффақияти унинг тонгги оддий хатти-ҳаракатларига бевосита боғлиқ эканини кўрсатмоқда.
Мутахассисларнинг аниқлашича, ҳар тонгда уйқудан уйғониб, ўз ўрнини йиғиштириб қўйишни одат қилган эркакларнинг келажакда миллионер бўлиш ва молиявий эркинликка эришиш эҳтимоли оддий инсонларга нисбатан 206 фоизга юқори бўлар экан.
Бу тасодиф эмас: Куннинг дастлабки ғалабаси
Эрталаб тўшакни йиғиштириш шунчаки маиший тозалик эмас, балки мия фаолияти учун кучли психологик дастак ҳисобланади:
Илк мақсад ва илк натижа: Уйқудан турибоқ жойни тартибга келтириш инсон миясига куннинг дастлабки вазифаси муваффақиятли бажарилгани ҳақида сигнал юборади. Бу мияда дофамин гормони ажралишига ва кейинги ишларни ҳам дадил бошлашга туртки беради;
«Занжир реакцияси» самараси: Муваффақиятга эришган инсонлар ҳаётини ўрганган мутахассисларнинг таъкидлашича, эрталабки тартиб куннинг қолган қисмидаги интизомни — вақтга риоя қилиш, ишларни қолдирмаслик ва молиявий харажатларни назорат қилишни автоматик равишда осонлаштиради;
Муваффақиятли одатлар кучи: Машҳур социологик сўровномаларда ўзини бахтли ва молиявий жиҳатдан мустақил деб ҳисоблайдиган эркакларнинг 70 фоиздан ортиғи тонгни айнан ўз тўшагини йиғиштиришдан бошлашини таъкидлаган.
Нима учун айнан 206% фарқ? Психологлар шарҳи
Молиявий мутахассислар ва коучлар мазкур кўрсаткич ортида интизом ва масъулият ётишини қайд этади:
Хаос устидан назорат: Хонаси ва ётоғида тартиб бўлган инсоннинг фикрлари ҳам тиниқ бўлади. Тартибли муҳит стрессни камайтиради ва кун давомида тўғри молиявий қарорлар қабул қилиш эҳтимолини оширади;
Шахсий масъулият ҳисси: Ўз ўрнини бошқаларга (онаси ёки турмуш ўртоғига) қолдирмай, ўзи йиғиштирган эркакда «ўз ҳаёти ва ишлари учун шахсий жавобгарлик» одати шаклланади. Бундай инсонлар бизнес ва карьерада муаммоларни бировга ағдармасдан, тез ва мустақил ҳал қила олади.
Буюк инсонлар ва эрталабки интизом
Дунёнинг кўплаб миллиардерлари, ҳарбий саркардалари ва йирик раҳбарлари ҳам бу одатнинг кучини эътироф этган. Масалан, АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари адмирали Уильям Макрейвен ўзининг машҳур нутқида: «Агар дунёни ўзгартирмоқчи бўлсангиз, аввало ўрнингизни йиғиштиришдан бошланг», дея бежиз таъкидламаган.
Эрталабки 2 дақиқалик бу оддий ҳаракат инсон ҳаётини ўзгартирувчи улкан молиявий интизомнинг пойдевори бўлиши мумкин. Келажакдаги катта ютуқлар айнан шундай кичик ва онгли одатлардан бошланади.
Изоҳлар 0
…