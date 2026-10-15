Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади

·19·Фойдали
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тонгда ўз ўрнини йиғиштириш одати бўлган эркакларнинг миллионер бўлиш ва молиявий эркинликка эришиш эҳтимоли 206 фоизга юқори.
  • Эрталабки бу кичик ҳаракат мияга куннинг биринчи вазифаси муваффақиятли бажарилгани ҳақида сигнал бериб, дофамин ажралишига ва кейинги ишларни дадил бошлашга ундайди.
  • Бу одат куннинг қолган қисмидаги интизомни осонлаштириб, молиявий қарорлар қабул қилишда ёрдам беради.

Кўпчилик катта бойлик ва муваффақият сирини мураккаб инвестициялар ёки туну-кун тинимсиз ишлашда деб билади. Бироқ социологлар ва руҳиятшунослар олиб борган кутилмаган тадқиқот натижалари инсоннинг кунлик молиявий муваффақияти унинг тонгги оддий хатти-ҳаракатларига бевосита боғлиқ эканини кўрсатмоқда.

Мутахассисларнинг аниқлашича, ҳар тонгда уйқудан уйғониб, ўз ўрнини йиғиштириб қўйишни одат қилган эркакларнинг келажакда миллионер бўлиш ва молиявий эркинликка эришиш эҳтимоли оддий инсонларга нисбатан 206 фоизга юқори бўлар экан.

Бу тасодиф эмас: Куннинг дастлабки ғалабаси

Эрталаб тўшакни йиғиштириш шунчаки маиший тозалик эмас, балки мия фаолияти учун кучли психологик дастак ҳисобланади:

  • Илк мақсад ва илк натижа: Уйқудан турибоқ жойни тартибга келтириш инсон миясига куннинг дастлабки вазифаси муваффақиятли бажарилгани ҳақида сигнал юборади. Бу мияда дофамин гормони ажралишига ва кейинги ишларни ҳам дадил бошлашга туртки беради;

  • «Занжир реакцияси» самараси: Муваффақиятга эришган инсонлар ҳаётини ўрганган мутахассисларнинг таъкидлашича, эрталабки тартиб куннинг қолган қисмидаги интизомни — вақтга риоя қилиш, ишларни қолдирмаслик ва молиявий харажатларни назорат қилишни автоматик равишда осонлаштиради;

  • Муваффақиятли одатлар кучи: Машҳур социологик сўровномаларда ўзини бахтли ва молиявий жиҳатдан мустақил деб ҳисоблайдиган эркакларнинг 70 фоиздан ортиғи тонгни айнан ўз тўшагини йиғиштиришдан бошлашини таъкидлаган.

Нима учун айнан 206% фарқ? Психологлар шарҳи

Молиявий мутахассислар ва коучлар мазкур кўрсаткич ортида интизом ва масъулият ётишини қайд этади:

  • Хаос устидан назорат: Хонаси ва ётоғида тартиб бўлган инсоннинг фикрлари ҳам тиниқ бўлади. Тартибли муҳит стрессни камайтиради ва кун давомида тўғри молиявий қарорлар қабул қилиш эҳтимолини оширади;

  • Шахсий масъулият ҳисси: Ўз ўрнини бошқаларга (онаси ёки турмуш ўртоғига) қолдирмай, ўзи йиғиштирган эркакда «ўз ҳаёти ва ишлари учун шахсий жавобгарлик» одати шаклланади. Бундай инсонлар бизнес ва карьерада муаммоларни бировга ағдармасдан, тез ва мустақил ҳал қила олади.

Буюк инсонлар ва эрталабки интизом

Дунёнинг кўплаб миллиардерлари, ҳарбий саркардалари ва йирик раҳбарлари ҳам бу одатнинг кучини эътироф этган. Масалан, АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари адмирали Уильям Макрейвен ўзининг машҳур нутқида: «Агар дунёни ўзгартирмоқчи бўлсангиз, аввало ўрнингизни йиғиштиришдан бошланг», дея бежиз таъкидламаган.

Эрталабки 2 дақиқалик бу оддий ҳаракат инсон ҳаётини ўзгартирувчи улкан молиявий интизомнинг пойдевори бўлиши мумкин. Келажакдаги катта ютуқлар айнан шундай кичик ва онгли одатлардан бошланади.

Уильям МакрейвенАҚШ ҳарбий-денгиз кучларимолиявий интизомсоғлом руҳият
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)10 октябр 18:36«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди15 август 10:17Пулдан олдин тафаккур: бойлар нимани бошқача қилади?Пулдан олдин тафаккур: бойлар нимани бошқача қилади?29 июл 16:09Пул сизга қаердан келади? Туғилган кунингиз ишора беради...Пул сизга қаердан келади? Туғилган кунингиз ишора беради...30 июл 22:21Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...8 август 17:38Пулга тўғри муносабат ҳаётингизни бутунлай ўзгартирадиПулга тўғри муносабат ҳаётингизни бутунлай ўзгартиради9 май 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?
Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?